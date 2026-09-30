Испанию вновь сотрясают массовые протесты. На этот раз причиной стал не миграционный вопрос, а острый жилищный кризис.

ИА Регнум

Выселение 87-летней Марикармен Абаскаль из дома в Мадриде стало искрой, спровоцировавшей недовольство тысяч испанцев. В ответ правительство Педро Санчеса не придумало ничего лучше, чем предложение погрузить страну в пучину хаоса.

Абаскаль, передвигающаяся на инвалидной коляске, прожила в своей мадридской квартире почти всю свою жизнь — 71 год. Ее отец снял это жилье еще в 1956-м, и после смерти родителей право аренды перешло к ней.

Прежние собственники по доброй воле решили позволить пожилой женщине продолжить арендовать помещение на льготных по меркам современного рынка условиях. Последний договор был заключен в 2008 году, ежемесячная плата по нему составляла полтысячи евро ежемесячно.

Однако в 2018 году здание приобрел инвестиционный фонд Urbagestión, и стоимость взлетела с 500 до 2650 евро в месяц. Позже новый собственник снизил ее до 1650 евро, но и столько пенсионерка платить не могла — ее пенсия составляет всего 1350 евро.

23 сентября полиция с четвертой попытки выселила женщину. Три предыдущие попытки блокировали суды, но Верховный суд в итоге встал на сторону собственника.

Заставить испанку покинуть помещение было нелегко — протестующие заблокировали окрестности ее дома, ведущую к квартире лестницу и даже забаррикадировались внутри жилища вместе с пенсионеркой. Все эти меры смогли лишь задержать полицейских, и свою задачу они в конце концов всё же выполнили.

Выносить Абаскаль им пришлось на носилках. Она была госпитализирована в состоянии стресса и истощения.

История широко освещалась в СМИ и социальных сетях. В результате тысячи людей вышли на улицы.

Часть протестующих разбили палатки на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде, их неформальный лозунг: «Падет или экономика рантье, или правительство». Если сначала речь шла о десятке палаток, то к понедельнику их было уже более трех сотен.

Похожие лагеря также появились в Севилье, Малаге, Сантьяго-де-Компостеле и Пальме, протесты также проходили в Авиле, Барселоне, Кадисе, Овьедо, Севилье и Валенсии. Их участники скандировали: «Виновны инвесторы, ответственно — правительство!»

Движущей силой протестов стала молодежь. 25-летняя медсестра Марина Мартин объяснила El País: «Невозможно купить жилье, а снимать его очень тяжело. Все деньги уходят на оплату аренды, и почти ничего не остается на другие расходы».

А 26-летний демонстрант из числа студентов заявил The Guardian, что молодые испанцы «сыты по горло слабыми мерами, которые ничего не решают».

В результате Марикармен Абаскаль удалось заключить соглашение о ее возвращении домой и снижении аренды до прежних 500 евро по новому восьмилетнему контракту. Ее адвокат Беатрис Дуро назвала это «результатом социальной мобилизации».

Разумеется, нашлись и те, кто остался недоволен этим решением. «Я лишь хочу знать, с какого возраста я могу перестать платить арендодателям и продолжать жить в своей квартире. Может быть, тогда я даже присоединюсь к следующему протесту арендаторов», — заявила с горькой иронией председатель правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, выступая в защиту прав собственников.

Однако к завершению протестов отмена выселения не привела — проблема гораздо шире.

По данным крупнейшего в стране портала о недвижимости Idealista, за последние 10 лет средняя цена аренды в стране практически удвоилась: с 7,6 евро за квадратный метр в 2015 году до 15,1 евро в августе 2026 года. В 2025 году 44,3% испанцев в возрасте 26–34 лет всё еще жили с родителями, причем почти половина из них — из-за невозможности оплатить жилье.

Вдобавок к этому, по оценкам Банка Испании, стране не хватает 700 000 домов. Более 50% всего дефицита сосредоточено в крупных мегаполисах и туристических центрах: Мадриде, Барселоне, Валенсии, Аликанте и Малаге. При этом в вымирающих сельских регионах пустуют миллионы домов, но там нет работы, поэтому и спроса на них нет.

На фоне продолжающихся протестов социалистическое правительство, которое и без того испытывает давление общественности в связи с миграционным кризисом в Сеуте, одобрило пакет мер, направленных на защиту интересов арендаторов.

«Пришло время вмешаться в работу спекулятивного рынка жилья и начать восстанавливать баланс между обычными гражданами и фондами-стервятниками», — заявила в связи в этим министр здравоохранения Моника Гарсия.

Предложения кабмина включают запрет на выселение уязвимых арендаторов до 2030 года, автоматическое продление истекших договоров аренды до 2028 года, запрет на покупку домов инвестиционными фондами на два года. Министр жилищного строительства Изабель Родригес назвала это «соглашением огромной социальной значимости», решающим «главную проблему испанцев».

Однако фактически речь идет об ограничении института частной собственности, которое не позволит владельцам распоряжаться своим имуществом, исходя из собственных интересов. То есть проблемы одних граждан предлагается решить за счет поражения других в правах, однако об этом министр предпочла умолчать.

Испанским властям, видимо, некогда задумываться о долгосрочных последствиях — выборы уже на носу, так что главное — удовлетворить протестующих и изобразить смелое и эффективное решение, а там — хоть трава не расти.

Закон, хоть он и был одобрен кабинетом министров, еще не принят — голосование в парламенте только предстоит. И здесь у правительства серьезные проблемы, ведь у инициативы немало противников, а большинством партия Санчеса не обладает.

Лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо заявил, что эти предложения не принесут искомого результата и что «никто не может решить проблему, которую сам создавал восемь лет законодательством, единственная цель которого — продлить бесплодный парламентский срок».

Представитель партии «Вместе за Каталонию» Мириам Ногерас обвинила власти в том, что они ставят под угрозу мелких собственников ради решения своих проблем.

А известный испанский журналист, телеведущий и писатель Висенте Вальес раскритиковал поспешность, с которой правительство предложило новые меры. «Это делается в спешке, когда мы уже подошли к концу срока полномочий законодательного органа и когда обещания по жилищному строительству, данные за последние восемь лет, не принесли никаких результатов», — отметил он.

По мнению экономиста Ниньо Сантьяго Берсерры, решить сложившуюся проблему можно только за счет строительства нового жилья, а не посредством принятия каких-либо законов. «Если предложение не увеличится, проблема не будет решена. Любые указы или законы будут лишь временными мерами для успокоения общественного мнения», — передает его слова газета Vozpopuli.

Что же касается предстоящего «триумфа социализма» — даже если он состоится, с учетом других испанских реалий он приблизится к анархо-социализму — пусть пока и не в общегосударственном масштабе, а только в жилищной сфере. Власть не хочет брать на себя ответственность и строить социальное жилье, а вместо этого лишает собственников их законных прав в пользу тех, кто, по ее мнению, больше нуждается.

Что еще хуже, государство не только ограничивает собственников, но и не может защитить их от самоуправства сквоттеров — людей, незаконно занимающих чужую собственность. Эти захватчики пользуются лазейками в законах, и поэтому уже долгое время в стране ежегодно происходят тысячи вопиющих случаев.

В 2025 году был принят новый закон, который наконец-то ограничил возможности сквоттеров, введя ускоренные судебные процедуры. Однако на деле до идеала еще очень далеко — в законе остаются пробелы, позволяющие нагло захватывать чужое имущество.

Да и выселение нарушителей стоит собственнику нервов, времени и немалых денег. По примерным оценкам, ускоренная судебная процедура обходится в 2500–8000 евро, а стандартная — в 6000–20 000 евро.

Не менее странно на фоне нынешнего кризиса выглядят миграционные инициативы правительства Санчеса. Испанцам нечем платить не то что за покупку, а даже за аренду жилья, которого остро не хватает, при этом одновременно в стране легализуют сотни тысяч мигрантов и обещают в перспективе пригласить еще больше.

Партия «Голос» открыто заявляет, что легализация полумиллиона нелегалов усугубит давление на «абсолютно напряженный и недоступный» жилищный рынок. Сенатор Палома Гомес Энрикес подчеркнула: «Государственное управление — это не идеологический активизм на границах, а защита законности, суверенитета и государственных услуг для испанцев».

Если предложение правительства всё же будет принято, править рынком жилья в Испании будут арендаторы и захватчики, а не добросовестные собственники. Остается только догадываться, к каким новым кризисам может со временем привести эта ситуация.

В условиях, когда безопасность вложений в недвижимость гарантировать всё сложнее, собственники могут начать массово избавляться от активов, что способно спровоцировать обвал рынка и, как следствие, серьезный экономический кризис.

Уже сейчас звучат предупреждения о том, что запрет на покупку жилой недвижимости инвестиционными фондами и автоматическое продление договоров создают правовую неопределенность, подталкивающую владельцев к продаже, а не к сдаче в аренду. А это, в свою очередь, может обрушить цены и ударить по всей экономике.

«Если сложится впечатление, что каждый новый указ уменьшает возможности собственника принимать решения, многие предпочтут не сдавать в аренду жилье или искать альтернативы за пределами традиционного рынка недвижимости», — заявил в разговоре с Infobae эксперт по недвижимости Иньки Унсаин.

Кроме того, чрезмерная правовая защита арендаторов с высокой вероятностью породит эффект бумеранга: по мере роста неопределенности собственники резко ужесточат требования, требуя банковских гарантий или подтверждения дохода, в разы превышающего арендную плату.

В результате с рынка окажутся вытеснены именно молодые люди и представители других уязвимых групп, которых указ формально призван защитить. Это лишь углубит социальный кризис и усилит напряжение в обществе.

«Проблема в том, что арендодатели не хотят сдавать свою недвижимость в аренду, потому что боятся, особенно сейчас, когда приостановка выселений становится бессрочной. Рынок лишь делают всё более ограничительным, усугубляя жилищный кризис», — считает региональный управляющий финтех-платформ Finteca и Prestalo Йоги Тадхани.

Испания оказалась перед лицом эксперимента, который может иметь долгосрочные разрушительные последствия. Сейчас страна рискует получить не решение кризиса, а его углубление — с усилением социальной напряженности и экономической нестабильности, а также с дальнейшим ростом цен на жилье.