История с задержанием пятерых молодых британцев возле авиабазы Фэрфорд в Англии с самого начала получила максимально громкую трактовку: подготовка теракта, сорванный удар по американской военной инфраструктуре (там размещаются самолеты ВВС США) и почти неизбежный «иранский след».

ИА Регнум

Однако по мере появления деталей эта версия выглядит уже не такой очевидной. Главный установленный факт на сегодняшний день: в трех подозрительных фургонах самодельных взрывных устройств не обнаружили, зато нашли некоторое количество бензина. Всех пятерых задержанных отпустили под залог без предъявления обвинений.

Это не доказывает, что никакого преступного замысла не существовало. Расследование продолжается, британская контртеррористическая полиция проверяет несколько версий, включая неосознанную работу подозреваемых на иностранное государство.

Но между понятиями «проверяется версия» и «доказан заговор» существует принципиальная разница.

Слишком мало для теракта

Первоначально тревогу вызвали три белых фургона, замеченные глубокой ночью возле стратегического объекта.

Пятерых мужчин в возрасте от 23 до 25 лет задержали сначала по подозрению в нарушении закона о взрывчатых веществах, а затем — в подготовке террористического акта. Район оцепили, жителей около 85 домов эвакуировали, к машинам привлекли саперов и криминалистов.

Однако после тщательного осмотра полиция официально заявила: ни одного самодельного взрывного устройства в автомобилях не было. Более того, один из подозреваемых сам позвонил в экстренные службы еще до обращения местного фермера.

Доказательством невиновности такой звонок, конечно, не является, но для нарисованной сразу картины тщательно подготовленного нападения на военную базу деталь выглядит по меньшей мере странно.

Если бы у властей уже имелись убедительные доказательства готовой атаки, иностранного управления группой и конкретной связи с Тегераном, логично было бы ожидать предъявления обвинений, публикации хотя бы базовых сведений об обнаруженных устройствах или более определенных формулировок следствия.

Вместо этого подозреваемых быстро освободили под залог, мотив пока не установлен, а полиция продолжает изучать «несколько версий».

Драгоценное топливо

На этом фоне появилась альтернативная теория: мужчины могли заниматься кражей топлива — дешевого льготного красного дизеля с сельскохозяйственных угодий или другого горючего для последующей перепродажи.

Речь идет о топливе со сниженным акцизом, в которое в Великобритании добавляют краситель и химические маркеры. По свойствам оно близко к обычному дизелю, но благодаря маркировке налоговая может быстро выявить его использование не по назначению.

Красный дизель разрешено применять только в отдельных видах техники и деятельности — например, в сельском и лесном хозяйстве, на железной дороге, на некоторых морских судах, для стационарных генераторов и отопления. Заправлять им обычные дорожные автомобили и фургоны нельзя, это считается нарушением акцизных правил.

Есть и важное уточнение: полицейские сообщили об обнаружении именно бензина, а не дизеля. Поэтому нельзя утверждать, что кража уже установлена.

Но отсутствие бомбы, наличие емкостей с горючим, быстрый выход задержанных под залог и неопределенность с мотивом оставляют криминально-бытовое объяснение в числе правдоподобных — и уж точно не менее достойных проверки, чем политически удобный «иранский след».

Экономический фон такую версию определенно не опровергает. В конце сентября 2025 года средняя цена дизеля в Великобритании составляла 143,14 пенса за литр. К 28 сентября 2026-го она достигла исторического максимума — 199,18 пенса. Получается рост примерно на 39% за год.

Особенно резко топливо дорожало после начала американской операции против Ирана с задействованием той самой авиабазы Фэрфорд.

С 28 февраля цена дизеля выросла с 142,38 до 199,18 пенса за литр — почти на 40%. В пересчете по официальному курсу ЦБ РФ нынешняя цена составляет около 223 рублей за литр, а заправка 55-литрового бака обходится примерно в 12,3 тыс. рублей.

Уже объявили виновного

Президент Дональд Трамп заявил, что удивлен освобождением подозреваемых и сам не выпустил бы их под залог.

Отвечая на вопрос об Иране, американский лидер сказал, что связь «возможна», добавив, что знает ответ, но предпочитает не раскрывать детали.

Госсекретарь Марко Рубио пошел дальше: по его словам, в случившемся «явно видна рука иностранного субъекта».

Публичных доказательств политики при этом не представили.

Британское следствие выражается заметно осторожнее. Правоохранители не установили мотив, не подтвердили причастность Ирана и рассматривают разные сценарии.

Сам Тегеран обвинения отверг. Знакомая ситуация: политический вердикт из Вашингтона прозвучал раньше, чем следователи на месте определили, что именно произошло.

Неприятные выводы

Особую неловкость ситуации придает статус Фэрфорда, который является основным пунктом базирования американских бомбардировщиков в Европе.

С марта отсюда вылетали самолеты для нанесения ударов по иранским объектам военной и гражданской инфраструктуры.

Если три фургона действительно могли ночью приблизиться к столь важному объекту и вызвать масштабную эвакуацию, вопросы следует задавать не только о «внешнем враге», но и об организации охраны в Соединенном Королевстве.

Тем более что в июне 2025 года пропалестинские активисты проникали на крупную британскую авиабазу Брайз-Нортон на электросамокатах. Они добрались до самолетов и распылили красную краску в двигатели двух машин. После этого королевское минобороны распорядилось провести проверку безопасности всех военных баз страны.

Прошел год, и британские власти вновь объясняют чрезвычайную ситуацию возле важнейшего военного объекта возможной иностранной угрозой. Но пока фактическая картина состоит из трех фургонов, бензина, отсутствующих взрывных устройств, пяти освобожденных под залог местных граждан и версии о зарубежном следе, которую еще только проверяют.

Ситуация вокруг Фэрфорда действительно выглядит странно. Не менее странно то, с какой скоростью в Вашингтоне назначили внешнего виновника при отсутствии публичных доказательств, тогда как более прозаическая версия о хищении дорогого топлива всё еще не опровергнута.

Похоже, поиск внешнего врага в очередной раз оказался проще, чем спокойное ожидание результатов расследования и разговор о собственных провалах в обеспечении безопасности.