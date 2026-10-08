В сентябре портал «Госуслуги» анонсировал новый сервис — подготовку брачного договора онлайн. В свою очередь Федеральная нотариальная палата опубликовала официальный комментарий о том, что брачный договор нельзя заключить онлайн, а новый сервис в скором времени позволит лишь отправлять форму заявления для записи на прием к нотариусу.

ИА Регнум

Брачный договор в России уже не экзотика. С начала 2020 года число «брачников» стало резко расти, и сейчас нотариусы регистрируют свыше 100 тысяч контрактов в год. Санкт-Петербург с Москвой — впереди, но за ними уже подтягиваются регионы.

«Важно понимать, что отправленная через «Госуслуги» форма не имеет юридической силы. Это только заявка о вашем с супругом или супругой намерении, дальше вам стоит пойти всё же к профильному юристу, а потом уже оформляться к нотариусу», — комментирует ситуацию Елена Попова, юрист, специалист в области семейного права с двадцатилетним стажем.

ИА Регнум пообщалось с юристами и россиянами, чтобы выяснить, для чего жители нашей страны пользуются заключением брачных контрактов, за какое имущество готовы бороться в суде до последнего и на каких условиях заключаются брачные контракты в Северо-Кавказском федеральном округе.

Исключительно имущественные отношения

Существует ряд ситуаций, при которых составление брачного контракта становится серьезной необходимостью. Одна из таких причин — заключение брака между супругами с разным финансовым положением.

По этой причине контракты часто заключают состоятельные достаточно возрастные люди, у которых за плечами уже не первый брак. Кто-то из них уже пережил тяжелый развод, у кого-то взрослые дети от предыдущих браков. Для них, как правило, такой договор — инструмент для управления и распоряжения имуществом, включая распределение наследства.

Евгений М., солидный отельер из Петербурга, поделился с ИА Регнум, что, когда он вступал в третий брак, его деловые партнеры по гостиничному бизнесу для исключения ряда конкретных рисков настояли на том, чтобы он заключил брачный контракт:

«Это было логично и удобно, а проконсультировавшись с хорошим юристом, мы с женой оставили часть имущества общим, а некоторые части, включая «добрачные накопления», оформили как раздельные. Грубо говоря, одна квартира — целиком за ней, вторая — только за мной, машина — ее, доля в бизнесе — моя. То же и со сбережениями. Для нее и для меня это было важно, поскольку от предыдущих браков у нас обоих есть взрослые дети».

В России брачный контракт регулирует исключительно имущественные отношения, это закреплено в статье 40 Семейного кодекса РФ.

Самое важное — он позволяет изменить законный режим совместной собственности на раздельный, долевой или смешанный. Например, прописать, что дача принадлежит одному супругу, машина — другому, а квартира остаётся в совместном владении, цифровая валюта, акции, будущие доходы от вложений — всё это можно прописать и оговорить заранее.

Можно распределить долговые обязательства: кто будет платить ипотеку, автокредит или взносы по кредитной карте. Можно определить, кому достанутся доходы от бизнеса, ценные бумаги, доли в уставном капитале.

— Необходимо проговорить ожидания и надежды каждого из супругов: что будет, если мы разойдёмся? Что будет, если кто-то из нас заболеет либо женщина уйдёт в декрет? Все эти моменты нужно обсуждать, — комментирует ситуацию юрист Елена Попова. — Хорошо и правильно, когда люди не табуируют тему, а умеют рационально обсуждать и проговаривать имущественные отношения. Брак — это союз не только любящих сердец, но и капиталов, общих усилий и вложений в будущее.

«Бывает, что женщины не в курсе»

Закон не позволяет включать условия о личных отношениях: распределение домашних обязанностей, частоту интимной близости, вопросы воспитания детей. Недопустимо ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, их право обращаться в суд за защитой. Невозможно также прописывать в контракте условия, связанные с «супружеской изменой».

Как поясняет Елена Попова, точного определения измены нет, а у людей самое неожиданное представление о неверности: «Для кого-то измена — это даже поставленные «лайки» незнакомцам в социальных сетях, подобные абсурдные характеристики порой встречаются у молодых пар на консультациях».

Однако и в сфере брачных договоров есть свои нюансы, например, региональные. В ряде республик Северо-Кавказского и Южного федеральных округов в брачные договоры включают любопытные имущественные условия с отсылкой к национальным традициям.

— Например, в случае рождения сына-первенца на Кавказе жена получает в собственность машину, за третьего сына — квартиру, а в случае рождения дочки — другой дорогостоящий дар. Сейчас это довольно распространенная, модная в ряде регионов практика, — поделилась наблюдениями юрист.

По мнению эксперта, если семья решает, что женщина не работает, а занимается детьми и бытом, то грамотно составленный брачный договор — очень верный шаг для женщины, которая отказывается от карьеры и собственного дохода ради семьи. Однако брачный договор должен быть справедлив и сбалансирован согласно интересам обеих сторон.

Если по его условиям один из супругов поставлен в крайне неблагоприятное положение — оставлен без жилья и средств к существованию при разводе, то такой документ может быть оспорен в суде и признан ничтожным согласно статьи 44 Семейного кодекса. Именно поэтому для составления брачного договора рекомендуют привлекать практикующего юриста по семейному праву, а не доверять составление контракта лишь нотариусу.

— На практике к нам обращаются уже на стадии судебного разбирательства, когда оказывается, что стороны неправильно понимают условия брачного договора, — говорит юрист из Санкт-Петербурга Егор Ермошкин. — Бывает, что женщины не в курсе, что им давали подписывать. В порыве любви ставили подписи на каких-то бумагах, а мужья переводили под разными предлогами имущество на свое имя. А через пять-десять лет эти документы появляются в суде и портят всю картину.

Чьи долги?

Еще одно безусловно важное основание для брачного договора — долги и потенциальное банкротство. Даже если пара уже много лет в браке, но один из супругов начинает проводить какие-то рискованные операции в бизнесе или увлекается ставками, онлайн-казино, дорогостоящими хобби, на которые берет большие кредиты — второй стороне стоит подумать о защите своих интересов от финансовых рисков, к которым могут привести новые увлечения супруга.

Ирина К., 35 лет, детский психолог из Нижнего Новгорода, рассказала о своем непростом опыте — она вышла замуж в 27 лет, собственного жилья на момент вступления в брак ни у нее, ни у супруга не было. Позже родители Ирины приобрели молодой семье квартиру. Ремонт в новом семейном гнезде делали уже совместно с супругом по мере возможностей.

«Муж владел ремонтной мастерской и небольшой фирмой, связанной с грузоперевозками. Когда начался «локдаун», мы оказались буквально заперты в клетке с вечным ремонтом. До этого мы были постоянно в разъездах и на работах, и вдруг начались какие-то неприятные конфликты вокруг финансов. Муж бросил ремонт, тайком от меня увлекся ставками и много проигрывал. Мне казалось, всё идет к разводу, я предложила составить брачный договор», — рассказывает Ирина.

Пара обратилась к юристу — квартиру по совместному решению оставили в собственности супруги, а фирма, автомобиль, автосервис отошли мужу:

«Как потом выяснилось, большую часть бизнеса он потерял, а сам погряз в микрозаймах. К счастью, это меня уже не коснулось, но у нас осталась общая собственность — дорогая бытовая техника, квадроцикл, лодка, и почти всё это в итоге ушло на оплату долгов. Когда мы развелись, каждый остался «при своих стартовых». Если бы не договор, квартиру тоже пришлось бы делить как приобретенную в браке или даже отдать за его долги».

В случае Ирины всё завершилось относительно благополучно в финансовом плане, но надо иметь в виду, что брачный контракт не защищает от долгов, если кредитор не был уведомлен о его заключении. И брачный договор может быть оспорен в суде, если супруги его заключают фиктивно, чтобы защитить имущество от кредиторов.

В этом случае суд сочтет условия «недобросовестными», если докажет, что заемщик незадолго до объявления банкротства «переписал» на супруга все свои активы. Такой «брачник», как говорят юристы, ломают через колено.

«Договориться на берегу»

Как правило, брачные договоры в России чаще всего составляют люди, которые уже проходили через развод и раздел имущества и не хотят повторять болезненный опыт, поэтому страхуются заранее.

«При этом в брачном договоре никто не мешает разделить всё поровну и получить свою часть в раздельном имуществе. Есть неожиданные плюсы, моменты, которые стоит иметь в виду. Например, при продаже вашей личной недвижимости вам не нужно получать разрешение супруга, достаточно предъявить брачный договор», — уточняет особенности режима «раздельного имущества» юрист Ермошкин.

Отдельной категорией стоят «предразводные договоры», когда супруги трезво оценивают ситуацию, понимают, что дело идёт к разводу, но не хотят проходить процедуру судебного раздела имущества. В этом случае брачный договор фактически заменяет соглашение о разделе имущества.

Как правило, это взрослые люди, которые предпочитают мирный цивилизованный развод, чтобы сохранить отношения и не травмировать детей. Они приходят уже с идеями и приемлемыми вариантами, избавляющими их от необходимости судебных разбирательств.

Существуют и так называемые «повинные договора». Речь идет о случаях, когда провинившийся муж, желая заслужить прощение жены и спасти брак, соглашается на любые ее требования и без препирательств подписывает бумаги.

— Какая бы семейная драма ни стояла за кадром, брачные договоры в данном случае — настоящий карт-бланш для жен! — шутит Елена Попова. — А если серьезно, как правило, именно мужчины — инициаторы заключения брачных договоров, а женщины гораздо чаще подписывают документы, слушаясь мужа и не желая вступать в конфликт.

Но если потом на этом основании жена захочет договор оспорить, увы, такие доводы в суде не сработают и контракт останется в силе.

Еще одна значимая группа среди семей, которые охотно документируют финансовые договоренности в браке, — молодые прагматики. Это достаточно обеспеченные молодые специалисты, бизнесмены — из IT сферы, работники крупных фирм и корпораций. В их представлении брачный договор — норма жизни.

Этим они серьезно отличаются от представителей старших поколений, нередко считающих наличие такого контракта проявлением недоверия к партнеру. Для современной молодежи свойственно прагматично управлять своим имуществом, предвидеть возможные потери и прогнозировать будущие приобретения.

— В нашем поколении гораздо более рациональное отношение к имуществу в браке, — объясняет ИА Регнум 28-летняя Анастасия, дизайнер из крупной строительной компании в Москве. — У мужа свои доходы, у меня — свои, никто ни за чей счет не живет. Но идея брачного контракта возникла именно у моих родителей после того, как они добавили мне крупную сумму для покупки квартиры.

Квартиру молодая семья приобрела довольно дорогую, в центре Москвы. Муж Анастасии работает в IT-сфере, неплохо зарабатывает и против брачного контракта не возражал, считая его заключение справедливым.

Следим за формулировками

Чем яснее и полнее формулировки, тем комфортнее и безопаснее будут чувствовать себя участники любой «сделки».

Самая частая ошибка — это неполнота описания. Например, из формулировок брачного договора выпадает точное определение банковских продуктов. Пишут: «деньги на вкладах принадлежат тому супругу, на которого открыт вклад», но существуют и другие банковские продукты, к примеру текущие счета. Если не обращать внимания на точность, то вклады по брачному договору делятся, а содержимое текущих счетов — уже нет.

Не менее распространенная ошибка — это формулировки, вступающие в противоречие между собой, с Семейным кодексом или иными законами.

Если у заключающей брачный договор пары есть ценные бумаги, паи, продукты инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, металлические счета — лучше привлечь к составлению договора специалистов, знакомых с профильным законодательством.

Сегодня цифровая экономика предлагает разные продукты, в том числе цифровые валюты. Однако в законах остаются пробелы: пока непонятно, как включать криптовалюты в брачный договор и каким образом супруги станут их делить.

Цифровая экономика постоянно дает новые поводы для развития юриспруденции. Юрист Елена Попова рассказала ИА Регнум о своем самом «удивительном и бескомпромиссном» бракоразводном процессе за последнее время.

Супруги вышли в суд со спором о правообладании любимыми игрушками, а точнее дорогостоящими «спинами» — коллекцией артефактов и аксессуаров из компьютерных игр, в которые они оба играли. Выяснилось, что стоимость некоторых таких «цифровых активов» может достигать приличных значений. Например, одна цифровая наклейка из исковой массы супругов-геймеров была оценена в 6,5 тысячи долларов, больше полумиллиона рублей.

Сторонники брачного договора утверждают — это инструмент, который при грамотном составлении помогает избежать разрушительных конфликтов. Но он работает только тогда, когда обе стороны понимают: подписывают они не «страховку от развода», а правила игры, которые должны быть честными.