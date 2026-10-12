Одному из сильнейших футбольных клубов мира — английскому «Манчестер Сити» — грозят самые жестокие санкции за выявленные многочисленные финансовые нарушения. Вплоть до лишения титулов, громадных штрафов и ссылки в какую-нибудь из низших лиг. Что, вероятно, повлечет также последствия политические и экономические.

ИА Регнум Шейх Мансур

В чем конкретно «Манчестер Сити» обвиняют? В завышении расходов и занижении доходов, если совсем коротко. С целью формального соответствия правилам финансовой фейр-плей (ФФП) — системы контроля, введенной УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) якобы из лучших побуждений.

В теории финансовая фейр-плей — вещь действительно полезная. Основной ее принцип состоит в том, что клубы не должны тратить больше, чем зарабатывают. Звучит вроде здорово и правильно, но на практике это только увеличивает разрыв между богатыми и бедными клубами.

Как известно, без денег в современном футболе действительно больших высот не достичь. В той же Английской премьер-лиге хорошего игрока дешевле, чем за 100 млн евро, не купишь. Поэтому и в плей-офф Лиги чемпионов из года в год играют меж собой каждый год одни и те же давно сформировавшиеся бренды с солидными бюджетами.

Соответственно, чтобы в эту элиту войти, нужно вложить много средств. А нельзя: ФФП запрещает. Возникает замкнутый круг, из которого честным путем не вырваться никак. Поэтому про «Манчестер Сити» и так всегда всё было понятно. Точнее — с того момента, как он из середняка вдруг в одночасье превратился в гранда.

Произошло это вследствие того, что в 2008 году «Манчестер Сити» приобрел шейх Мансур — член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби, зять правителя Дубая и вообще человек в ОАЭ, мягко говоря, не последний. Что, собственно, и придает всей истории дополнительных интересных аспектов.

«Манчестер Сити» так называемой эпохи шейхов — проект не только и не столько спортивный. С помощью этого футбольного клуба и выстраиваемой на его основе глобальной спортивной империи City Football Group власти ОАЭ расширяют свое влияние, а также укрепляют имидж государства.

Всем как будто выгодно: шейхи конвертируют свои несметные нефтяные богатства в титулы на радость болельщикам, а на сдачу вкладываются в инфраструктуру, застраивают прежде деградировавший вследствие деиндустриализации Манчестер, строят красивые здания и создают новые рабочие места.

Всё бы ничего, если бы Мансур дружил исключительно с британцами (вернее — с британскими элитами, которые от миллиардных инвестиций сытно, надо полагать, кормятся). Но у него также прочные взаимовыгодные контакты налажены с деловыми людьми родом из России. И это очень важная для понимания контекста деталь.

Три года назад Мансур даже попал под следствие по доносу некоего украинского энтузиаста. Суть подозрений заключалась в том, что шейх якобы помогал российским бизнесменам, включенным в санкционные списки, выводить деньги из Великобритании через ОАЭ.

Дело даже взял под личный контроль занимавший тогда пост главы МИД Джеймс Клеверли, и шла речь о возможности клуб у Мансура отобрать — как отобрали «Челси» у Романа Абрамовича. Впрочем, расследование так ничем, судя по всему, и не закончилось. По крайней мере, новостей об этом никаких с тех пор не поступало.

Однако и без того «Манчестер Сити» в связях с Россией неоднократно был замечен. Во-первых, долгое время одним из титульных спонсоров клуба была российская букмекерская компания. Во-вторых, в упомянутую спортивную империю входила «Уфа». На уровне сотрудничества, но всё же.

Кроме того, в 2021 году велись разговоры о покупке City Football Group акций московского «Спартака». И это всё не говоря уже о давних и теплых отношениях между Россией и ОАЭ на межгосударственном уровне. Например, недавно на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН Сергей Лавров с эмиратским коллегой обсуждал развитие стратегического партнерства.

Исходя из вышесказанного, было бы наивным полагать, будто бы нынешняя ситуация вокруг «Сити» вызвана исключительно внезапно вскрывшимися (вследствие, кстати говоря, целенаправленной хакерской атаки) нарушениями.

Для объективной оценки нужно всё-таки учитывать, что нарушают правила ФФП примерно все. Но даже когда о манипуляциях становится известно компетентным органам, чувствительные наказания почему-то всегда настигают не богатых и именитых топов, а какой-нибудь скромный «Эвертон». Или вообще «Лудогорец». Так уж устроен современный футбол.

А вот на «Манчестер Сити» тут же набросились все разом, требуя кровавой расправы. Что в случае, если расправа таки состоится, может привести к тому, что шейх от своего главного актива, который в одночасье превратится в тыкву, попросту избавится. И это лишит экономику Великобритании внушительной ежегодной подпитки.

Неужели для британцев чистота футбола дороже экономики, которая и так хромает на обе ноги? Как бы то ни было, премьер-министр Энди Бёрнем — бывший мэр Манчестера, к слову, чьи карьерные успехи связывают как раз с инвестициями из ОАЭ, — уже успел выступить с обеспокоенностью по этому поводу.

Он, в частности, призвал не делать поспешных выводов и выразил опасение насчет последствий, назвав Мансура «важным партнером в строительстве современного Манчестера». За что тут же подвергся шквалу критики и вынужден был оправдываться и уточнять, что «никто не должен быть выше правил».

Его тревогу можно понять: по некоторым данным, в «строительстве современного Манчестера» совместными усилиями Энди Бёрнема и владельцев футбольного клуба тоже было не всё чисто. А именно опять-таки имели место завышения расходов и занижения доходов. Отсюда — еще одна этическая дилемма.

Правда, целый город, в отличие от клуба, титулов не лишить и в низший дивизион не сослать. Можно разве что снести все красивые новые здания, понастроенные против правил, во имя справедливости. Но так тоже вряд ли поступят.

Тем не менее элиты Великобритании не привыкли отказываться от возможности выстрелить себе в ногу. Особенно назло России. А тут как раз повод имеется. Не то чтобы явный, но когда это имело значение? Поэтому хотя решения по делу «Манчестер Сити» пока нет (и неизвестно, когда будет), есть основания полагать, что оно будет суровым.

Ведь тем самым сразу несколько зайцев можно убить. Ослабить английский футбол на международной арене (нисколько не сделав его чище) — это раз. Вызвать гнев части налогоплательщиков в лице фанатов «Манчестер Сити» (а их много) — это два. Нанести очередной сокрушительный удар по экономике — это три. Уже немало.

И в качестве бонуса — российские бизнесмены больше не смогут через ОАЭ свои операции проводить. Конечно, никакой связи тут нет, зато совесть у британских чиновников будет чиста. И перед возмущенными украинскими энтузиастами не придется отчитываться. Однозначная победа.