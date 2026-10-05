Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о досрочном роспуске генеральных кортесов (парламента страны), после того как его жилищный декрет — экстренный пакет мер, призванный унять волну общественного возмущения в связи с недоступностью жилья, — провалился в конгрессе депутатов. Выборы, которые ранее были назначены на лето 2027 года, пройдут уже в конце следующего месяца — 29 ноября.

Global Look Press Премьер-министр Испании Педро Санчес

«Я решил созвать внеочередное заседание Совета министров уже этим утром, чтобы распустить генеральные кортесы и назначить всеобщие выборы, которые пройдут в воскресенье, 29 ноября, в соответствии со сроками, установленными законом», — заявил глава испанского правительства.

Поводом для протестов, на фоне которых проходило голосование по законопроекту, стало выселение 87-летней Марикармен Абаскаль, которую на носилках вынесли из мадридской квартиры, где она прожила около 70 лет. После смены собственника арендную плату, которая долгие годы оставалась неизменной, подняли в несколько раз, и пенсионерка не смогла продолжать оплачивать жилье.

Тысячи людей вышли на улицы в десятках городов по всей стране, а в центре Мадрида разбили палаточный лагерь, который начал стремительно разрастаться. Причина, конечно, не только в выселении пожилой испанки, но и в том, что в стране не хватает сотен тысяч домов, а в условиях дефицита жилья арендная плата за последние 10 лет практически удвоилась, чего не скажешь о доходах граждан.

В ответ на протесты правительство Санчеса внесло два декрета, включавших ограничение роста арендной платы, автоматическое продление договоров аренды на несколько лет и некоторые другие меры, предполагавшие защиту съемщиков путем ограничения прав собственников. Еще до голосования в парламенте появились слухи о том, что дата проведения будущих выборов будет зависеть от его исхода.

Министр жилья Изабель Родригес в ходе дебатов фактически вела предвыборную кампанию, призывая парламентариев определиться, с кем они — «со стервятниками, которые проводят выселения, или с людьми, которые страдают?»

«Сегодня вас будут судить по результатам голосования; сегодня на суде окажутся политика и испанская демократия», — заявила она.

Сам Санчес пригрозил депутатам: «Поступайте правильно, потому что я верю: если вы этого не сделаете, история осудит вас раньше, чем вы думаете, и более сурово, чем вы себе представляете». Судя по последующим событиям, под карающей дланью истории он подразумевал себя самого.

Однако 2 октября конгресс отклонил обе инициативы: первую — 178 голосами против 172, вторую — 184 против 166. Против выступили Народная партия, «Голос» и «Вместе за Каталонию», чьи семь мандатов были критически важны для правительства.

Партии правого спектра, обладающие большинством, справедливо рассудили, что выдвинутые предложения нарушают основополагающие принципы концепции частной собственности и грозят лишь сильнее сократить рынок аренды, а также напугать потенциальных инвесторов.

Оказавшись перед лицом самого тяжелого политического кризиса за восемь лет у власти, Санчес решил пойти ва-банк. После провала его предложений он вполне ожидаемо заявил, что проблема не в законопроекте, который, кстати, не просто отвергли, а предлагали переработать, а в наличии оппозиции в парламенте как таковой.

По его словам, кабмин столкнулся с «худшей оппозицией в истории, которая блокирует политику, полезную для страны».

«Правда в том, что для достижения большего нам нужна поддержка народа; мы должны обеспечить, чтобы парламент предоставил нам гораздо более широкое прогрессивное большинство», — отметил он.

С одной стороны, для самого Санчеса такая ситуация не в новинку. Он привык использовать кризисы, в том числе спровоцированные его же правительством, для того чтобы сохранять свое положение благодаря шатким политическим союзам.

Санчес впервые пришел к власти в 2018 году и ни разу не добрался до конца срока, дважды назначив досрочные выборы.

Судя по всему, в условиях нынешнего давления он понимает, что после планового голосования 2027 года ему у власти точно не удержаться, поэтому решил воспользоваться вспыхнувшим жилищным кризисом, чтобы пойти в последнюю атаку на правые и правоцентристские силы в надежде переломить ситуацию и получить-таки большинство в конгрессе, которое обеспечит ему сохранение власти.

Он действует в привычной для себя логике и в отношении последнего шанса, скорее всего, не ошибается. Однако дерзкая попытка перехватить инициативу рискует обернуться для Санчеса еще более громким провалом, чем гипотетическое поражение следующим летом.

Санчес объявил выборы в момент, когда и его окружение, и Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) оказались в центре множества судебных скандалов.

Бегонья Гомес, жена премьера, обвиняется в использовании своего статуса с целью продвижения по карьерной лестнице в Мадридском университете Комплутенсе.

А брат главы правительства Давид Санчес приговорен к девяти годам дисквалификации за проступок при получении должности в провинциальном совете Бадахоса.

Под судом находится бывший руководитель кабмина от PSOE Хосе Луис Родригес Сапатеро, которого обвиняют в торговле влиянием с целью извлечения выгоды. А назначенный правительством Санчеса экс-прокурор Альваро Гарсия Ортис получил два года дисквалификации (то есть запрет на занятие государственных должностей) и штраф за разглашение конфиденциальной информации и секретных данных по одному из дел.

На этом фоне оппозиционные силы восприняли новости о досрочных выборах с воодушевлением. По словам лидера Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо, «Испания наконец-то выскажет свое мнение» и сможет сделать выбор между «проектом, продиктованным личными амбициями, и проектом на благо страны».

«На всеобщих выборах речь идет не о победе Народной партии над Социалистической партией Испании, а о победе Испании над Санчесом», — высказался он, добавив, что страна слишком долго жила в «ловушке великой лжи».

Пока опросы действительно не оставляют социалистам пространства для оптимизма. Согласно исследованию Sigma Dos, PSOE набирает 25,6% и 103 мандата — минус 18 мест по сравнению с 2023 годом. Не помогли даже сотни тысяч мигрантов, которых было решено спешно легализовать весной 2026 года.

Вместе правые могут получить 203 мандата при пороге большинства в 176. Левый блок — PSOE, Sumar, Podemos и региональные партии — едва дотягивает до 114 мест, и это без учета произошедшего ранее раскола, из-за которого теперь его уже нельзя назвать единым.

Поэтому нет уверенности, что удастся повторить маневр 2023 года, когда премьер мобилизовал левый электорат страхом перед ультраправыми. И такое изменение настроений неудивительно, ведь в целом работу правительства иначе как провальной не назовешь.

Формально экономика страны растет, однако на уровне жизни населения это никак не сказывается. Страна демонстрирует рост ВВП, но доход домохозяйств так и не восстановился до допандемийного уровня, а индикатор качества жизни сейчас ниже уровня 2018 года, когда Санчес пришел к власти, в то же время налоговая нагрузка для работающих — максимальная за 30 лет.

Более тысячи дней страна живет без нового бюджета, формально продлевая старый документ 2023 года. Масштабные проекты, включая государственный план по жилью на 2026–2030 годы, не заложены в базовый финансовый закон, и реализовывать их приходится через отдельные королевские декреты, что лишь затягивает процесс.

Ирония в том, что сам Санчес, будучи лидером оппозиции, в 2018 году упрекал кабинет министров Мариано Рахоя: «Правительство без бюджета — это правительство, которое ничем не управляет». Теперь он сам оказался в той же ситуации.

Вдобавок к этому страну один за другим сотрясают различные кризисы.

Лето 2026 года ознаменовалось катастрофическими лесными пожарами: 60% испанцев негативно оценили действия власти по борьбе с ними. Пожарным не хватало сил для борьбы с огнем, в результате стране был нанесен огромный ущерб.

Ситуация в Сеуте, где в конце июля около 80 тыс. мигрантов за 48 часов пересекли границу эксклава, до сих пор не разрешен.

Тысячи нелегалов оккупируют город, вынуждая местных жителей сидеть дома или формировать отряды самообороны для патрулирования своих районов, а полиции хватает сил лишь на то, чтобы толпами гонять приезжих от одного переполненного центра содержания к другому без какого-либо результата.

Теперь на всё это накладываются протесты, связанные с жилищным кризисом, которые и стали причиной роспуска парламента — мол, раз парламентарии не отвечают на народные чаяния, выраженные в законопроекте правительства, значит они какие-то неправильные и надо их заменить.

Во всей этой истории просматривается устойчивая модель: что бы ни случилось, Санчес всегда находит виноватых вовне. В Сеуте не помогла Европа (и неким загадочным образом «вредила» Россия), в жилищном кризисе виноваты «стервятники»-собственники, в бюджетном параличе — правые.

Поэтому теперь пришло время для главного оружия пламенного испанского социалиста — популизма. Жилищный кризис дал ему новый повод для нападок на правых, которых он окрестил «элитами, тиранами, техно-олигархами и спекулянтами», которых «надо сломить».

При этом, хотя позиции правительства и довольно шаткие, в оппозиции призывают всё же не праздновать победу раньше времени. «Не нужно делить шкуру неубитого медведя. Опросы утверждали то же самое в 2023 году, а Санчесу всё равно удалось сформировать большинство со всеми своими сообщниками», — заявил лидер партии «Голос» Сантьяго Абаскаль.

И основания опасаться у правых действительно есть — среди протестующих немало тех, кто проглотил брошенную Санчесом наживку и поверил, что его жилищные проблемы можно решить ценой ограничения других испанцев в их правах.

И даже если в легальном поле выиграть выборы не получится, левые, судя по их риторике о «противостоянии народа и стервятников», уже готовят мину замедленного действия, расчеловечивая собственников и тем самым подготавливая часть общества к бунту, который они смогут использовать.