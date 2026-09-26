25 сентября президент России Владимир Путин ответил на вопросы представителей средств массовой информации.

Софья Сандурская/ТАСС Владимир Путин

Глава государства прокомментировал ход специальной военной операции, перспективы возможного возобновления переговоров и оценку действий западных стран в отношении России.

Чувствительность наших ударов

Владимир Путин отметил, что массированные ракетные удары по объектам на территории Украины стали ответом на действия киевского режима. Среди них — удары по Санкт-Петербургу во время Петербургского международного экономического форума, заявления об операции по давлению на Россию и атаки на российские корабли.

Глава государства открыто признал, что определённый урон был нанесён и нам. Однако Россия быстро восстанавливает повреждённые объекты, тогда как Украина продолжает нести потери.

Жалобы украинских политиков и их европейских спонсоров, по оценке президента, свидетельствуют об успехе России в войне воздушных ударов. Пиар-мероприятия Украины и европейских стран на Генеральной Ассамблее ООН на Владимира Путина впечатления не произвели.

«Действия российских Вооружённых сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям, как они сами говорят», — заявил президент.

Условия России хорошо известны

Владимир Путин подчеркнул, что все решения, связанные с возможным возобновлением переговорного процесса, Россия будет принимать исходя исключительно из своих национальных интересов.

Предложения о примирении и возобновлении переговоров остаются на столе, однако после действий украинской стороны Москва ещё раз взвесит, какие шаги необходимо предпринять в ответ.

Президент напомнил, что именно Украина постоянно разрушает саму возможность переговоров. В качестве примеров он привёл попытку нанести удар по Москве более чем 1600 беспилотниками, атаки на избирательные участки и дома глав избирательных комиссий. Такие действия, квалифицированные как откровенный терроризм, не способствуют урегулированию.

Российские удары «Искандерами», «Цирконами» и «Геранями» продолжают доносить до украинских политиков простое послание: никакие провокации не изменят общей ситуации. Если киевский режим действительно хочет мира, условия России хорошо известны.

Пока Вооружённые силы Украины не прекратят террористическую активность, российская армия продолжит наносить удары по экономике, логистике и промышленным объектам противника.

«Поэтому эти все действия, направленные на так называемое примирение, и предложение о возобновлении переговоров — да, они все на столе, это всё возможно. Но после всего того, что они сделали, мы ещё подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать исходя из интересов Российской Федерации», — отметил Владимир Путин.

Клоунада Запада

Отдельно президент прокомментировал риторику некоторых европейских стран, в том числе государств Прибалтики. Угрозы в адрес России он назвал политической клоунадой.

Разговоры о якобы неизбежной войне с Россией ведутся исключительно для раскачки конфликта на Украине и получения соответствующих экономических выгод. Владимир Путин подчеркнул, что России не нужна Европа — у страны есть всё необходимое для развития, важно лишь, чтобы не мешали. В то же время определённые круги на Западе продолжают использовать Украину и украинцев в качестве инструмента борьбы с Россией.

«Нагнетание со стороны определённых кругов, настроенных агрессивно, можно объяснить только одним. Они хотят и дальше использовать Украину и украинцев как пушечное мясо, а Украину как государство в качестве инструмента борьбы с Россией для того, чтобы не допустить нашего развития, ограничить наше развитие, затормозить движение России вперёд», — заявил глава государства.

Президент дал понять, что российская сторона будет продолжать действовать исходя из собственных интересов и приоритетов. Удары по военным и инфраструктурным объектам противника остаются одним из инструментов достижения поставленных целей.