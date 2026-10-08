На днях жители Софии стали свидетелями грандиозного военно-религиозного действа, посвященного переносу в столицу останков средневекового болгарского царя Самуила.

Global Look Press

Из Салоник, где реликвия хранилась в фондах местного музея, она была доставлена военно-транспортным самолетом. Две пары истребителей организовали над Софией специальные пролеты, столичное небо озарил салют в 21 залп.

Гроб с монаршими останками к месту упокоения перевозил специальный военный кортеж в сопровождении торжественного шествия во главе с первыми лицами республики.

«Душа великого правителя наконец нашла свой покой на родине», — заявила вице-президент страны Илияна Йотова, которая исполняет обязанности главы государства. А ее предшественник в президентском кресле Румен Радев, руководящий ныне кабинетом министров, увидел в передаче греками исторического артефакта символ примирения на Балканах.

Правда, Афины пошли навстречу восточнобалканскому государству не бескорыстно, а в обмен на коллекцию из пяти десятков церковных ценностей, вывезенных из Греции болгарскими войсками еще в период Первой мировой войны. Среди них — иконы, облачения священнослужителей, драгоценные оклады для старинных Евангелий и тому подобное.

Большая торжественность, с которой страна встречала своего бывшего правителя, объясняется огромной ролью царя Самуила в ее истории. В конце X века он, подняв восстание против Византийской империи, фактически воссоздал Первое Болгарское царство. Почти три десятилетия он стоял во главе возрожденного государства, отражая экспансию сильнейшей европейской державы.

Оплотом царя Самуила в основном была территория на юго-западе Балканского полуострова. Ныне она соответствует стыку границ Греции, Северной Македонии и Албании. Именно там, в Северной Греции, в 1960-х годах были обнаружены останки болгарского монарха, судьба которых стала предметом дипломатической борьбы с конца прошлого века.

Когда государственную независимость получила бывшая югославская Республика Македония, ее политические лидеры стали оспаривать у Болгарии наследство Самуила. Правивший из ныне северомакедонских Охрида и Преспы царь стал восприниматься местными политиками как основатель их государства.

В историческом споре Софии и Скопье Евросоюз занял сторону первой. Вероятно, сказалось членство Болгарии в ЕС. Северную Македонию, которая безуспешно пытается вступить в организацию много лет, еврочиновники обязали убрать из школьных учебников «антиболгарскую пропаганду» (включая отрицание болгарской идентичности Самуила).

Передача праха бывшего монарха стала ощутимой победой Софии. Примечательно, что произошла она в разгар президентской избирательной гонки, голосование в рамках которой намечено на 25 октября.

Левоцентристский и умеренно евроскептический альянс Йотовой и Радева значительно опережает другие политические силы. По последним опросам, за вице-президента готовы отдать голоса около 44% избирателей, решивших прийти на выборы. Основная интрига состоит в том, сможет ли Йотова одержать победу в первом туре.

Прошедшая в минувшие выходные церемония, видимо, была направлена на консолидацию вокруг лидера предвыборной гонки патриотически настроенного электората, независимо от партийной принадлежности.

Ключевое значение имеют голоса сторонников правоцентристской партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии»). Она имеет вторую по численности фракцию в парламенте после фактически возглавляемой Радевым «Прогрессивной Болгарии», но не выдвинула своего кандидата на пост президента.

Тем не менее одной лишь утилитарно-предвыборной трактовкой церемония не ограничивается. Тем более что премьер Радев сам недвусмысленно заявляет о рождении и укреплении в эти дни стратегического альянса своей страны с Грецией. Питательной почвой для такового являются противоречия обоих государств с «политическим македонизмом».

Очевидно, что такой альянс не может не вызывать энтузиазма у еще одного регионального игрока — Турции. Противоречия Анкары и Афин общеизвестны, а София уже не одно десятилетие дрейфует между этими геополитическими оппонентами.

В политической системе Болгарии очень прочны позиции «Движения за права и свободы» — партии, опирающейся на турецкое этническое меньшинство, а также на болгар мусульманского вероисповедания.

Аксакала болгарской политики, лидера ГЕРБ Бойко Борисова, за глаза называют лучшим другом Реджепа Тайипа Эрдогана. Во время нахождения Борисова во главе правительства оно сближалось с Анкарой и имело напряженные отношения с Афинами. И вот сейчас наметился другой тренд.

Турция безучастно наблюдать за изменением геополитического баланса на Балканах не планирует. Едва завершились мероприятия, связанные с обменом реликвиями между Болгарией и Грецией, как с резонансным заявлением выступил патриарх Константинопольский Варфоломей.

Он потребовал от Софии вернуть и другие религиозные ценности, вывезенные когда-то из Северной Греции. Свое участие в дискуссии он аргументирует тем, что в его духовном подчинении находится ряд греческих епархий, «хотя временно они переданы под управление Греческой православной церкви», как отмечается в послании иерарха.

Это заявление может спровоцировать осложнения в заявленном альянсе двух православных государств. Ведь произошедший обмен реликвиями полностью не снял имеющиеся противоречия.

Болгарские официальные лица уклоняются от вопроса о точных условиях передачи Греции церковных ценностей в обмен на останки Самуила. Чиновники дают понять, что коллекция не передается «навечно» и после демонстрации в Элладе якобы должна вернуться обратно.

Представители греческих властей время от времени говорят о стремлении репатриировать церковно-культурные ценности, находящиеся в так называемом «секретном фонде» Болгарского национального музея древностей. А это бесценные средневековые рукописи, литургические книги, фрагменты иконостасов и даже мощи греческих святых, вывезенные в славянскую страну. Речь идет о сотнях древних артефактов.

Очевидно, что вмешательство Варфоломея провоцирует внутриполитическую напряженность как в Болгарии, так и в Греции, потому что дает повод для выступлений критикам состоявшейся сделки.

В случае с Болгарией это чревато влиянием еще и на избирательный процесс, поскольку 19 октября должен начаться визит Варфоломея в восточнобалканское государство. Наверняка он воспользуется им для давления на «слишком прогреческих» руководителей в Софии в интересах своего патрона из Анкары.