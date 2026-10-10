В ходе состоявшихся 9 октября телефонных переговоров Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках российского дизеля на мировой рынок.

Иван Шилов ИА Регнум

Дружелюбный и результативный разговор двух президентов вызвал возмущение Киева. Договорённости о поставках дизеля Владимир Зеленский тут же назвал «несправедливыми и нечестными».

За возмущением Киева стоит отчетливое понимание собственного проигрыша. Отношения двух мировых держав развиваются явно вопреки желаниям Украины. К тому же у американского президента есть собственная проблема, которую возмущение Киева решить никак не поможет.

В последние недели Трамп настойчиво искал способ стабилизировать топливный рынок. Он пытался договориться с Украиной и европейцами, однако желаемого результата эти контакты не дали. В итоге американский президент обратился к Путину. Какими бы словами Вашингтон ни описывал эту инициативу, по существу это была просьба помочь.

Дорогой дизель — американская экономическая проблема, решение которой нельзя бесконечно откладывать ради интересов Киева. США нуждаются в российских поставках на мировой рынок. У России этого топлива в избытке: заправки обеспечены дизелем, а запасы позволяют продавать дополнительные объёмы за рубеж.

Москва получила возможность заработать на американской потребности в дизеле и усилить свои позиции в отношениях с США. Топливо никто не собирается отдавать бесплатно. У него есть рыночная цена, а у решения помочь Вашингтону — политическое значение. Путин использует эту сделку в интересах России. Жертвовать ими ради американских потребностей он не собирается.

Полный политический итог договорённостей станет яснее по мере их исполнения. Доход от поставок лишь часть российского выигрыша. Вашингтону приходится считаться со страной, которую его союзники по-прежнему пытаются изолировать.

Для Киева сделка болезненна ещё и потому, что, мягко говоря, расходится с его ожиданиями от действий Вашингтона. Киев рассчитывает на продолжение давления на Россию. Трамп нуждается в российском товаре.

Когда эти интересы столкнулись, американский президент выбрал ту задачу, за решение которой отвечает перед собственной страной. Американцы — люди прагматичные, а за солидарность с Киевом пришлось бы доплачивать американскому потребителю.

В неудобном положении оказался и Европейский союз. Европейцы упорно отказываются от российских энергоносителей, принимая ущерб для своей экономики как плату за политическую непримиримость. США тем временем договорились с Москвой о поставках топлива. Санкционная доблесть европейских союзников выглядит всё более комично: соблюдать запреты им приходится даже тогда, когда Вашингтону понадобился российский дизель.

Общая антироссийская риторика сохраняется, но потребности национальных экономик требуют разных решений. Раскол Запада усиливается и выгоден России: Вашингтон ищет возможности сотрудничества, пока Киев и европейцы сопротивляются сближению с Москвой.

Путин и СВО коренным образом изменили мировой расклад.

Теперь не Россия нуждается в США, а США — в России. Вашингтон готов договариваться с нашим президентом вопреки возмущению союзников. Москва использует эту потребность, сохраняя свободу действий по принципиальным для нас вопросам.

Насколько далеко мы готовы пойти в сотрудничестве с Вашингтоном? Пределы компромисса по украинскому конфликту Путин обозначил в том же разговоре.

«Наша позиция в отношении целей и задач специальной военной операции неизменна», — подчеркнул помощник президента Юрий Ушаков. Сохраняется и готовность к дипломатическому урегулированию ради «долгосрочного, устойчивого мира».

От переговоров Москва ждёт выполнения своих условий. Вывод ВСУ из Донбасса, защита прав русскоязычных жителей и православной церкви, демилитаризация и денацификация остаются содержанием будущего урегулирования. Российские требования будут выполнены — дипломатическое урегулирование должно обеспечить этот результат. Подменять эти условия удобной для Киева паузой Россия не собирается.

Перемирие и прекращение огня не обеспечивают долгосрочного мира: причины конфликта остаются. Кто обеспечит безопасность людей после прекращения огня? Что помешает украинскому руководству вернуться к прежнему курсу? Путин требует долгосрочного мира. Перерыв до следующего обострения таким миром не является.

Россия разговаривает с США с позиции страны, которая побеждает и намерена довести начатое до конца. В Вашингтоне это понимают. Путин не продаёт вместе с дизелем российские требования по СВО.

Обсуждая сроки возвращения к переговорам, Путин напомнил Трампу о действиях самого Киева. Российский президент был готов возобновить переговорный процесс сразу после выборов в России. Однако в дни голосования украинское руководство предпочло начать массированные атаки на наши города.

По словам Ушакова, удары были нанесены по Москве, другим городам и избирательным участкам, по людям, участвовавшим в организации выборов. «Киевский режим, по сути, сорвал возможность немедленного возобновления переговорного процесса», — сообщил помощник президента. Теперь Москва подумает, когда возобновлять переговоры.

Трамп принял эту позицию и поручил передать её украинским переговорщикам. Провокации отдаляют мир — теперь эту позицию Киеву разъясняют и из Вашингтона.

Удары по гражданским закрывают возможность немедленного возобновления переговоров. Так Путин отказался платить Киеву дипломатическую премию за террор. Украинскому руководству придётся усвоить последствия собственных действий.

На гуманитарные контакты переговорная пауза не распространяется. В том же разговоре президенты обсудили помощь жителям Алёшек Херсонской области.

ВСУ постоянно атакуют город и срывают доставку продовольствия и гуманитарных грузов. Под их ударами гибнут волонтёры, пытающиеся помочь жителям. Украинский режим использует катастрофическую ситуацию в своей пропаганде, обвиняя в ней Россию.

Путин уделяет ситуации в Алёшках особое внимание. Президенты договорились, что российский уполномоченный по правам человека будет поддерживать постоянный контакт с аппаратом Мелании Трамп.

Помощь Алёшкам выходит на международный уровень через гуманитарные каналы Москвы и Вашингтона. Киеву придётся считаться с участием супруги президента США. У Вашингтона появляется дополнительный рычаг давления на украинское руководство.

Москва и Вашингтон совместными усилиями добьются доставки помощи людям. Путин всегда высоко оценивал гуманитарные усилия Мелании Трамп, в том числе её работу по воссоединению семей. Если она готова помочь, этот канал нужно использовать. Еда и помощь должны дойти до тех, кто в них нуждается.

Результаты переговоров показывают, что Владимир Путин остается самым надёжным политиком и партнёром в мире, а с Россией можно договариваться и приходить к устойчивым соглашениям.

Киев же теряет возможность заставлять две мировые державы рассматривать свои отношения через призму украинского конфликта. Москва и Вашингтон могут решать общие задачи, и недовольство Киева перестаёт быть достаточным основанием для отказа от сделки. Россия получает выгоду от сотрудничества, сохраняя условия урегулирования конфликта. Раскол Запада усилится, а российские позиции станут крепче.

О цене дизеля можно договориться. Но право России на собственную безопасность предметом торга не является.