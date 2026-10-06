Американское военное присутствие на Окинаве, сохраняющееся уже более восьми десятилетий, вновь стало причиной трагедии. Полиция арестовала 20-летнего военнослужащего Корпуса морской пехоты США с базы Футенма по подозрению в ограблении и убийстве женщины в столице префектуры — городе Наха.

Иван Шилов ИА Регнум

Инцидент, произошедший в ночь на 3 октября 2026 года, поднял волну возмущения по всей Японии и в очередной раз поставил под сомнение целесообразность сохранения американских баз на острове.

Тело Анны Яги, 39-летней жительницы Нахи, было обнаружено утром 3 октября в номере отеля. Сотрудники гостиницы вошли в помещение, после того как постоялица не выехала в срок.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от асфиксии — женщину задушили. Вокруг ее шеи был обмотан шнур гостиничного телефона, сообщает The Okinawa Times со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подозреваемый — младший капрал Девин Джейкоб Баллард, приписанный к 3-му экспедиционному соединению морской пехоты США. По данным полиции, около 02:10 ночи он вошел в отель вместе с Яги, а примерно в 04:15 сотрудники обнаружили тело женщины.

Камеры наблюдения зафиксировали похожего на него мужчину с бритым затылком и татуировками на обеих руках, покидающего здание с личными вещами погибшей.

Принадлежавший женщине рюкзак с кошельком внутри был позже найден недалеко от отеля. По данным следствия, подозреваемый и жертва познакомились незадолго до убийства.

Баллард был задержан поздно вечером 3 октября в увеселительном районе города Окинава, примерно в 25 километрах от места преступления, когда патрульный обратил внимание на его сходство с приметами подозреваемого. 4 октября полиция официально арестовала его, а в понедельник дело было передано в прокуратуру.

Сам морпех отрицает обвинения и заявляет, что ничего не знает о произошедшем, но многочисленные свидетельства и доказательства говорят против него. Согласно японо-американскому соглашению о статусе вооруженных сил, Япония имеет преимущественное право юрисдикции по преступлениям, совершенным военными США вне службы.

Баллард был арестован в гражданском районе и не находился при исполнении, поэтому он остается под стражей японских властей. Если вина будет доказана, ему может грозить пожизненное заключение или смертная казнь, хотя до таких суровых приговоров в подобных случаях дело доходит очень редко.

Проблема преступлений, совершаемых американскими военнослужащими на Окинаве, остается крайне острой, и это вызывает негодование японцев. Около 160 человек собрались на протест в Нахе, еще около 100 человек — в Токио. На плакатах демонстрантов можно было увидеть надпись: «С нас хватит!»

Жители острова выражают усталость и гнев. «Моя первая реакция была: «Только не снова!» С тех пор, как я была ребенком, ничего не изменилось. Сколько раз мы еще будем повторять одно и то же, порождать новых жертв, причинять страдания их семьям и заставлять жителей Окинавы горевать?» — поделилась эмоциями с BBC 52-летняя японка.

Другая жительница добавила: «Даже через 80 лет после войны Окинава, где мы живем, — место, которое вызывает большую тревогу».

Свое крайнее недовольство выразили не только простые жители, но и представители местной и региональной власти. Губернатор островной префектуры Гэнта Кодзя, вступивший в должность лишь месяц назад, был особенно резок.

Что любопытно, еще недавно он, в отличие от прошлого главы региона, считался сторонником сохранения военного присутствия ВС США, однако под давлением общественного мнения был вынужден резко ужесточить риторику.

«Этот случай стал серьезным потрясением и усилил страх жителей Окинавы, которые и без того вынуждены жить рядом с американскими базами. Это абсолютно непростительно, мы возмущены», — заявил он.

По его словам, «тот факт, что подобное произошло снова, заставляет заключить, что усилия американских военных по поддержанию дисциплины и воспитанию личного состава совершенно неэффективны».

Мэр Нахи Сатору Тинэн присоединился к губернатору, отметив, что американское командование недостаточно ответственно.

Такую бурную реакцию легко объяснить, ведь это и правда далеко не первый случай в длинной череде преступлений, совершенных американскими военнослужащими на Окинаве. До этого островитяне не раз массово выступали за перенос баз, но к результату это так и не привело.

«Японское правительство всегда выбирало американо-японский альянс вместо безопасности, жизней и голосов жителей острова», — отметил в разговоре с Al Jazeera профессор Кодзуэ Обаяси из Университета Досися в Киото.

В настоящее время в Японии дислоцированы около 55 000 американцев, основная часть сосредоточена в этой тропической островной префектуре. Окинава — один из самых маленьких регионов страны по площади, но 70% территории, используемой американскими военными, находится именно там.

Долгое время после войны эти острова находились под американским управлением, и когда расположенные на Хонсю и Кюсу американские базы стали вызывать недовольство местных, их, чтобы не портить отношения между странами, перенесли на подконтрольную тогда Штатам Окинаву.

По данным правительства префектуры, с 1972 года, когда контроль был возвращен Японии, было произведено 6409 арестов по уголовным делам, связанным с американскими военными. В 2024 году число арестов достигло 80 — самого высокого показателя за 20 лет, а в прошлом году, по данным Japan Times, их стало еще больше — 101.

За долгие годы произошло немало резонансных преступлений. «Я понимаю, что нам не следует привыкать к таким ужасным вещам, но поскольку они продолжают происходить, я перестала удивляться», — отметила в связи с этим жительница острова.

Сейчас ведется судебное разбирательство по делу о нападении на женщину в туалете на американской базе в марте 2025 года. Военнослужащий из США изнасиловал 20-летнюю японку, а затем избил услышавшую ее крики и прибежавшую на помощь 50-летнюю местную жительницу. Обвиняемый утверждает, что ничего такого не помнит.

24 декабря 2023 года американский военный заманил в парке девушку, которой на тот момент не исполнилось и 16 лет, в свою машину, после чего отвез к себе домой и изнасиловал. Он утверждал, что всё произошло по обоюдному согласию, однако суд американцу не поверил и приговорил его к пяти годам лишения свободы.

В 2016 году изнасилование и убийство 20-летней местной жительницы вызвало протесты десятков тысяч человек против значительного присутствия Соединенных Штатов в регионе. Бывший морской пехотинец США впоследствии был приговорен к пожизненному заключению за это преступление.

А в феврале 2008-го американский морпех был арестован по обвинению в изнасиловании 14-летней девочки в городе Тятан на Окинаве. В результате он получил всего четыре года тюрьмы, и настолько мягкий приговор стал причиной протестов.

В 1995 году трое американских военнослужащих похитили, избили и изнасиловали 12-летнюю школьницу, когда она возвращалась домой из магазина канцелярских товаров.

После этого вопиющего случая на улицы вышли около 90 тысяч разгневанных японцев, однако к исключительным мерам не привел даже настолько широкий резонанс: двое обвиняемых были приговорены к 7 годам тюрьмы, третьему дали срок на полгода меньше.

И это только те случаи, о которых стало известно, потому что не всё доходит до полиции. В Японии в силу исторических и культурных традиций очень силен страх стыда от пережитого унижения, из-за чего многие жертвы всю жизнь скрывают факт изнасилования.

Кроме того, внимание общественности и СМИ привлекают только самые громкие истории, в то время как многие более мелкие происшествия остаются почти незамеченными.

Между тем только с начала этого года на острове задержали нескольких американцев, подозреваемых в совершении различных преступлений. Один из них совершил кражу в торговом центре в конце августа этого года, а другой несколькими месяцами ранее устроил ДТП, сев за руль в нетрезвом состоянии.

К счастью, в этих двух случаях никто не пострадал, однако вне зависимости от исхода каждый такой инцидент подстегивает недовольство жителей, давно мечтающих избавиться от неприятного соседства.

На фоне такого народного неприятия даже чрезвычайно лояльное Вашингтону японское руководство высказало претензии заокеанскому союзнику.

Премьер-министр Санаэ Такаити назвала случившееся «крайне жестоким, чудовищным преступлением» и заявила, что направила США протест, потребовав максимального содействия расследованию, ужесточения дисциплины и мер по предотвращению повторения подобного.

Министр иностранных дел Тосимицу Мотэги вызвал посла США Джорджа Гласса и заявил ему официальный протест.

Глава минобороны Синдзиро Коидзуми вызвал командующего вооруженными силами США в Японии генерал-лейтенанта Стивена Джаста и отметил, что «инциденты и аварии с участием американских военнослужащих вызывают большую тревогу у местного сообщества и не должны допускаться».

Посол Гласс в социальных сетях сообщил, что выразил японскому руководству «искренние соболезнования» и пообещал «полное сотрудничество» с расследованием. Однако далеко не всех японцев устроил этот обмен любезностями.

«Я глубоко разочарована теми же самыми заявлениями правительства, которые мы слышим уже десятилетиями, — о том, что они будут протестовать или что они серьезно относятся к этому вопросу», — заявила жительница Окинавы. По ее словам, Такаити должна обсудить с американским руководством конкретные меры по предотвращению новых преступлений, а не обходиться общими словами.

Убийство Анны Яги стало очередным болезненным напоминанием о глубоком противоречии, лежащем в основе американо-японского альянса. Вашингтон и Токио называют базы на острове ключевым элементом сдерживания в регионе, однако для жителей они десятилетиями служат источником страха и опасности.

Американская сторона обещает укрепить дисциплину, но жители Окинавы слышат эти обещания уже не первый десяток лет — и, как показывает реакция на очередную трагедию, доверия к ним остается всё меньше.