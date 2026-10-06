Европейский союз столкнулся с самым острым топливным кризисом за последние десятилетия.

ИА Регнум

Цены на дизель достигли исторических максимумов, а США пригрозили ограничить чувствительные для Европы поставки, если ЕС не начнет тратить стратегические резервы. Ситуация развивается стремительно и грозит перерасти в полноценный экономический и транспортный коллапс.

С начала года дизельное топливо в европейских странах подорожало примерно на 40%. Средняя цена на заправках достигла рекордных 2,24 евро за литр — против 1,59 до начала войны на Ближнем Востоке.

Исторические максимумы зафиксированы в 12 странах ЕС, включая Бельгию, Италию, Румынию и Польшу. В Дании, Нидерландах и Финляндии цена превысила 2,50 евро за литр, в Германии — 2,44, во Франции — 2,37.

Это создает колоссальную нагрузку на экономику. По данным бельгийского аналитического центра Transport & Environment, дополнительные расходы ЕС на солярку достигают €203 млн в день. В среднем за заправку полного бака европеец теперь переплачивает около 30 евро, а расходы водителей фур в Германии выросли примерно на 236 евро в неделю.

«Десятилетия политических стимулов, таких как налоговые льготы, сделали автопарк Европы гораздо более дизельным, чем в странах вроде США», — отметил Георг Захманн, старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel.

В ЕС чуть более 38% легковых автомобилей работают на дизельном топливе, в то время как в Соединенных Штатах, к примеру, таковых всего около 3%. Разумеется, это делает жителей стран Евросоюза более чувствительными к скачкам цен.

Сегодня заправка 50-литрового бака в Болгарии уже обходится более чем в 15% от минимальной месячной зарплаты. На другом конце Европы, в Великобритании, ситуация не лучше.

«Примерно половина дневного заработка уходит на топливо», — признался The Guardian хозяйственный работник из Лондона.

Но дизель нужен не только для легковых автомобилей. Он также питает грузовики, сельскохозяйственную, строительную и промышленную технику. А на коммерческую вместе с частными легковушками приходится 77% потребления солярки в ЕС.

«Почти всё, что мы видим на полках супермаркетов, приехало туда на грузовике. Когда дизель дорожает, эти расходы некуда деть, кроме цены товаров», — заявил Ричард Смит из британской ассоциации компаний, работающих в сфере автомобильных грузовых и пассажирских перевозок, Road Haulage Association.

Ключевые причины кризиса — фактическое закрытие Ормузского пролива после начала войны США и Израиля против Ирана, а также атаки хуситов в Красном море. По оценкам французского финансового конгломерата BNP Paribas, перевозки через Ормузский пролив, обеспечивавший около 17% мирового объема морских поставок, сократились примерно на 75%.

Россия, один из крупнейших поставщиков дизеля, ограничила экспорт для защиты внутреннего рынка на фоне участившихся попыток ВСУ атаковать нефтепереработку. Хотя ЕС не и может напрямую закупать российское топливо, это сокращение тоже привело к росту цены на мировом рынке.

«По сути, на рынке меньше «лишних баррелей» в резерве. Поэтому потеря любого барреля бьет по поставкам гораздо сильнее», — отметил Скип Йорк из Университета Райса в Техасе.

За последние 20 лет глобальные нефтеперерабатывающие мощности выросли на 16%, тогда как в Европе они сократились на 20%. Многие НПЗ закрылись из-за экологических норм и энергоперехода, что лишает ЕС пространства для маневра — его НПЗ и так работают на полную мощность.

Поэтому после отказа от российского импорта по политическим соображениям ЕС стал критически зависеть от американского дизеля. Европа закупает около 1,5 млн баррелей в сутки, до 30-40% этого объема приходит из США.

Однако и в самих Штатах цены бьют рекорды — более $6,50 за галлон, что почти на 70% выше, чем год назад. Устав от постоянного роста цен, обусловленного в числе прочего и ажиотажным спросом, американцы решили надавить на своих союзников.

Они потребовали от Германии и Франции выпустить на рынок стратегические запасы, пригрозив в противном случае запретить экспорт топлива. «Америка выполняет свою часть. Мы ждем, что союзники подкрепят свои обязательства действиями», — написал в связи с этим в соцсети министр финансов США Скот Бессент.

Европу призывают изъять из запасов 120 млн баррелей дизеля за шесть месяцев — это более 40% текущих стратегических резервов. Основная часть сосредоточена в Германии (5,6 млн тонн) и Франции (8,2 млн тонн), вместе — около 35% стратегических запасов союза.

По другой версии, требование еще жестче — 100 миллионов баррелей за 20 дней.

Если почти половина резервов будет израсходована сейчас, на случай чрезвычайной ситуации останутся крайне скудные запасы. С учетом того, что дизельное топливо — это «кровь экономики», риски очень высоки.

Впрочем, и в случае отказа от американского экспорта Старый Свет не ждет ничего хорошего. Запрет может поднять цены на солярку в ЕС выше трех евро за литр, подсчитали в итальянской конфедерации транспорта и логистики Confetra.

«При цене около 3 евро за литр риск того, что некоторые операторы уйдут с рынка, будет очень высоким», — заявил Ян Бучек из ассоциации международных перевозчиков Польши.

В сложившихся условиях представители европейских стран провели экстренную встречу. Однако всё, до чего они договорились, — это отвечать решительно и согласованно, но без конкретики.

«Идея состоит в том, чтобы снизить накал страстей. Быть несколько напористыми, но позитивными в общении. Когда имеешь дело с голодным львом, не стоит играть с ним в грязные игры», — приводит Politico слова одного из участников встречи.

Однако за «решительной риторикой» скрывается понимание собственной уязвимости. Марош Шефчович, еврокомиссар по торговле, назвал возможный запрет США «неожиданным для европейцев». «Это имело бы самые драматичные последствия для нашей экономической эффективности», — отметил он.

Так что на деле заявленная «позитивная напористость», видимо, означает, что в ЕС попробуют попросить США смягчить позицию, а если те откажут — спорить не будут, так как противопоставить им нечего. Дизель брать неоткуда, а дальнейшая эскалация с Соединёнными Штатами может привести к дополнительным проблемам, ведь они поставляют еще и сжиженный природный газ, которого тоже не хватает.

Европа входит в отопительный сезон с рекордно низкими запасами: по данным на конец сентября, хранилища заполнены лишь на 70% от необходимого объема. Цены, как и в случае с дизелем, бьют рекорды.

Ко всему этому добавляются проблемы с авиационным топливом. По данным Energy Aspects, его дефицит в регионе в следующем квартале может достичь 510 тысяч баррелей в день.

Запасы авиакеросина в хабе Амстердам — Роттердам — Антверпен упали до 454 тысяч тонн, это минимальный показатель за семь лет. Около 60% авиатоплива Евросоюз импортирует, и, по оценке главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля, запасы могут закончиться примерно за шесть недель.

«Европа — один из самых уязвимых регионов, если не самый уязвимый, когда речь идет о дизеле. Мы входим в суровый зимний сезон», — констатировал он.

Евросоюз оказался в ловушке, которую создал сам. Отказ от российского дизельного топлива и газа, как утверждалось, должен был повысить его энергетическую безопасность, но на деле лишь предсказуемо усилил зависимость от США и нестабильных ближневосточных поставок.

Теперь Вашингтон видит в Европе скорее обузу, чем надежного союзника, поэтому использует эту зависимость как рычаг давления. Несмотря на появившееся в пятницу заявление о том, что Еврокомиссия «решительно отвергает» угрозу США запретить экспорт топлива, вскоре стало известно, что дизельную кубышку всё же решили распечатать.

«Европа только что согласилась высвободить огромные объемы дизельного топлива из своих значительных запасов. Процесс начнется немедленно», — написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Судя по появившимся позже подробностям, речь идет об изъятии 100 миллионов баррелей солярки и нефти.

Эта ситуация лишний раз свидетельствует о том, что Брюсселю не хватает стратегического запаса прочности — ни в буквальном смысле, потому что резервы ограничены, ни в переносном, потому что нет возможности диверсифицировать поставки.

Из-за этого европейцы вынуждены руководствоваться чужими решениями, а не принимать свои собственные.