В отдельных регионах России в последние годы резко сократилась численность диких кабанов. Причина — прежде всего их отстрел для профилактики распространения африканской чумы свиней (АЧС). Этот опасный вирус передается от диких свиней домашним.

ИА Регнум

И теперь отсутствие кабанов называется причиной участившихся выходов медведей к людям. Заявляется, что тем нечего есть, поэтому они и нападают на грибников. Так ли это, разбиралось ИА Регнум.

Защита домашних свиней

Африканская чума свиней не представляет угрозы для человека, однако зараженные животные могут погибать. Поэтому контроль за распространением вируса остается одной из задач ветеринарных служб.

Популяции кабанов — это естественный источник инфекции, поэтому вокруг свиноводческих комплексов создают специальные зоны, где диких животных разрешено отстреливать.

И речь идет не только о разовых решениях в пределах отдельных охотхозяйств. В 2022 году правительство рекомендовало регионам создавать вокруг свиноводческих комплексов буферные зоны шириной 30 километров, в которых должна предусматриваться возможность изъятия до 100% поголовья дикого кабана. Для Амурской области, ЕАО, Приморского и Хабаровского краев предусмотрена зона от 10 до 30 километров.

В январе 2026 года Курская область создала 30-километровые буферные зоны вокруг свиноводческих комплексов, где также предусмотрена возможность отстрела до 100% кабанов. В Татарстане за пять лет количество особей кабана сократилось с 6076 до 551.

На Дальнем Востоке популяция уменьшилась еще сильнее. В Амурской области за один год поголовье сократилось с 2371 до 84 особей — одновременно из-за массовой гибели от АЧС и принудительного регулирования численности.

В Хабаровском крае после вспышки АЧС из 11,8 тыс. животных в живых остались 3,8 тыс. Крайне тяжелой была ситуация и в Приморье: в Пограничном районе после первой вспышки африканской чумы свиней исчезло около 95% кабанов.

И охотник, и падальщик

Бурый медведь всеяден, и его рацион сильно зависит от региона и времени года. Одно из наиболее подробных исследований, проведенное на территории Центрального лесного заповедника в Западной России говорит о том, что около 30% годового рациона — это плоды, а доля копытных сильно скромнее, 15%, да и то не на протяжении всего года, а лишь весной.

В более раннем исследовании того же заповедника авторы указывали, что лосей, кабанов и разных мышевидных медведь ест в небольших количествах, поэтому ученые даже объединили их в одну группу. В пересчете на год все млекопитающие составили лишь около 11% медвежьего рациона.

На Дальнем Востоке своя специфика. Исследователь бурого медведя, ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН Иван Серёдкин писал, что в Южном и Среднем Сихотэ-Алине жертвами бурого медведя среди копытных чаще всего становятся крупные животные — кабаны и изюбри.

При этом, по его данным, большую часть съеденных животных медведи не убивают сами, пользуясь остатками добычи других хищников и регулярно доедая остатки жертв тигров, рысей, леопардов и волков.

Поэтому корректнее говорить не о рационе среднестатистического российского медведя в целом, а о его региональных особенностях. То есть утверждение вроде «кабан составляет 20% кормовой базы медведя в России» — это слишком широкое обобщение. В одних экосистемах доля кабана может быть незначительной, в других он действительно становится важной добычей.

Нет кабанов, но нет и нападений

Показателен в этом смысле Приморский край, где кабанов осталось очень мало.

Как рассказал ИА Регнум генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, в регионе обитают два вида медведей — бурый и гималайский: «Медведи преимущественно растительноядные животные, хоть и являются хищниками. Соответственно, кабан никогда не входил в их рацион».

По его словам, если бурые медведи и охотятся весной на копытных, то прежде всего на молодняк пятнистого оленя и изюбря.

Таким образом, Арамилев не считает отстрел кабанов фактором, который мог бы заставить приморских медведей голодать и выходить к человеку, проявляя агрессию: «Ситуация стабильная, количество конфликтных ситуаций минимальное».

По его словам, ситуация в крае находится под контролем уже давно, поэтому эксперт считает не совсем корректным сравнивать Приморье с регионами, где сейчас медведи стали чаще выходить к людям.

Тем не менее налицо важный пример: даже в регионе, где кабанов почти не осталось, медведи на людей чаще нападать не стали.

Регулирование нуждается в изменении

Плотно занимающийся проблемой член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов не отрицает, что изменение популяции кабана может влиять на экосистему, однако полагает неверным считать этот фактор главной причиной изменения поведения медведей: «Здесь не вопрос в кабанах. Здесь вопрос в регуляции. В законах и непонимании чиновников».

У медведя есть и другие источники животной пищи, поэтому, считает эксперт, уменьшение числа кабанов не должно заставлять зверя приближаться к человеку. Главную проблему Кабанов видит в том, что система охотничьего регулирования стала работать хуже — численность животных в официальных подсчетах может занижаться, а вслед за этим и разрешений на охоту выдается меньше.

При этом Кабанов отмечает и то, что охота на медведя требует значительно больше времени, чем на многих других зверей. Его приходится долго искать и выслеживать, а отведенного на охоту срока может не хватить. Эксперт приводит в пример собственное хозяйство в Тверской области. На его территории может находиться около 20 медведей, тогда как разрешений на охоту выдают всего несколько: «Я могу, в принципе, за медведем ходить два-три месяца. Мне дают две-три недели лицензии».

С 1 сентября 2025 года в заявлении на добычу медведя можно указать не более двух непрерывных периодов общей продолжительностью до 30 календарных дней. По мнению Кабанова, «такое регулирование приводит к тому, что оно мешает законопослушным охотникам и законопослушным охотхозяйствам. А не браконьеру».

Решение Кабанов видит в более точном учете животных и выдаче разрешений в соответствии с их реальной численностью: «Нам нужно возвращаться к нормальной отчетности, четкой совершенно. И выдавать лицензии именно в соответствии с этой отчетностью».

Отдельно эксперт указывает на особенности поведения медведей. По его мнению, звери должны сохранять страх перед человеком: если его нет, они могут привыкнуть находить пищу рядом с населенными пунктами и возвращаться туда снова.

Не связывает изменение поведения медведей с исчезновением кабанов и охотовед, директор охотхозяйства «Медведь» на Алтае Олег Ильинов. По его словам, гораздо важнее общее состояние кормовой базы: «Главная причина — это нехватка естественного растительного корма».

Если в лесу достаточно ягод, грибов, орехов, корешков, а также сусликов и других мелких животных, медведю нет необходимости искать пищу рядом с человеком. Проблемы начинаются в неурожайные годы, когда привычной еды становится меньше — звери чаще выходят к пасекам, селам и другим связанным с человеком местам, где могут найти корм.

Доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой охотничьего ресурсоведения и заповедного дела Сибирского федерального университета Александр Савченко, как и Кирилл Кабанов, обращает внимание на синантропизацию, привыкание медведей к жизни рядом с человеком.

По его словам, если зверь уже научился находить пищу возле населенных пунктов и перестал воспринимать человека как угрозу, нехватка естественного корма может подтолкнуть его заходить в деревни.

Таким образом, сокращение численности кабанов может быть лишь одним из элементов более сложной картины. На поведение медведей одновременно влияют доступность естественного — в первую очередь растительного — корма, изменение среды обитания и степень привыкания к соседству с человеком.

Охотиться стали меньше

Эксперты однозначно сходятся в одном: охота на медведя, необходимая для регулирования его численности, стала сложной и менее привлекательной. В общедоступных угодьях разрешение стоит сравнительно недорого, но в охотхозяйствах его цена может доходить до десятков тысяч рублей. При этом охотник рискует потратить месяц впустую, вернувшись без добычи.

Медвежье мясо нуждается в ветеринарной проверке из-за возможного заражения трихинеллезом, выделка шкуры стоит дорого, а сдать куда-то добычу или ее часть очень сложно: места организованного приема практически отсутствуют. В результате разрешение на охоту приобрести можно, лимит на отстрел есть, а вот желающих добывать медведя крайне мало.

Особенно хорошо это утверждение иллюстрируется на примере Красноярского края. За последние десять лет установленный лимит добычи в среднем выбирался примерно на 15%. В сезоне 2025–2026 года охотникам разрешили добыть 4616 медведей, но к началу сентября было добыто только 244.

Кирилл Кабанов также обращает внимание и на другие изменения — сокращение сроков охоты, раздробленность угодий, снижение интереса молодежи к промыслу и уход поколения охотников, обладавшего необходимыми навыками.

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Таким образом, однозначной зависимости нынешних выходов медведей к людям от сокращения поголовья кабанов нет: специалисты, опрошенные ИА Регнум, не считают уменьшение количества диких свиней основной причиной нынешних конфликтов хищников с людьми.

К примеру, в отличие от медведей, волки охотятся на кабанов гораздо чаще — в зависимости от региона кабанье мясо составляет от 15% до 60% волчьего рациона. Однако сообщений о нашествии волков в города и их регулярном нападении на людей нет.

Специалисты сходятся в том, что участившиеся случаи выхода медведей к людям не имеют одной причины. И речь следует вести не только о том, что отстреляно много кабанов, но и о том, как правильно посчитать медведей в российских лесах и насколько эффективно работает вся система управления охотничьим хозяйством.

Предпринимает необходимые меры и правительство. Тридцатого сентября вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что регионам планируют выделить дополнительные средства на регулирование численности медведей. Кроме того, власти рассматривают возможность вывести бурого медведя из числа лимитируемых видов, чтобы регионы могли быстрее принимать самостоятельные решения.