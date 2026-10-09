Смерть Марикармен Абаскаль подстегнула связанные с жилищным кризисом протесты в Испании. Ее кончина, последовавшая через две недели после принудительного выселения, стала событием общенационального масштаба.

ИА Регнум

Формально в смерти в 87 лет нет ничего экстраординарного. Однако в сложившейся ситуации кончина Абаскаль превратилась в мощный политический инструмент.

Пенсионерка попала в больницу с истощением после выселения из арендованной квартиры, в которой она прожила последние 70 лет. В результате смены владельца дома стоимость проживания для нее увеличили, поэтому платить она больше не могла, и в результате судебных разбирательств было решено освободить помещение принудительно.

Именно эта ситуация и подстегнула начало общенациональных протестов. Что характерно, незадолго до смерти пожилой испанки ее адвокат достиг соглашения с инвестиционной компанией о возврате к прежней цене аренды, но вернуться домой она уже не успела.

В преддверии досрочных выборов правительство социалистов во главе с Педро Санчесом пытается использовать трагедию против своих политических соперников, хотя его кабинет министров имеет самое непосредственное отношение к кризису. Ведь именно он привлекает в страну сотни тысяч мигрантов, из-за чего население достигло исторического рекорда в 49,8 млн человек.

Именно нынешнее правительство годами не может согласовать с парламентом бюджет, тормозя тем самым программу строительства государственного жилья. И именно оно умалчивает о том, что главная причина роста цен — нехватка предложения, а не жадность владеющих недвижимостью фондов, которые сейчас винят во всех грехах: по данным Банка Испании, лишь 8% арендного жилья принадлежит компаниям, а дефицит оценивается в 750 тысяч домов.

В ход идет манипуляция эмоциями. Пенсионерку, ставшую символом протестующих, превратили в сакральную жертву, чтобы сплотить вокруг нее еще больше людей и спровоцировать усиление протестного движения.

Санчес стимулирует испанцев относиться к кончине Абаскаль как к смерти кого-то из близких. «Обнимаю всех, кто сегодня воспринимает эту утрату как свою», — заявил он.

Министр здравоохранения Моника Гарсия заявила, что эта история «разбудила сознание всей Испании, зажгла фитиль, который нельзя погасить». Судя по риторике, левые питают надежду, что этот фитиль позволит им разжечь настоящую социалистическую революцию в стране, и лицом ее, по крайней мере на первом этапе, должна стать именно умершая.

Саму Марикармен уже объявили жертвой капиталистической системы, ее убийцами назначили «инвестиционные фонды-стервятники» и «рантье-террористов». О том, что государство проглядело ситуацию и не смогло помочь женщине до трагического исхода, никто даже не вспоминает.

Вину за смерть Абаскаль возлагают на конкретный инвестиционный фонд, выкупивший квартиру в 2018 году, не учитывая того факта, что компания в итоге пошла на уступки в ущерб собственным интересам и перезаключила договор на условиях пенсионерки. Виноватыми оказались и правые, проголосовавшие против популистских жилищных декретов Санчеса, ограничивавших права собственников.

Все эти не самые честные приемы прекрасно работают. Смерть Абаскаль, успевшей стать национальным героем за пару недель, действительно придала протестам новую силу, а саму ее на улицах стали называть «бабушкой всей Испании».

Когда о смерти испанки стало известно в палаточном городке протестующих, они сначала объявили минуту молчания, а вскоре начали звучать призывы организовать шествие к конгрессу, которые тут же получили широкую поддержку. В результате сотни людей переместились к зданию парламента, скандируя: «Убийцы, убийцы!»

«Пусть никто не сомневается в том, что борьба за жилье не прекратится. В этом конгрессе правят фонды-стервятники, и мы говорим им, что они — убийцы», — вещал раззадоривавший толпу молодой человек с мегафоном.

Эмоциональный нарратив левых легко нашел отклик в толпе, опечаленной гибелью человека, которого, как уверены протестующие, они спасали от несправедливости всей страной. Многие ассоциируют погибшую с собственными пожилыми родителями или с собой в старости.

22-летняя аспирантка, последние 10 дней живущая в палатке на площади Пуэрта-дель-Соль в центре Мадрида, в разговоре с NYT заявила: «Марикармен стала последней каплей».

Другой демонстрант, чилиец из числа мигрантов, приехавший в страну с семьей, так объяснил свое участие в протесте: «Я здесь сегодня, потому что у меня есть мать. И я думаю, что моя мать могла бы быть Марикармен».

Протестующие несут цветы и свечи к дому усопшей, скандируют: «Это не смерть, это убийство!» В Барселоне художник изобразил ее ангелом с ключом от дома, куда она так и не вернулась.

Смерть пенсионерки стала главным аргументом и для новых призывов к немедленному введению мер, которые ранее блокировались парламентом: заморозки арендной платы, автоматического продления договоров аренды и полного запрета на выселение представителей уязвимых слоев населения. Для этого отклоненные законопроекты «переупаковали» без внесения изменений в основное содержание, чтобы Совет министров мог снова одобрить их, но уже под видом новых предложений.

Первый, который вводит запрет на повышение арендной платы и выселение некоторых категорий жильцов, вступил в силу еще вчера по решению исполнительной власти в рамках ее временных законодательных полномочий. Второй, который вводит автоматическое продление договоров аренды, должен начать действовать с 15 ноября.

Теперь, когда парламент распущен, решать судьбу этих «новых» декретов будет постоянная депутатская комиссия конгресса, и Санчес может получить достаточно голосов для принятия хотя бы одного из них. Дело в том, что в состав этой комиссии входят всего 69 депутатов, которые представляют парламентские группы в усеченном формате.

Тут-то и кроется хитрость. Если до роспуска превосходство правых было неоспоримо, в рамках комиссии влияние распределено иначе — у левой коалиции 31 голос, у консервативных сил в общей сложности 34, но есть еще четыре голоса, которые принадлежат более мелким партиям — в основном левого толка, и это может позволить провести новые законы через парламент.

Вдобавок к манипуляциям эмоциями толпы и волей парламента также готовится всеобщая 24-часовая забастовка. Крупные профсоюзы CCOO и UGT планируют провести ее 11 ноября с целью «требовать достойных зарплат для доступа к достойному жилью».

Ожидается, что стачка вовлечет в протесты еще больше испанцев, спровоцировав дополнительное недовольство недоступностью тех или иных услуг. Акция может затронуть общественный транспорт, школы, медицинские учреждения и государственные службы.

Профсоюз арендаторов требует провести «по-настоящему массовую забастовку, которая парализует страну». Если она состоится, во всех неудобствах левые, конечно же, снова обвинят правые силы и собственников, которые, по их мнению, своей жадностью и несговорчивостью заставляют людей выходить на улицы вместо работы.

Однако полной ясности в отношении этих планов пока нет: работодатели не хотят оплачивать из своего кармана мобилизацию электората социалистов. Сейчас они пытаются отменить забастовку из-за отсутствия законных оснований для ее проведения.

Крупнейшие в стране объединения работодателей CEOE и Cepyme называют стачку недопустимой и сомневаются в ее юридической обоснованности, поскольку, несмотря на озвученные цели, требования забастовщиков относятся к внесениям изменений в законодательство и бюджет, а не к условиям труда.

Глава CEOE Антонио Гараменди отметил, что потенциальная забастовка имеет «явный политический и электоральный компонент», что делает ее незаконной. По его словам, демократия — это умение терпеть друг друга и соглашаться с решениями, принятыми легитимным парламентом.

«Похоже, забастовку устраивают против оппозиции, а не против правительства», — заявил он в разговоре c El Espanol, намекая на попытки использовать трудящихся в политических целях.

Несмотря на очевидные попытки манипулировать общественным мнением, пока правые продолжают лидировать. Согласно опросу агентства 40dB, «Народная партия» (PP) получает 31,9% и 123–140 мест, «Голос» — 18,9% и 63–74 места. Вместе еще с одной партией правого спектра Se Acabo La Fiesta, название которой в вольном переводе можно передать как «Вечеринка окончена», они набирают больше 52%.

Рейтинг родной для премьера Педро Санчеса Испанской социалистической рабочей партии подрос до 28,1%, но в целом левый блок сильно ослаблен: Sumar и Podemos вместе набирают лишь 7,6% против 12,3% в 2023 году. В результате разрыв между блоками огромен: 52,6% у правых против 35,7% у социалистов.

Однако ситуация взрывоопасная, ведь популизм оказался очень убедителен. По данным центра социологических исследований CIS, 76,3% опрошенных поддерживают вмешательство в рыночные отношения для гарантии доступа к жилью, а 79% считают, что право на него должно быть приоритетнее отношения к нему как к собственности. Более того, 40% поддерживают экспроприацию пустующих домов.

Правые прекрасно понимают опасность такой риторики. Лидер PP Альберто Нуньес Фейхоо уже призывает «не позволять манипулировать эмоциями испанцев» и заявляет: «Всё это происходило все восемь лет их правления. Это не пройдет».

Алехо Видаль-Куадрас, соучредитель партии «Голос», высказался об Абаскаль так: «Политическая эксплуатация ее дела левыми силами, неспособными решить жилищную проблему уже восемь лет, в последние дни привела к тому, что она испытала очень сильные эмоции, и это ее убило».

Уже очевидно, что именно жилищный кризис определит исход досрочных парламентских выборов, назначенных на 29 ноября, и левые сделают всё, чтобы извлечь из этого максимальную политическую выгоду.