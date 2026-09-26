После 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Владимир Зеленский неожиданно примерил на себя роль едва ли не главного миротворца Европы. Войну теперь желательно закончить, энергетические удары прекратить, судоходство в Чёрном море восстановить, а русских, украинцев и американцев снова посадить за один стол переговоров.

ИА Регнум

«И Соединенные Штаты, и Украина хотят, чтобы эта бессмысленная российская война завершилась до зимы», — заявил киевский визитер после встречи с Дональдом Трампом 22 сентября. Сам Трамп с формулой про зиму, конечно же, согласился.

Украина же готова и к «любому формату энергетического перемирия», если оно будет взаимным.

Американская конструкция, по словам Зеленского, выглядит следующим образом. Сначала взаимный отказ от ударов по энергетике, когда Киев перестает бить по российским НПЗ, а Москва — по украинской генерации и сетям. Затем договоренность по Чёрному морю и экспорту продовольствия. После этого — технические делегации России, США и Украины. Среди возможных площадок называется Абу-Даби, а уже потом можно попробовать добраться до встречи лидеров.

Он здесь демонстративно договороспособен: «Я готов к трехсторонней встрече. Это означает, что я согласен закончить войну».

Только есть одна замечательная подробность. Практически одновременно с этим предложением Киев просит у Вашингтона оружие именно для войны зимой. Что без утайки написано в официальном сообщении Офиса президента Украины. Сначала там говорится о «деэскалационных шагах, которые могут открыть путь к дипломатии», а через несколько абзацев — о запуске производства перехватчиков Patriot на Украине и специальном зимнем пакете ПВО.

Сам глава киевского режима объясняет еще четче: «Нам нужно подготовиться к зиме, если зима наступит во время войны. Поэтому мы попросили у Америки зимний пакет ракет Patriot».

Получается уже знакомая украинская политическая матрешка. Снаружи находится Зеленский, который готов обсуждать перемирие и общаться практически в любом формате. Внутри сидит совсем другой, который не собирается ничего прекращать и просит под это ракеты, средства ПВО, технологии и деньги.

Но две политические линии действительно существуют. Вопрос только в том, существуют ли две стратегии именно у Киева. А чтобы это понять, надо смотреть не на слова, а на календарь и список покупок.

Еще 9 сентября Зеленский встречается в Осло с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере. Первый вопрос, согласно сообщению самого Офиса президента, — усиление ПВО, прежде всего ракеты-перехватчики для Patriot.

Деньги Киев рассчитывает получить через американский механизм PURL, где Норвегия стала одним из крупнейших доноров.

Там же обсуждается противобаллистическая программа FREYJA и отдельно подготовка Украины к зиме, включая новую энергетическую помощь. То есть зимняя военная программа конструировалась уже тогда, когда Уиткофф и Кушнер после Москвы пытались перезапустить переговорный процесс.

Дальше еще веселее. Утром 22 сентября хозяин Банковой встречается в Нью-Йорке с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсуждают именно «зимний пакет поддержки». Франция готова обеспечить дополнительные SAMP/T и ракеты к ним за счет европейского кредита.

Одновременно прорабатывается производство этих систем и ракет на Украине. Плюс снова FREYJA, по которой украинский президент обещает: «Рассчитываем на первые результаты уже в этом году».

В тот же день он встречается с американскими сенаторами, рассказывает им о будущих предложениях по деэскалации и тут же обсуждает потребность в перехватчиках баллистических ракет и «вызовы перед зимой».

На следующий день Зеленский встречается с финским президентом Стуббом и снова со Стере. Снова ПВО, снова зимний пакет, но появляется еще одна прекрасная деталь — соглашение Drone Deal с Финляндией. 24 сентября очередь доходит до генсека НАТО Марка Рютте. Зеленский требует новые перехватчики Patriot, которые, по его словам, Украине «нужны фактически ежедневно», и опять обсуждает, как обеспечить тот самый зимний пакет.

В этих событиях заключена практически вся украинская дипломатия одной недели, где миролюбивые интервью в Нью-Йорке не составляют даже десятой части активности, связанной с процессом обеспечения войны. Причем всё это называется не чрезвычайным резервом на случай провала переговоров, а вполне конкретным планом подготовки зимней военной активности.

А дипломатическая линия предназначена только для Вашингтона, который требует движения к переговорам. Всю нынешнюю конструкцию из трех последовательных шагов предлагает именно администрация Трампа: энергетическое перемирие, восстановление зернового коридора в Чёрном море и трехсторонние переговоры США, России и Украины — возможно, в Абу-Даби.

Причем сам Зеленский и признает, что предложение по энергетике пришло от американцев: «Сейчас на столе есть предложение, энергетическое перемирие. Мы готовы».

Больше того, американцы не просто предлагают алгоритм переговоров, они еще и предпринимают усилия к тому, чтобы подтолкнуть завоевавшегося Зеленского к верным решениям.

Как утверждают анонимные источники, примерно за два часа до назначенного времени встречу Зеленского с Трампом вообще отменили, украинской делегации пришлось срочно выяснять, состоится ли она в принципе, и уговаривать американскую команду. Только потом разговор вернули в график. Причем первоначально гостя из Киева вообще не оказалось среди объявленных собеседников Трампа в Нью-Йорке.

Но значительно интереснее другое.

Еще по дороге в США Зеленский во время дозаправки в аэропорту Шеннон провел закрытый разговор с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом.

Reuters подтвердило встречу по двум источникам, причем Рэтклифф меньше чем за месяц до этого сам ездил в Москву. Также в Шенноне присутствовал и представитель британской MI6, а среди тем разговора была ситуация вокруг деятельности украинского Нацагентства по борьбе с коррупцией, обложившей Офис президента со всех сторон.

Американцы, как утверждается, дали понять, что работа антикоррупционной вертикали теперь находится под значительно более плотным контролем ЦРУ и никаких гарантий политической защиты Зеленскому никто не дает. Особенно пикантно на этом фоне выглядит венский эпизод, о котором никто нигде не рассказывал.

Сразу после встречи в Шенноне исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Александр Поклад отправился в Вену, где находится бывший генпрокурор Руслан Кравченко, сбежавший из страны под угрозой ареста со стороны Национального антикоррупционного бюро и подавший заявку на политическое убежище в Австрии.

После этого визита Кравченко, как говорят источники ИА Регнум в Вене, перебрался с окраины в самый центр города, практически перестал появляться на публике, зато рядом с ним внезапно появилась англоязычная охрана.

Если собрать эти события вместе, получается уже совсем другая подкладка нью-йоркского миролюбия. Зеленскому не просто предлагают энергетическое перемирие и новый переговорный трек. Ему одновременно дают понять, что Вашингтон располагает значительно более широким набором инструментов воздействия, а отказ выполнять договоренности может иметь последствия уже для самого главы киевского режима и его ближайшего окружения.

При этом у Трампа во всей этой истории появился совершенно земной интерес. Reuters пишет, что американский президент обеспокоен последствиями украинских ударов по российским НПЗ на фоне высоких цен на бензин перед выборами в конгресс.

По данным Reuters, глава Белого дома действительно просил Зеленского прекратить удары в рамках более широкой деэскалации.

Отсюда появляется широко обсуждаемая на Украине версия народного депутата Александра Дубинского о Зеленском в роли зиц-председателя Фунта в Нью-Йорке. По его трактовке, Киеву предлагают публично согласиться не бить по российским НПЗ и передать мяч Москве: мы готовы, теперь пусть русские прекращают удары по нашей энергетике.

Версию можно считать спорной, но американский интерес к вопросу вполне материален. Госсекретарь США Марко Рубио после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым признал, что для России энергетика означает НПЗ, нефть и газ, а для Украины — электросети накануне отопительного сезона.

Причем Рубио отдельно оговорился: такое перемирие «не решает проблему войны». Так что вся эта суета позволяет Зеленскому оставаться внутри американского мирного процесса, не принимая реальных решений по вопросам, на которых начинается уже настоящее соглашение.

Москва эту разницу, судя по публичной реакции, прекрасно видит.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отвечает на разговоры о перемирии словами о том, что «продолжается милитаризация Украины», европейские государства ищут «всё новые и новые деньги для закупки вооружений», поэтому «пока никаких предпосылок для выхода на мирные переговоры нет».

Поэтому политический расклад таков: для Трампа существует Зеленский, готовый к перемирию, зерновому коридору, Абу-Даби и миру до зимы. Для европейцев существует другой Зеленский, которому нужны деньги, Patriot, SAMP/T, ракеты и зимний пакет.

Но в итоге два Зеленских снова превращаются в одного.

Переговорный процесс Киеву нужен как политическая страховка и возможность выиграть время. Реальность же описывается сакраментальными словами Бориса Джонсона: «Давайте будем просто воевать». И пока Украина не пройдет точку полного истощения с буквальной потерей всего — никакой мирный процесс запущен не будет.

Или, другими словами, Зеленский снова выбрал путь, ведущий его «западных партнеров» к непростому решению по его персональной судьбе.