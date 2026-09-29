Почти каждое обновление официальной базы данных Пентагона о потерях (Defense Casualty Analysis System, DCAS), которая публикует статистику, связанную с конфликтом в Иране, оборачивается скандалом из-за попыток скрыть часть потерь.

ИА Регнум

На этой неделе ведомство втихую добавило в публичный реестр сразу 37 раненых — 29 моряков ВМС США и восемь морских пехотинцев, доведя общее число пострадавших до 861 человека. Никаких официальных пояснений не последовало: власти ограничились дежурными заявлениями о том, что все они уже вернулись к службе, а их личности раскрывать не будут.

Формально ВМС объяснили всё «стандартными протоколами верификации», из-за которых система DCAS обновляется с задержкой. Однако избежать скандала не удалось.

Журналисты NBC News выяснили, что бойцы Корпуса морской пехоты пострадали при ракетном ударе Ирана по судну в Ормузском проливе, произошедшем еще 14 сентября. Восемь морпехов — семь рядовых и один офицер — надышались дымом, некоторые получили сотрясение мозга.

Самое любопытное — где именно они находились. Источники прямо заявили: это был не корабль ВМС США, а некое «морское судно», при этом морпехи действовали в составе батальонной десантной группы.

По неподтвержденным данным, речь может идти о британском почтово-пассажирском лайнере St. Helena, который, согласно сообщению TradeWinds News, был поражен в Ормузском проливе как раз в тот день. О том, какую задачу он выполнял, ничего не сообщается.

Вероятно, они либо обеспечивали безопасность морской торговли, либо несли службу на борту корабля вспомогательного флота, используемого военно-морскими силами в рамках операции против Ирана.

Про 29 пострадавших моряков неизвестно и вовсе ничего — можно лишь предположить, что они находились там же. Впрочем, нельзя исключать и того, что они пострадали в другом месте и при других обстоятельствах.

Недомолвки о количестве раненых — лишь часть проблемы. Еще серьезнее ситуация с погибшими. По данным шести источников The Washington Post (WP), знакомых с системой внутреннего учета потерь минобороны, в публичной базе не отражены четверо или пятеро погибших военнослужащих.

Несколько опрошенных изданием чиновников заявили о 22 погибших на Ближнем Востоке с 28 февраля, шестой — о 23; официально в DCAS на момент публикации в WP значились 18 человек. Кроме того, сообщалось о трех погибших подрядчиках ведомства, которые в DCAS вообще не вносятся.

Не все нераскрытые случаи — боевые потери, но все они связаны с размещением американских войск в регионе.

Спустя некоторое время одно из имен все же стало известно — это капитан армии США Бьянка Вилкерсон, посмертно ее повысили до майора. Она служила в логистическом подразделении и погибла 18 сентября в самолете по дороге на Ближний Восток — по словам ее брата, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем, так как еще несколько лет назад отправку Бьянки за границу отложили из-за тромба.

Впрочем, точно причина пока не установлена. «Неясно, связан ли тромб с проблемой, вызвавшей ее смерть. Ожидается вскрытие», — пояснил брат погибшей изданию The Virginian Pilot.

Эта смерть стала 19-м случаем, официально добавленным в DCAS за время войны с Ираном. Однако вопрос о том, сколько погибших остались за кадром, так и не был снят.

При этом Пентагон продолжает называть себя «самым прозрачным военным ведомством в истории», а вице-президент Джей Ди Вэнс еще в начале сентября, комментируя продолжающийся на Ближнем Востоке конфликт, заявил: «Я бы не назвал это войной».

Министр обороны Пит Хегсет охарактеризовал публикацию The Washington Post о занижении потерь как «отвратительную и фейковую», добавив: «Даже если бы мы захотели попытаться скрыть гибель в бою, мы бы никогда этого не сделали, да и не смогли бы».

В соцсетях американские граждане тем не менее отмечают, что сложившаяся ситуация оставляет вопросы относительно заявленной открытости Пентагона.

«Во время Вьетнамской войны Уолтер Кронкайт каждый вечер сообщал о ежедневных потерях. Мы говорим о 60-х годах. Нет никаких шансов, что сейчас наше правительство поступит так же. Они лгали нам о Вьетнаме, но не о наших погибших. Никогда не думала, что буду больше доверять Ирану, чем США», — написала одна из недовольных американок.

На фоне этих скандалов завершается процесс, который сам по себе стал признанием провала политики Соединенных Штатов на ближневосточном направлении, — вывод войск из Ирака. К 30 сентября военнослужащие ВС США должны покинуть последние базы, завершая военное присутствие, длившееся 23 года.

Это уже второй за 15 лет выход американского контингента из указанной ближневосточной страны. Первый состоялся в 2011 году, когда из страны вывозили основные силы, несшие там службу с момента вторжения в 2003 году. Тогда процесс сопровождался торжественными церемониями и широко освещался прессой, ведь преподносился он как конец войны.

В этом году всё проходит без лишнего шума — как из соображений безопасности, так и по причине того, что хвастаться теперь уже нечем. Разве что тем, как ловко удалось взять под контроль выручку от продажи иракской нефти, которая все эти годы идет через Федеральный резервный банк в Нью-Йорке.

На политическом и военном направлениях результаты куда скромнее. В 2014 году Ирак стал одним из плацдармов «Исламского государства» (ИГ)*, из-за чего в страну пришлось вернуть заокеанские войска, а во время нынешней операции против Ирана на его территории активно действовали проиранские группы. Показательно, что семеро из 19 официально учтенных американских военных, погибших за время нового конфликта, находились именно в Ираке.

Всё это говорит о том, что установить собственный порядок за пределами нефтяных месторождений и «зеленой зоны» в Багдаде американцам так и не удалось. Об этом же свидетельствуют и потери за 23 года: почти 4500 погибших и более 32 тысяч раненых — это больше в 2 и 1,5 раза соответственно, чем в афганской кампании, хотя длилась она всего на три года меньше.

Как и в случае с Афганистаном, после вывода войск в стране образуется вакуум, заполнить который правительству будет нелегко.

Командир проиранского «Исламского сопротивления в Ираке» Абу Моджтаба аль-Ясири назвал уход «исторической победой иракских мусульманских групп сопротивления и честных иракцев и сокрушительным поражением американского проекта».

«30 сентября мы перевернем черную страницу в истории Ирака и будем отмечать провал оккупации, ставившей целью навязать свою волю нашей стране», — передает его слова Reuters.

Заместитель председателя комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Амир Хаят Могадам выразил уверенность, что после ухода американцев в регионе «воцарится прочный мир».

Эксперт по вопросам безопасности Джасим аль-Бахадли прямо признался: «Иран стратегически выиграет от ухода коалиции, поскольку это устраняет военное присутствие, которое годами служило противовесом влиянию Тегерана в Ираке».

Тем временем союзники, которых Вашингтон фактически бросает, открыто выражают недовольство. Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани назвал вывод контингента «позорным»: «Угроза реальна — мы уязвимы, нас атакуют. Теперь остаться одним без какой-либо подходящей системы обороны — это позорно».

Эксперт Лондонской школы экономики Тоби Додж резюмировал в разговоре с Financial Times: «Послание долгосрочным союзникам США в регионе: заключайте свою собственную сделку с Тегераном, потому что на Вашингтон нельзя положиться».

Добавляет неопределенности и угроза возвращения ИГ*. Курдские командиры сообщают, что после объявления об отправке ВС США домой повысилась активность спящих ячеек террористов.

Вывод войск с иракской территории происходит на фоне продолжающегося падения популярности иранской кампании внутри США. По данным опроса Fox News, более 70% избирателей считают, что у нынешней администрации нет четкой стратегии завершения войны. 60% называют решение о начале войны неправильным, и число ее противников по сравнению с июнем заметно выросло.

47% полагают, что противостояние негативно скажется на безопасности Соединенных Штатов в долгосрочной перспективе. Показательно, что Иран вообще не воспринимается американцами как главная проблема: лишь 4% считают так, тогда как 34% указывают на стоимость жизни.

Конфликт, начатый как демонстрация силы, окончательно превратился в обузу для США, и тихий уход из Ирака это только подчеркивает.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена в РФ