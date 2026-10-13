Школьные протесты распространились еще на одну европейскую страну — Австрию. Там поводом стал запрет на ношение в школах хиджабов и традиционных мусульманских головных уборов девочками до 14 лет, вступивший в силу с началом учебного года.

ИА Регнум

Он был одобрен парламентом в декабре 2025 года, вступил в силу 1 сентября 2026 года и распространяется на государственные и частные учебные заведения.

Закон поддержали правящая коалиция в составе Австрийской народной партии (ÖVP), Социал-демократической партии (SPÖ) и либеральной NEOS, а также ультраправая Партия свободы (FPÖ). Против выступили только «Зеленые».

Нынешний запрет — уже вторая попытка законодательно ограничить ношение платков в австрийских школах. В 2019 году коалиция ÖVP и FPÖ ввела аналогичное правило для девочек до 10 лет.

Однако Конституционный суд отменил его чуть более чем через год, аргументировав это тем, что решение, нацеленное исключительно на мусульман, противоречит принципу религиозной нейтральности государства. Новый закон был составлен с учетом этого, но и он уже оспорен, вердикт КС ожидается в первой половине 2027 года.

Сторонники закона обосновывают его необходимость защитой детей от религиозного принуждения. Министр по делам Европы, интеграции и семьи Клаудия Бауэр назвала платок «символом угнетения и средством контроля девочек с самого раннего детства». «Девочки в Австрии должны расти свободными, открытыми и самостоятельными», — подчеркнула она.

Депутат от Neos Янник Шетти заявил: «Речь не об ограничении свободы, а о защите свободы девочек до 14. Платок — не просто одежда. В случае с несовершеннолетними он служит тому, чтобы закрыть девочек от мужского взгляда. Он сексуализирует девочек».

Представитель FPÖ Рихарда Бергер, комментируя принятие закона, отметила: «Политическому исламу нет места ни в Австрии, ни тем более в наших школах». Однако это ее заявление, как показали последующие события, было скорее попыткой выдать желаемое за действительное.

Многие, несмотря на санкции, продолжают носить запрещенные головные уборы. Схема реагирования на нарушения выглядит так: при необходимости учителя напоминают ученице о запрете; при повторном нарушении следует беседа с родителями; затем — вызов в образовательную дирекцию (аналог департамента образования); в крайнем случае — заявление в административный орган, который может выписать штраф от 150 до 800 евро, причем неоднократно.

Официальная Исламская религиозная община Австрии (IGGÖ) решительно осудила новое ограничение. «Мы считаем, что оно несправедливо ограничивает фундаментальное право на свободу религии и непропорционально затрагивает мусульманских девочек», — заявила представитель IGGÖ Карла Амина Багаджати.

Община поддерживает судебные иски школьниц и их семей, считающих свои права нарушенными. В то же время в Исламской религиозной общине Верхней Австрии в ответ на запрос газеты Mein Bezirk подчеркнули, что ношение головных уборов детьми в исламе обязательным не является.

Впрочем, протестующих такие уточнения не волнуют. Введение запрета встретило серьезное сопротивление.

С начала учебного года было уже более 250 вызовов в образовательные дирекции по всей стране, в 87 случаях дело дошло до оформления заявления о взыскании штрафа за повторное нарушение. Большинство случаев приходится на Вену: 210 бесед и 53 заявления.

Очень быстро от локальных митингов и возмущения в интернете дело дошло до протестов на улицах крупных городов. В Вене, Граце, Инсбруке, Линце и Брегенце прошли «школьные забастовки».

В столице, по данным организаторов, на улицы вышли около трех тысяч человек. Митинг начался у площади Прав человека, откуда колонна двинулась через центральные районы, вызвав перебои в движении транспорта.

Удивляться массовости не приходится: четверо из десяти подростков в австрийской столице — мусульмане, сообщает Salzburg 24. Впрочем, не все участники были школьниками — хватало и взрослых противников инициативы, среди которых были как родственники учеников, так и активисты различных организаций левого толка.

Участники требовали отменить новое правило, а заодно выступали против «расизма и сексизма». Звучали лозунги: «Руки прочь от голов девочек», «Расистский, сексистский, отвратительный: запрет должен быть отменен», «Платок или нет — решаем только мы!».

Конечно, звучат такие заявления громко, поэтому отлично подходят для мобилизации аудитории. В современной левой риторике понятие «расизм» вообще частенько ассоциируют с исламофобией.

Но это «расширенное» понимание лишь размывает смысл термина. Это не аргумент, а сознательная попытка увести дискуссию в сторону, используя громкое обвинение. С сексизмом в этом контексте дела обстоят еще абсурднее, ведь закон не предписывает девочкам носить что-то, а лишь запрещает один из предметов одежды.

Лозунг «Мое тело, мой выбор», который звучал на демонстрациях, тоже представляет собой манипуляцию массовым сознанием. Это вообще не имеет к телу никакого отношения, ведь речь идет лишь про правила поведения в стенах учебного заведения.

Школа и без нового закона регламентирует внешний вид учеников. Они запрещают приходить в слишком откровенной или вызывающей одежде, демонстрировать радикальную символику, но против этого никто не выступает.

Любопытно, что среди организаторов акций — молодежные организации социал-демократов из SPÖ вместе с другими левыми группами, названия которых говорят сами за себя — «Социалистическая молодежь», «Красные соколы». Выступавшие ораторы призывали к дальнейшим акциям, чтобы отменить закон.

Ирония в том, что депутаты SPÖ сами голосовали за этот запрет в парламенте. Выходит, что члены партии голосуют за инициативу, а ее «молодежка» выводит людей на улицы против этого же предложения.

Впрочем, к двуличию европейских политиков все уже давно привыкли, а вот что действительно любопытно, так это участие коренного населения в протестах.

Среди участников были, к примеру, местные девушки, которые сами не носят платок, но считают новое правило несправедливым. 17-летняя школьница в интервью Der Standard поделилась парадоксальным измышлением: «Нельзя остановить принуждение новым принуждением».

Это довольно красноречиво говорит об итогах политики инклюзивности, в результате которой не приезжие европеизировались, а европейцы исламизировались, хотя им и кажется, что они защищают не фундаментализм, а демократию.

Мигранты должны были постепенно перенимать европейские нормы, язык, светские правила, а коренное население — помогать им в этом, сохраняя при этом собственные ценности.

Но в реальности получилось так, что часть европейцев не столько помогли мигрантам интегрироваться, сколько сами встали на сторону традиции, которую мусульманские институты даже не считают обязательной для детей.

С учетом того, что это далеко не единственный подобный случай, и протестующие во Франции зумеры уже распевают прославляющие исламистов песни, тенденция очевидна, и ничего хорошего европейцам она не сулит.

Министр Бауэр раскритиковала демонстрации. «Свобода мнений — большое благо, но крайне тревожно, что какие-то организации давят на девочек, чтобы те протестовали против собственной свободы», — считает она.

Есть и простые австрийцы, которые поддерживают решение парламента, однако многие из них боятся высказываться открыто, чтобы не показаться «недостаточно толерантными». «Моя жена тоже из-за границы. Но я говорю: если кто-то хочет закрываться, пусть делает это в странах, где так принято», — заявил Kronen Zeitung продавец каштанов из Линца.

Пока очевидно одно: запрет не только не решил проблему постепенной исламизации австрийских школ, но и создал новую. Вместо диалога о правах девочек, религиозной свободе и интеграции мигрантов страна получила протесты, разделившие общество.