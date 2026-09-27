Уже в четвертый раз десятки тысяч школьников по всей Германии бастуют против повторного введения в стране воинской повинности. Ребята 2008 года рождения — это те, кому в случае чрезвычайного положения придется надеть военную форму и отправиться на фронт вслед за 184 тысячами кадровых военных бундесвера и 60 тысячами резервистов. Именно столько их числится в списках на настоящий момент.

IMAGO/Martin Müller/Global Look Press

Молодые люди, еще не окончившие среднюю школу, высказывают на удивление зрелые суждения. Гораздо более зрелые, чем некоторые взрослые бюргеры или депутаты бундестага и министры федерального правительства.

Возможно, потому, что именно этим мальчишкам из простых семей в случае кризиса предстоит рисковать своей жизнью для того, чтобы решить проблемы, созданные политиками. Что движет молодежью 2008 года рождения, можно понять из двух высказываний.

17-летний берлинский школьник Август говорит, что у него «нет желания воевать» и он не хочет оказаться «пушечным мясом» в конфликтах между государствами. Активистка Лиза объясняет, что движение направлено не только против самой службы, но и против медосмотров призывной комиссией и рекламы бундесвера в школах.

​​Участвовавшие в акции школьники не скрывают своей обеспокоенности. По их мнению, инвестиции в бундесвер отнимают средства там, где они на самом деле нужны: в сфере образования и социальной помощи.

«Но, конечно, нас особенно беспокоит то, что у нас отнимают как минимум полгода с той целью, чтобы показать нам, как стрелять в людей, как в случае необходимости убивать людей. И нас собираются сделать инструментом реализации интересов, которые вообще не являются нашими интересами», — говорит 16-летний Элиас из Гамбурга.

«Я не вижу смысла сражаться за страну, которая так мало делает для нас», — говорит 17-летняя школьница из Оффенбаха на демонстрации во Франкфурте-на-Майне, не желающая называть своего имени.

«Я не вижу смысла в введении воинской повинности и прославлении войны и армии», — говорит стоящий рядом с ней 18-летний юноша, который уже окончил школу. Поэтому, по его мнению, нет необходимости в том, чтобы бундесвер проводил информационные мероприятия в школах.

Присутствующий тут же 17-летний школьник придерживается аналогичного мнения: «Германия гордилась тем, что была пацифистской страной». Теперь же наблюдается откат назад. Бундесвер представляет самопожертвование как большую честь, и это, по мнению ученика, «неуместно».

Молодые люди часто подчеркивают наличие у них права на самоопределение. Они чувствуют, что этой возможности их лишают из-за перспектив введения воинской повинности.

Неоднократно повторяется и еще одно утверждение: «не хотим умирать за богачей». Так говорит, например, 15-летняя школьница, которая учится в общеобразовательной школе в Рюссельсхайме. «Войны всегда ведутся за интересы богатых».

Еще один подросток на Оперной площади в центре Франкфурта выражается так: «Мы хотим сами решать, куда пойдет наше будущее. В войне проигрывают все, кроме тех, кто на ней зарабатывает».

Кстати, участие в антивоенных забастовках может быть наказуемо: так, министр образования земли Шлезвиг-Гольштейн Дорит Штенке от партии ХДС назвала демократическую активность важной, но напомнила об обязательности школьного образования. Впрочем, насколько строго будут учитываться пропуски, каждая школа пока решает самостоятельно.

Однако для одного из организаторов антивоенных забастовок, Джона Марко Пауля, наказание уже стало реальностью. «Мой аттестат действительно немного пострадал из-за этого», — говорит он. В мае учащийся сдал экзамены на аттестат зрелости во франкфуртской школе имени Гельмгольца. Однако за каждый пропущенный урок ставится ноль баллов, а пропуски скрупулезно фиксируются.

То же самое произошло и с соорганизатором Джейдом Луной Дабией, который еще учится в школе. Но они оба, как и все остальные ребята на демонстрации, готовы с этим смириться ради общего дела.

Протесты подстегиваются законом о модернизации военной службы, вступившим в силу 1 января 2026 года. Молодые мужчины, родившиеся в 2008 году и позже, по достижении 18 лет получают письмо с онлайн-анкетой и должны предоставить информацию о здоровье, образовании и готовности к службе.

Тот, кто умалчивает или предоставляет ложные сведения, совершает административное правонарушение: штраф за подобное деяние может составить до €250. Впрочем, федеральное правительство пока не сообщало о вынесении соответствующих постановлений.

Медицинский осмотр и оценка на годность к воинской службе — это разные понятия, однако в ходе общественной дискуссии их часто смешивают. На медосмотре устанавливается лишь физическая пригодность, а при оценке дополнительно анализируются общая образованность, стрессоустойчивость и умственные способности.

По словам представителя правительства, к концу июля оценку прошли 2636 человек, чуть менее 1700 прошли ее успешно, 865 были приняты на службу.

Для мужчин, родившихся в 2008 году и позже, является обязательным именно медицинский осмотр. Из-за ограниченных возможностей его проведения он внедряется поэтапно, повсеместное введение планируется с середины 2027 года.

Данные из бундестага говорят о том, что во втором квартале текущего года потенциальным призывникам отослано 169 141 письмо, получено 86 560 заявлений о готовности служить, из них 83 483 — от мужчин.

При этом с начала июля по конец августа отбор прошли лишь менее 1 тысячи юношей, в том числе те, кто в анкете прямо указал, что служить не заинтересован.

В последние несколько месяцев растет и количество отказов от военной службы, которые разрешены немецким законодательством: во втором квартале 2026 года поступило 5984 соответствующих заявления. Однако они не освобождают потенциальных рекрутов от необходимости заполнить анкету и явиться на медосмотр.