Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку и рассчитывает в итоге объявленных им же досрочных парламентских выборов совершить рокировку и занять пост премьера. Однако это будет непросто.

ИА Регнум

Вечером 27 сентября он в прямом эфире государственного телевидения объявил о сложении полномочий, свое решение назвав трудным выбором. Вучич процитировал Уинстона Черчилля: «Прогресс достигается через ответственность перед совестью». И Си Цзиньпина: «Не забывайте, зачем начинали, и выполните миссию».

Оппозиция, ориентированная на Брюссель и в значительной мере оплачиваемая оттуда, почти два года требовала отставки Вучича.

В качестве повода была избрана трагедия — обрушение навеса на железнодорожном вокзале Нови-Сада 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек. В их смерти оппозиционеры открыто обвиняли президента и требовали не просто его отставки, а заключения в тюрьму.

При этом они даже не скрывали, что реальной причиной протестов является политика Вучича с лавированием между Брюсселем, Москвой и Пекином, а также отказ ввести санкции против России и признать независимость так называемой «Республики Косово» — захваченного албанскими сепаратистами автономного края Косово и Метохия.

С ноября 2024 года жизнь в Сербии стала заложницей протестов, лидеры которых по образу «бульдозерной революции» 2000-го своей ударной силой выбрали молодежь, в первую очередь — студентов.

Почти два года в стране была физически заблокирована работа подавляющего большинства высших учебных заведений, а попытки руководства факультетов навести порядок с помощью полиции объявлялась «репрессиями».

При этом бунтовщики путем массовых демонстраций регулярно блокировали уличное движение в Белграде и других больших городах, в том числе международные автострады, несколько раз пытались остановить железнодорожное сообщение.

Центральный вокзал Нови-Сада, второго по величине города страны, до сих пор закрыт, поскольку протестующие объявили продолжение работ «надругательством над памятью погибших».

Вучич долгое время держал удар, даже после того как оппозиционеры перешли к силовым акциям — попытке захвата городского совета Белграда, блокированию и разгрому офисов правящей Сербской прогрессивной партии (СПП).

Силовики вели себя демонстративно беззубо, а суды и прокуроры зачастую выступали против власти. Группа оппозиционеров, планировавшая вооруженные акции в столице, вскоре после задержания была отпущена под залог, а вот ушедшие в отставку после трагедии в Нови-Саде чиновники оказались за решеткой.

Одно время казалось, что Вучичу удастся пересидеть протесты, как это много раз бывало раньше — в ходе его первого президентского срока в 2017–2022 гг. и во время пребывания на посту премьер-министра в 2014–2017 гг.

Тем более что к началу 2026 года акции оппозиции собирали всё меньше людей, а общество, в первую очередь студенты и их родители, устало от затянувшихся блокад. Да и сам Вучич стал реже предупреждать о подготовке «цветной революции» и «майдана».

Но тут руководство ЕС нашло ахиллесову пяту сербского президента. Ею оказалась всемирная выставка EXPO 2027, которая должна состояться в мае–августе следующего года в Белграде. Брюссель предъявил ультиматум: либо он уходит в отставку и объявляет досрочные президентские и парламентские выборы, либо Европа устроит бойкот.

Вучич попытался доказать руководству Евросоюза, что он не настолько пророссийский, как изображает брюссельская пропаганда. Он возобновил ранее приостановленные поставки боеприпасов Киеву, а в мае этого года его правая рука, экс-премьер и председатель парламента Ана Брнабич, дала интервью изданию Politico, в котором заявила, что между Сербией и Россией больше нет братских отношений.

Брнабич подчеркнула, что Сербия открыто осуждает СВО на Украине и признаёт «территориальную целостность» этой страны. По ее словам, Белград не присоединяется к антироссийским санкциям исключительно из-за исторической памяти и личного опыта своего народа, пережившего международное давление в 1990-х годах, а вовсе не из-за особых симпатий к Москве.

Сам отказ вводить санкции она назвала «совершенно несущественным» в контексте текущей политики республики.

Хотя было очевидно, что за мыслями спикера на самом деле стоял президент, ЕС на компромисс не пошел. И 27 июня на митинге под лозунгом «Сербия — одна семья» у здания парламента Вучич заявил, что останется на посту всего «несколько недель».

Он также пообещал, что поможет своей партии завоевать поддержку избирателей, чтобы она смогла реализовать свои планы в течение следующих четырех лет, и предложил назвать предвыборный список на основе СПП «Объединенная Сербия».

«Несколько недель» превратились в несколько месяцев, но 9 сентября Вучич всё же распустил парламент, назначив досрочные парламентские выборы на 25 октября, и ушел в отставку, передав полномочия президента Брнабич.

По словам Вучича, теперь он будет участвовать в выборах как обычный гражданин. Ранее политик неоднократно подчеркивал, что больше не станет принимать участие в президентских выборах, поскольку уже дважды был избран главой государства.

Как в Сербии, так и в России многие комментаторы считают, что Вучич по итогам парламентских выборов рассчитывает сформировать правящую коалицию, вновь получить пост премьера, который в парламентской республике дает максимум реальных полномочий. А через несколько лет вернуться в привычное президентское кресло.

На досрочные выборы он всё же пошел на своих условиях, объявив о будущем голосовании лишь через 492 дня после того, как на протестах прозвучало такое требование.

Однако для организации такой сложной рокировки нужно не просто занять первое место на выборах 25 октября, но еще и найти в новом созыве парламента союзников для формирования правящей коалиции. И с первым, и со вторым могут возникнуть проблемы.

С одной стороны, согласно опросу социологической компании Faktor Plus, который проводился 16–20 сентября, за список «Объединенной Сербии» на основе СПП были готовы проголосовать 48,6% опрошенных, а за традиционных партнеров Вучича, социалистов — 4,9%.

Вроде как гарантированное большинство — вот только рейтинги много лет правящих партий практически не растут, а популярность составленного из абсолютных ноунеймов «Студенческого списка» за последний месяц выросла на 5,6% и неделю назад составляла уже 37,1%.

При этом в пользу «студентов» был снят с выборов сформированный частью традиционных оппозиционеров список «Народная Сербия». Сейчас такие же требования выдвигаются к списку «Европейская Сербия», рейтинг которого и так упал уже почти до проходного барьера в 3%. Хотя в конце 2023 года входящие в него партии набрали 23,66%.

За «Студенческий список» также призвали голосовать Демократическая партия, «Зелено-левый фронт», «Начни изменения», «Двери», «Хватит», «Движение свободных граждан», «Сербское движение обновления», «Лига социал-демократов Воеводины», «Вместе за Воеводину», Черногорская партия, Македонская партия Сербии, Румынская партия и партия «Любовь, вера, надежда».

В случае, если победа экс-президента на парламентских выборах не будет уверенной, на сторону управляемых из Брюсселя «студентов» могут перейти депутаты от национальных меньшинств.

В том числе — и всегда верные СПП венгры, ведь они ориентируются не только на Белград, но и на Будапешт. А там сменилась власть, и премьер Венгрии Петер Мадьяр не раз открыто призывал к свержению Вучича.

Более того, даже лидер социалистов Ивица Дачич, в правительстве которого Вучич в 2012 году начал нынешний этап политической карьеры, тоже может вдруг «выбрать демократию».

Впрочем, неудачный результат СПП на выборах — не единственный плохой вариант для ушедшего президента в частности и для Сербии в целом. Дело в том, что оппозиционеры не рассчитывают только на избирателей, а вовсю готовятся к проведению «майдана» в случае своего поражения.

Все аккредитованные наблюдатели априори готовы объявить о победе «Студенческого списка», независимо от реальных результатов выборов. А если данные избиркома будут отличаться, власть обвинят в фальсификации и уже на следующий день после голосования начнут массовые акции протеста.

Они вполне могут обернуться захватом государственных учреждений, как это уже было в Белграде в 2000-м и в Киеве в 2014-м, и прийти к попыткам сформировать «правительство народного доверия».

Понимает ли всё это Вучич? Сложно сказать. Когда в 2000 году лидер Югославии Слободан Милошевич объявил досрочные президентские выборы, он тоже был абсолютно уверен в своей победе. Однако Запад признал победителем кандидата от объединенной оппозиции Воислава Коштуницу.

Проверить результаты было невозможно — захватившие государственные здания «профессиональные протестующие» первым делом сожгли избирательные бюллетени. И всё это поддержали силовики и суды, которые раньше изображали верность Милошевичу.

Безусловно, приход оппозиции к власти в Сербии не предопределен, тем более что бывший президент имеет опыт победы именно на досрочных выборах. Такими были четыре из пяти предыдущих парламентских кампаний в балканской стране.

Кроме того, в соседней Болгарии многолетнему президенту Румену Радеву перестановка недавно вполне удалась: он ушел в отставку, во главе своей партии евроскептиков выиграл парламентские выборы и стал премьером.

Вот только «Прогрессивная Болгария» Радева шла на выборы как вновь созданная оппозиционная политическая сила, а не как беспрерывно правящая на протяжении 12 лет Сербская прогрессивная партия Вучича. Так что будущее Сербии остается туманным.