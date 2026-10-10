Стоило завершиться первому туру президентских выборов в Бразилии, где победу одержал правый кандидат Флавио Болсонару, как в стране начались массовые демонстрации, главными участниками которых стали студенты.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Первыми отметились учащиеся Федерального университета Флуминенсе: в кампусе юридического факультета они выступили в поддержку левого кандидата и действующего президента Лулы да Силвы, а также призвали не допустить амнистии для экс-лидера Жаира Болсонару. Сыну которого, кстати, политические аналитики пророчат выигрыш и во втором туре 25 октября.

Вслед за этой акцией с аналогичными нарративами выступили представители других учебных заведений в 14 бразильских штатах. Как сообщают местные СМИ, в поддержку Лулы да Силвы устраивают мероприятия более чем в 40 национальных университетах.

Формат протестов встречается самый разный — это и уличные демонстрации, и митинги, и пленарные заседания студсоветов и аспирантских организаций. График акций уже утвержден до 13 октября, и продолжать их намерены безостановочно вплоть до начала второго тура.

Точное число участников протестов неизвестно, но в наиболее масштабном шествии в Рио-де-Жанейро 7 октября приняли участие «тысячи человек». Беспокоят их самые разные вопросы, но ключевым триггером является полная переориентация на США в случае победы Флавио Болсонару.

Не чей-то задний двор

Американские медиа, аффилированные с Демократической партией США, транслируют точку зрения протестующих: отдельные лица прямо говорят, что если победит Флавио Болсонару, то «Бразилия станет американской колонией».

Другие опасаются, что Флавио начнет претворять в жизнь все идеи большого друга семейства Болсонару — президента США Дональда Трампа — и «устроит гонения» на представителей сексуальных меньшинств, феминисток и афробразильцев.

Третьи не могут простить политику Болсонару-отца в период пандемии коронавируса, когда погибли свыше 700 тысяч заболевших.

Четвертые припоминают поведение брата Флавио, Эдуардо Болсонару, который активно призывал к торговым санкциям против Бразилии и всегда стремился превратить страну в «задний двор Америки».

Чаяния Эдуардо Болсонару уже частично воплотились в жизнь. В июле Трамп дал указание минфину США ввести 25-процентные пошлины на большую часть бразильского импорта, что нанесло существенный удар по экономике страны и повысило число врагов влиятельного семейства.

Тем не менее на нынешнем этапе протестующие не переходят грань, практически не замечены в столкновениях с полицией и в основном заняты политической агитацией, подогревая молодежь Бразилии перед голосованием во втором туре президентских выборов.

Кое-кто и вовсе предлагает называть происходящее не протестами, а «смотром протестного потенциала», который в случае победы Флавио Болсонару можно оперативно перенести на столичные и провинциальные улицы.

Эти утверждения не лишены здравого смысла, так как студенческие организации, наравне с несколькими профсоюзами, являются ключевым активом Лулы да Силвы и уже не раз использовались им во внутриполитических конфликтах с правыми чиновниками.

Например, в октябре 2025 года, когда правый губернатор Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро без согласования с командой президента провел масштабную полицейскую операцию в фавелах Пенья и Алеман, в результате которой погибли свыше ста человек. Фавелы издавна являются активом левых сил, поэтому тот демарш восприняли как акцию против команды Лулы.

Тогда на улицы Рио вышли сотрудники бюджетных организаций, а также левые активисты. Они потребовали расследования действий полиции и губернатора Кастро, которые превратили наибеднейшие районы города в «зону боевых действий» и фактически устроили самосуд.

Сторонники клана Болсонару поддержали воинственного губернатора, однако спустя несколько месяцев он лишился должности из-за всплывших в череде скандалов обвинений в махинациях с инвестициями и получении взяток.

В связи с тем, что на фоне выборов обострилось противостояние между внутриполитическими элитами Бразилии, многие американские эксперты еще до начала голосования писали о том, что болсонаристы аккумулируют все ресурсы, чтобы собрать на протесты своих сторонников и в случае чего выбить желанную победу силой.

Команда Лулы, знакомая с методами работы проамериканских сил и не брезгующая использовать те же приемы в своих интересах, решила подойти к финальному раунду во всеоружии.

Ведь к настоящему моменту уже понятно, что в случае победы правых в стране может начаться «охота на ведьм».

Кусаются все

Одним из ключевых участников политической жизни Бразилии является национальный Верховный суд, который в последние годы стал чуть ли не главным врагом семейства Болсонару.

Особенно лютовал судья Александр де Мораес, который сыграл ключевую роль в подготовке юридической базы для ареста Болсонару-старшего и преследования многих его сторонников, принявших участие в антиправительственных протестах в январе 2023 года.

Вот и сейчас, пока на улицы выходят студенты, Мораес выписал ордер на арест брата кандидата в президенты — Эдуардо Болсонару, который сейчас проживает в Техасе.

В случае возвращения на родину ему грозит четыре с лишним года лишения свободы за давление на бразильское правосудие и попытки добиться ограничений для бразильских чиновников со стороны США. Введенные Штатами пошлины суд признал «элементом давления».

Правда, у самого Мораеса дела тоже идут не особенно хорошо. Его обвинили в связях с владельцами Banco Master, совершившими мошенничество на миллионы бразильских реалов и якобы обращавшимися за консультациями в фирму к супруге Мораеса, а затем и к нему самому. Презентовал обвинения и переписки коллега Мораеса по Верховному суду — сторонник клана Болсонару Андре Мендонса.

Мораес назвал скандал «политической местью» и «попыткой иностранного вмешательства во внутренние дела Бразилии», но крупнейший за последние годы раскол в Верховном суде уже произошел.

Команда Флавио Болсонару активно использует ситуацию, требуя немедленной отставки Мораеса и пересмотра всех его приговоров — в том числе против Жаира Болсонару.

Пока это дело из-за подготовки к проведению национальных выборов оказалось на «стопе», но после объявления результатов неминуемым образом всплывет вновь. И если президентское кресло займет Флавио Болсонару, то его сторонники в Верховном суде могут получить необходимые силы для нанесения сокрушительного удара по карьере Мораеса.

Победитель понятен?

После объявления результатов первого тура, согласно которым Флавио Болсонару набрал около 47% голосов, во всей красе проявила себя давнишняя бразильская практика — большинство прежних соперников стараются примыкать к победителю первого тура и наработать нужные связи c потенциальным президентом.

Несмотря на то что разрыв между Болсонару и Лулой минимальный, к стану правых уже примкнули Аугусто Кури, занявший третье место по итогам первого тура, кандидат от «Новой партии» Ромеу Зема и другие соперники Лулы.

Один только Кури может «подарить» Болсонару несколько миллионов голосов. Также нельзя забывать, что такой расклад предоставляет болсонаристам большинство мест в бразильском сенате.

Однако Лула да Силва не отчаивается — по крайней мере, публично. Он в очередной раз выступил перед общественностью и заявил, что непременно выиграет выборы. И протестующие студенты могут сыграть в этом немалую роль.

Дело в том, что нынешние бразильские выборы также «прославились» тем, что на них не проголосовала чуть ли не пятая часть населения — более 33 миллионов человек. Примерно 20% из них — молодежь.

Стратегия Лулы в данном случае состоит в том, чтобы вдохновить этих людей прийти на участки и проголосовать правильным образом.

Тем не менее есть и другой нюанс. Голосование на выборах в Бразилии является обязательным, и в случае уклонения несостоявшемуся избирателю грозят штрафы и ограничения в доступе к государственным сервисам. Несмотря на это, свыше 33 миллионов человек пренебрегли возможными неудобствами и таким образом дали понять, что их не устраивает ни один из предлагаемых им кандидатов.

Сложившиеся обстоятельства намекают на то, что конфликт из-за результатов выборов будет в любом случае — а значит, высок потенциал агрессивных протестов, плавно перетекающих в беспорядки.

Конечно, команда Лулы может многое переиграть, только времени у них осталось мало. Да и региональные тенденции, согласно которым победа должна достаться правым, складываются не в пользу действующего лидера.

Однако поводом для поздравлений в адрес Флавио Болсонару это не является. Ему достанется страна, весомая часть населения которой относится с огромным скепсисом и негативом как к его сотрудничеству с США, так и к экономическим инициативам. Репрессии против сторонников Лулы не помогут, а значит, придется задуматься и о более продуктивных инициативах.