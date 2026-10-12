Этой зимой Европе может не хватить газа, из-за чего придется принудительно сокращать потребление, предупреждают аналитики по обе стороны океана. Сами европейцы тем временем выходят на протесты против продолжающегося роста цен на топливо.

ИА Регнум

ЕС входит в отопительный сезон с самыми низкими сезонными запасами голубого топлива более чем за десятилетие. По данным американского Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA), заполненность хранилищ на начало октября составила 72,4% — минимальный уровень для этого времени года с 2011-го.

Особую тревогу аналитиков вызывает запрет на долгосрочные контракты по российскому СПГ, вступающий в силу с января. По оценкам IEEFA, это сократит европейский импорт еще на 7 млрд кубометров, которые использовались для сглаживания зимних колебаний спроса.

Это создает серьезные риски для энергетической безопасности блока. Отчет IEEFA предупреждает: в сложившихся на мировом рынке условиях без российского газа ЕС придется туго.

«Вместе с полным запретом ЕС на импорт российского СПГ с января 2027 года этот дефицит может потребовать от блока сокращения зимнего спроса на газ на 7%, или 14 млрд кубометров, по сравнению с прошлой зимой», — указано в документе.

Как отмечает Politico, указанного объема было бы достаточно для энергоснабжения 10–12 млн европейских домохозяйств. Дополнительный импорт СПГ, необходимый для компенсации дефицита, обойдется Европе примерно в 3 млрд евро, что на 12% дороже, чем тот же объем годом ранее.

Но это еще не самый пессимистичный прогноз.

Согласно отчету Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), при ограниченных поставках СПГ и холодной зиме запасы к концу отопительного сезона могут упасть до 11%, что соответствует уровню стратегических резервов. В базовом сценарии к марту 2027 года ожидается снижение заполненности хранилищ до 30%.

«При отсутствии трубопроводных поставок из России в условиях холодной зимы Европе или потребуется управление потреблением, или грозит возникновение неудовлетворенного спроса в объеме от 9% (при сценарии оптимальных поставок СПГ) до 15% (при сценарии ограниченных поставок СПГ)», — сказано в отчете. За лаконичной формулировкой «управление потреблением», очевидно, скрыт риск принудительных отключений промышленности и второстепенной инфраструктуры, а также снижение стандартов отопления.

При этом в отчете сделан особый акцент на том, что при любой зиме имеющихся объемов газа будет недостаточно для одновременного удовлетворения спроса и достижения целевого уровня запасов в хранилищах. Из этого следует, что в следующем году ситуация лишь усугубится.

На фоне дефицита цены на газ выросли до 82,7 евро за МВт·ч — это более 850 евро за тысячу кубометров, максимум с декабря 2022 года. Всего же, по данным Reuters, цены за год выросли на 150%, превысив даже неблагоприятный прогноз Европейского центрального банка.

Это процесс сопровождается ростом цен на другое топливо: бензин, дизель и авиационный керосин. А вместе с этим дорожает и отопление, что уже раздражает простых европейцев.

«А разве у нас есть выход? Плати — и всё. Нас никто не спрашивает, что делать. Справиться придется. Нравится, не нравится — хочешь жить, надо платить. Без вариантов», — признался ERR житель Нарвы.

Энергетический кризис уже оказывает заметное влияние на политическую ситуацию в Европе. В Германии, крупнейшей экономике блока, партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) одержала победу на выборах в одной из земель, выступая с требованием о возобновлении сотрудничества с Москвой и восстановлении контрактов на дешевое российское топливо.

Дальнейший рост поддержки АдГ на земельных выборах усиливает давление на канцлера Фридриха Мерца, который не может предложить достойных альтернатив. Схожая ситуация складывается и в нескольких других странах ЕС.

На этом фоне в странах блока уже началась новая волна демонстраций. В самом сердце Италии, всего в нескольких десятках километров от Рима, фермеры вывели на дорогу тракторы, которые высыпали зерно, овощи и фрукты на асфальт в знак протеста против высоких цен на топливо. «Мы больше не можем это терпеть!» — скандируют протестующие.

В другой части страны их коллеги залили проезжую часть молоком в знак протеста против высоких производственных затрат. «Сегодняшние демонстрации сигнализируют о точке невозврата: необходимы немедленные, конкретные и структурные меры», — сказано в требованиях фермеров, адресованных правительству.

Митинги также прошли в Молдавии, где ранее премьер-министр Василе Тофан не нашел ничего лучше, чем призвать граждан молиться о теплой зиме. «Нам остается только пойти в церковь и зажечь по свече, как предложил премьер-министр, с молитвой о том, чтобы мы благополучно пережили эту зиму», — заявил Live TV один из протестующих, указывая на то, что цены на отопление уже стали непосильным бременем для граждан.

Судя по всему, происходящее в Италии и Молдавии — это только начало. Уже анонсированы скоординированные испанским объединением работников сельского хозяйства UNASPI демонстрации по всей Европе, которые должны начаться 31 октября. Ожидается, что в них будут принимать участие фермеры, животноводы, рыбаки и фрилансеры.

С учетом того, что значительная часть ЕС и без того охвачена протестами по различным причинам, ситуация становится еще более взрывоопасной. В этих условиях национальные правительства пытаются искать выход, но не могут прийти к компромиссу.

Греция и Италия, к примеру, на уровне правительств призвали к дополнительной фискальной гибкости для поддержки домохозяйств и бизнеса. Проще говоря, они захотели нарушить существующие бюджетные правила союза, чтобы траты на помощь бизнесу и населению могли выходить за пределы установленных лимитов расходов.

Речь шла, к примеру, о том, чтобы направить на эти цели сверхдоходы, которые страны стали получать от НДС на фоне возросшей инфляции. То есть речь шла не о запросе материальной помощи, а о разрешении на то, чтобы распоряжаться собственными средствами.

Однако на заседании Еврогруппы в Люксембурге они столкнулись с сопротивлением: Нидерланды и Бельгия выступили против ослабления бюджетных правил. В результате предложение было отклонено.

«Мы должны поддерживать экономическую активность, не ставя под угрозу стабильность», — заявил президент Еврогруппы Кириакос Пьерракакис в ответ на предложение, поставив экономические показатели выше интересов жителей европейских стран.

Между тем проблема уже выходит за рамки текущего отопительного сезона. Ирландия, председательствующая в Совете ЕС, предложила сократить следующий семилетний бюджет на 8% — примерно на 159 млрд почти из 2 трлн евро.

Еврокомиссия предупреждает: это ослабит способность реагировать на кризисы. «У нас не останется способов помочь фермерам и регионам, когда ударят кризисы — из-за изменения климата или геополитической напряженности», — заявил один из дипломатов в разговоре с Politico.

Германия и ее союзники, в свою очередь, требуют еще более глубоких сокращений, называя предложенные меры по оптимизации бюджетных трат недостаточными.

Энергетический кризис уже оказывает давление на европейский бизнес. Опрос Немецкой торгово-промышленной палаты среди 3100 компаний показал, что у 49% выросли расходы на электроэнергию, у 67% — на отопление.

Около трети компаний отложили инвестиции в ключевые процессы, более 40% заявили, что цены на энергию бьют по конкурентоспособности, а около пятой части рассматривают или уже переносят производство за рубеж.

Таким образом, Европа оказывается перед сложным выбором. Покупка дополнительных объемов СПГ по рекордным ценам требует средств, которых в бюджете нет, а сокращение потребления неизбежно ударит по промышленности и домохозяйствам.

В таких условиях жителям Евросоюза остается лишь надеяться на благоприятную погоду и ждать чуда в виде стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. В противном случае в их домах станет холоднее.