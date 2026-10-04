Последняя официальная речь, которую Франк-Вальтер Штайнмайер произнес на посту формального главы ФРГ в День германского единства, была полна апокалиптических прогнозов и мрачных сценариев. Слова федерального президента сулили суровые времена немецкой парламентской демократии.

ИА Регнум

И напоминали о печальной судьбе Веймарской республики, прекратившей свое существование по причине как объективных факторов вроде всемирного экономического кризиса, так и политической несостоятельности тогдашних германских политических элит, не способных предотвратить возвышение нацистской партии и приход к власти Адольфа Гитлера.

Хотя Штайнмайер говорил о том, что «3 октября 1990 года зажила глубокая рана — рана, которая ранее на протяжении более четырёх десятилетий терзала Германию, тяготила её и удерживала в неестественном состоянии внутреннего раскола. <…> Стремление к единству — а оно было как на Востоке, так и на Западе — это стремление сбылось», политические реалии современной Германии ставят под сомнение утверждение, что Германии 36 лет спустя удалось достичь подлинного единства.

Во всяком случае, последние выборы в ландтаги Саксонии-Анхальта, Мекленбурга — Передней Померании и Берлина наглядно демонстрируют, что в политическом смысле Германия продолжает оставаться разделенной страной.

Увы, федеральный президент в очередной раз продемонстрировал худшие качества типичного «весси», проникнутого такими характерными для западного немца чертами, как комплекс морального превосходства, высокомерие и презрение к собственным соотечественникам с востока.

Которые, несмотря на 36 лет жизни при свободном выборе из двух и более кандидатов, по мнению Штайнмайера, так и не научились любить демократию, оставаясь латентными «коммунистами», «нацистами» и даже — о, ужас! — сторонниками Владимира Путина. Одобряющими политику РФ и понимающими, почему Россия начала специальную военную операцию на Украине.

Впрочем, положа руку на сердце, вряд ли стоило ожидать чего-то иного от человека, считающего, что решение важных политических вопросов не следует доверять рядовым избирателям. И во всеуслышание заявляющего, что «референдумы не входят в ДНК немецкой нации».

«Спустя почти четыре десятилетия после объединения Германии, после многочисленных — я полагаю, исторически беспрецедентных — усилий по строительству и обновлению, значительная часть граждан заявляет о своём недоверии к политическому устройству Федеративной Республики. Я не хочу сказать, что все они выступают против демократии как таковой. Но, честно говоря, я и сам не знаю».

«Невыносимая политическая демагогия экстремистских сил, которые изживают свою жажду разрушения, издеваются над другими людьми и угрожают им, сегодня ставит под угрозу не только свободу и демократию. Она также ставит под угрозу наше внутреннее единство», — вещал Штайнмайер с трибуны в Бремене, которому выпала честь принимать праздничные мероприятия 2026 года.

Федеральный президент ругал «российских троллей». Клеймил «страсть к разрушению». Обличал «пропагандистскую ложь» экстремистов и «подстрекателей». И явно пытался списать внутренние проблемы Германии на происки внешних врагов.

Эти слова бундеспрезидент словно бросал в лицо бывшему канцлеру Герхарду Шрёдеру, сидевшему в первом ряду зрительного зала.

Шрёдер, у которого Штайнмайер некогда начинал свой путь в большую политику в качестве референта и которому, по сути, обязан своей политической карьерой, до сих пор подвергается на родине стигматизации за «особые связи» с Россией.

Впрочем, часть вопросов, поставленных перед публикой главой германского государства, следует признать разумными:

«Нам следует без прикрас задаться вопросом: что же упустили правительства на федеральном и земельном уровнях за последние три с половиной десятилетия, что столько людей отвернулись от них, а экстремисты находят такой широкий отклик?»

Увы, если Франк-Вальтер Штайнмайер до сих пор не видит проблем экономического диспаритета Востока и Запада Германии, порожденных политикой находившихся у власти партий политического центра, вряд ли он воспримет содержательный ответ на этот вопрос.

«Дискредитация демократических процедур, радикализация общественности, которую мы наблюдаем, очернение компромисса — всё это должно стать для нас предупреждением. <…> Станет ли Берлин похожим на Веймарскую республику — этот вопрос ещё не решён. Но всё в наших руках. <…> Это замкнутый круг: популистские партии всех мастей дестабилизируют парламентскую демократию».

Одним словом, в падении доверия к демократии в современной ФРГ, по мнению Штайнмайера, виновны вовсе не политические элиты, доведшие страну до экономического кризиса, а некие популисты и демагоги. Хотел того бундеспрезидент или нет, но он практически дословно повторил то, что говорили политики Веймарской республики, оправдывавшие свои провалы в управлении страной.

Не оставил президент в стороне и вопрос поддержки киевского режима, а также необходимости дальнейшего укрепления военной мощи Германии.

«Мы должны неуклонно и решительно поддерживать Украину в её оборонительной борьбе. <…> Хорошо, что наши вооружённые силы набирают силу. <…> Я считаю, что пришло время выработать зрелое отношение к соотношению военной мощи и дипломатической мудрости».

Федеральный президент высказался ещё более резко, когда речь зашла о роли СМИ. В первую очередь новых медиа — микроблогов и социальных сетей, заменивших традиционные газеты и телевидение современному потребителю медиаконтента.

То, что между информацией и читателем расстояние теперь стало меньше, по мнению Штайнмайера, абсолютно недопустимо.

«Доминирование» интернета затуманило способность многих СМИ к трезвому суждению — так можно в общих чертах резюмировать его настоящую критику в адрес СМИ.

До наступления цифровой эпохи СМИ ещё были способны «различать, может ли кто-то получить мандат, опираясь на миллионы голосов избирателей, или же он просто выражает личное недовольство»; «различать, просвещает ли кто-то, обладая подтверждённой экспертизой в своей области, или же распространяет слухи, верит в мифы и выдумывает конспирологические фантазии».

Одним словом, вместо того, чтобы признать собственные ошибки, а также ошибки партий политического центра в целом, Штайнмайер в день национального праздника всех немцев решил заняться перекладыванием ответственности за проблемы в германской экономике на происки внешних и внутренних врагов.

В первую очередь досталось, конечно, России, а за ней под раздачу попали Илон Маск и партия «Альтернатива для Германии». Которая, в отличие от нынешних немецких властей, врагов не ищет, а с Россией предлагает вести взаимовыгодное сотрудничество.

К сожалению, близорукий подход, озвученный Штайнмайером, лишь усугубляет внутренний политический кризис в Германии, ослабляет доверие к демократии и ведет к дальнейшему усилению партий с крайних полюсов политического спектра.