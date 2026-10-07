В ночь на 7 октября армия России нанесла массированный удар по целям на украинской территории. Одной из приоритетных целей нынешней атаки стали предприятия, где производятся дальнобойные крылатые ракеты «Фламинго», сообщили в нашем Минобороны.

ИА Регнум

Одновременно «прилетело» по нескольким объектам компании Fire Point, имеющим отношение к сборке «Фламинго», в Киеве и Киевской области, в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях.

Уточняется, что в Киеве удар пришелся по предприятиям в Оболонском и Шевченковском районах на севере Киева, по целям в Днепропетровске и городе Кременчуг Полтавской области.

Речь идет не только об «охоте на «Фламинго». Сообщается, что по итогам ударов в ночь с 6-го на 7-е был уничтожен другой украинский проект по производству собственных баллистических ракет, начатый еще до сборки «Фламинго» в цехах Fire Point.

По данным СМИ, ракетная и беспилотная атака армии России состоялась как раз накануне старта выпуска этой «баллистики». Были поражены: ракетный завод, производство твердотопливных двигателей, резервное производство и цеха, где собирались основные компоненты вооружений. Производственные площадки серьезно пострадали.

Ночная операция армии России подорвала ракетную программу противника. Вооруженным силам Украины становится всё сложнее накапливать силы и средства для ударов по российским регионам.

За одну ночь по целям на украинской территории было выпущено около 40 баллистических и крылатых ракет — «Искандер-М», «Калибр» и Х-101. Показательно, что это более чем в два раза перекрывает число ракет, которые враг применил в ходе предыдущей атаки на Россию (17 крылатых ракет, сбитых нашими системами ПВО). Зенитные установки противника не смогли остановить поражение стратегически важных предприятий и логистических узлов.

Одновременно с выбиванием ракетных производств, в Киеве были повреждены складские помещения, в том числе уничтожен склад сети «Днепро-М», использовавшийся в интересах ВСУ.

Продолжилась и системная работа по «выключению» украинской энергетической системы — что также сказывается на эффективности инфраструктуры армии и военно-промышленного комплекса противника. В этот раз целями атак стали Трипольская тепловая электростанция и Кременчугская ГЭС.

Сразу после прилетов в Кировоградской и Полтавской областях начались перебои с электроснабжением, некоторые областные центры оказались полностью обесточены.

В целом география ударов была широкой: «прилеты» зафиксированы в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях. Ракетная и дроновая атака 6–7 октября вновь подтвердила, что превосходство в огневой мощи — на стороне российских Вооруженных сил.

Работа по вражеским тылам продолжает оставлять Украину без военных производств, энергетики и логистики.

Верховный главнокомандующий Владимир Путин ранее предупреждал о дальнейшем усилении ударов — армия выполняет этот приказ. Ночная операция подорвала ракетную программу противника и существенно ослабила его энергетическую систему, лишая ВСУ возможностей для ведения боевых действий и атак по российским городам.

Массированные атаки баллистикой по Киеву и другим городам показывают, что сдержать такие удары противник не в состоянии.

В Минобороны России отреагировали на заявление Владимира Зеленского, угрожавшего усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в ответ на атаки по объектам российского ВПК. Ведомство напомнило, что массированные удары по Киеву и другим регионам наносятся именно в ответ на действия киевского режима.

Противник пытался сорвать недавний единый день голосования — в том числе выборы в Госдуму — террористическими ударами по гражданским объектам. Целями вражеских атак были участковые избирательным комиссии, погибли шесть мирных граждан.

В нашем оборонном ведомстве напомнили о попытке массированной атаки с применением более 1600 ударных беспилотников по гражданским объектам в Москве 19–20 сентября.

Ранее, в июне, враг ставил целью сорвать Петербургский международный экономический форум. Наконец, минувшей ночью киевский режим нанес заведомо террористический удар по жилым кварталам Белгорода, где нет военных объектов. Есть погибшие и раненые мирные жители, повреждены многоэтажки, частные дома и автотранспорт.

Во всех случаях враг выбирал заведомо гражданские цели, атаки были отражены силами противовоздушной обороны и специалистами по антидроновой борьбе. После очередных угроз главы киевского режима удары ВС России по военным и военно-промышленным объектам противника, а также связанной с ними инфраструктуре в Киеве и по всей украинской территории будут усилены. Населению Украины винить за это следует только Зеленского — именно он несет полную личную и политическую ответственность.