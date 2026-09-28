Вывод части американских войск из Европы застал ЕС врасплох. Ранее командование НАТО пообещало, что процесс будет постепенным и не повлияет на европейскую безопасность, однако новые планы заставили усомниться в этих заверениях.

ИА Регнум

«Надежность обязательств США по обеспечению безопасности Европы сейчас, пожалуй, ниже, чем когда-либо. Европейцам было бы разумно подготовиться к миру, в котором Соединенные Штаты не придут им на помощь», — призвал в своей статье доктор Леонард Шютте, немецкий эксперт в области международных отношений.

Дональд Трамп уже давно объявлял о планах по сокращению американского контингента. Связано это как с нежеланием Вашингтона платить за чужую безопасность, так и с отказом стран Евросоюза помочь ему в войне с Ираном.

«Почему мы тратим сотни миллиардов долларов, а они нас не поддерживают? Мы же всегда их поддерживали», — заявил он на летнем саммите НАТО.

Пентагон также прямо увязал это решение с разочарованием в Европе и особенно в Германии, заявив, что страны ЕС «не подставили плечо, когда Америка в них нуждалась».

Вывод войск уже идет полным ходом. В мае 2026 года стало известно о начале переброски 5000 военных из Германии. Одновременно была отменена отправка 2-й бронетанковой бригадной боевой группы 1-й кавалерийской дивизии в Польшу в рамках ротации, это еще около 4700 военных.

Также было отменено размещение в Германии 3-го батальона 12-го артиллерийского полка с дальнобойными ракетами. А с расположенной в Румынии базы «Михаил Когэлничану» уехала примерно половина из двух тысяч американцев.

«Давление на Европу сработало, но оно создало реальную неопределенность… В Европе есть искренняя тревога, что США могут их бросить», — заявил Reuters Джей Си Линтцених, бывший высокопоставленный сотрудник военной разведки Соединенных Штатов.

Теперь появились сообщения о гораздо более масштабных планах. По данным NBC, подтвержденным семью источниками, речь идет о выводе от трети до половины всего контингента, то есть примерно от 25 до 40 тысяч человек. Это может стать самым значительным снижением военного присутствия США с 1990-х годов.

Планы включают сокращение американской авиации, военно-морских сил и наземных войск. Окончательные рекомендации должны быть представлены министру обороны Питу Хегсету, а затем и президенту к 6 ноября 2026 года.

Командование НАТО ранее, после объявлений о выводе из Германии, попыталось успокоить европейцев.

Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в регионе генерал Алексус Гринкевич тогда заявил, что «по мере усиления европейской опоры альянса это позволяет США сократить свое присутствие в Европе и ограничиться предоставлением лишь тех критических возможностей, которые союзники пока не могут обеспечить». Он подчеркнул, что процесс будет «постепенным и растянется на несколько лет».

Однако новые планы говорят об обратном. Хотя окончательное решение пока не принято, уже сейчас начались разговоры о том, что даже при минимальных масштабах сокращения контингента заменить американскую технику и оружие нечем.

«Массовый вывод войск и активов будет значимым для Европы», — отметил в разговоре с Al Jazeera Иан Лессер, американский политолог.

Речь идет не только о сложных системах — например, подлодках или современных истребителях, — но и о самых элементарных — вроде колесных боевых машин. Как рассказала Politico Дженнифер Кавана, директор по военному анализу аналитического центра Defense Priorities, сменить американских солдат местными можно и за год, однако «тяжелую технику бригады, такую ​​как танки и бронемашины Stryker, будет сложнее заменить в ближайшей перспективе на аналогичную».

Что уж говорить о ракетном батальоне, отмена развертывания которого так расстроила Германию. Речь шла о подразделении, вооруженном крылатыми ракетах Tomahawk с дальностью около 1600 км, а в перспективе — еще и гиперзвуковыми ракетами Dark Eagle. Полноценных аналогов такого вооружения по тактико-техническим характеристикам у Европы нет.

Немецкие Taurus имеют дальность около 500 км, а новые европейские программы по разработке дальнобойных ракет, как ожидается, не дадут ощутимых результатов как минимум до начала 2030-х годов.

Недовольны не только европейцы, но и американские «ястребы», которые считают, что в результате сокращения контингента США потеряют влияние и сами окажутся в страшной опасности. Республиканцы сенатор Роджер Уикер и конгрессмен Майк Роджерс, возглавляющие комитеты по вооруженным силам в обеих палатах, заявили, что «очень обеспокоены» решением о выводе войск из Германии, и предложили вместо этого поступить наоборот, перебросив еще больше сил в Восточную Европу.

Впрочем, это вполне обычная для «ястребов» риторика в абсолютно любой ситуации.

На деле же выходит, что Трамп, как никто другой, стремится обеспечить безопасность простых европейцев, к которым собственные правительства уже не первый год присматриваются как к потенциальному «пушечному мясу». Ведь размещение в Германии дальнобойных ракет, способных поражать цели на территории России, потенциально грозило новым ракетным кризисом.

Ни к чему иному, кроме как к нацеливанию большего количества российских средств поражения на Германию, это не привело бы. Проще говоря, это превратило бы огромное число простых немцев в мишень, причем без какого-либо смысла.

У России есть огромное количество стратегических и высокоточных средств поражения, в том числе гиперзвуковых, поэтому подтаскивание ракет ближе к нашим границам угрозу хоть и создает, но всерьез баланс сил изменить не может, особенно с учетом размеров нашей страны и того факта, что способные нанести ответный удар вооружения распределены по всей ее территории.

Показательно, что Пентагон, по данным Politico, отменил размещение Tomahawk в Германии отчасти из опасений, что Россия воспримет это как провокацию и ответит.

Между тем на фоне надвигающегося отступления США стать флагманом европейской безопасности пытается Франция, которая уже заявила ранее о планах по распространению своего стратегического оружия. В марте 2026 года Эммануэль Макрон представил новую доктрину, которая предусматривает возможность размещения французских ядерных зарядов в других странах ЕС.

А теперь Франция пытается выступить и инициатором пересмотра оборонных контрактов. Однако при более детальном изучении ее намерений становится очевидно, что дело тут не в альтруизме и стремлении возглавить переформатирование европейской обороны, а в желании решить свои проблемы за чужой счет.

Пятая республика требует закрепить в будущих оборонных программах ЕС принцип, согласно которому деньги блока должны идти только на оружие, разработанное и произведенное в нем, а участие компаний из США, Великобритании и других третьих стран будет ограничено.

Париж настаивает на правиле, по которому минимум две трети компонентов должны быть европейскими, а проектная документация оставаться под контролем европейской стороны. Хитрость тут не слишком великая: в ЕС не так много стран с по-настоящему развитой военной промышленностью, и Франция — одна из них. Французы, видимо, решили так перехватить часть уходящих за океан оборонных заказов.

Против выступили 12 стран: Германия, Австрия, Дания, Эстония, Финляндия, Италия, Латвия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Швеция и Словения. Один дипломат прямо заявил в связи с этим Euractiv: «Париж изолирован».

Мотивы Франции становятся очевидны на фоне ее долгового кризиса. Государственный долг достиг самого высокого уровня с 1978 года — 119,3% ВВП, что почти вдвое превышает установленный в Евросоюзе ориентир — 60%. Париж занимает третье место среди стран еврозоны по уровню задолженности, уступая только Греции и Италии.

Дефицит бюджета продолжает расти, как и платежи по процентам. В такой ситуации перехват оборонных заказов мог бы стать одним из шансов на спасение французской экономики.

Однако другие страны Европы вполне справедливо опасаются навлечь на себя еще больший гнев США, отказавшись от закупки пусть даже части оружия, техники и компонентов.

Вообще, конечно, показателен сам факт. Давление Трампа пока не привело к масштабному выводу войск, но уже одних обещаний и слухов хватило, чтобы вызвать серьезное беспокойство союзников. Это главным образом говорит о том, что вся европейская воинственная риторика последних лет никакого основания под собой не имеет.

Европейцы, похоже, надеялись в случае чего воевать руками США, в чем откровенно признался бывший советник президента Румынии по нацбезопасности Джордже Скутару. «Почему все эти страны хотят американских солдат на своей земле? Потому что это лучший сдерживающий фактор — живой щит», — заявил он.

Теперь же ЕС рискует остаться один на один с осознанием того, что его собственная безопасность долгие годы была лишь фасадом, за которым скрывалась критическая зависимость от Вашингтона