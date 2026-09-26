В сентябре в России зафиксировано историческое снижение потребления алкоголя — в расчете за последние 12 месяцев показатель упал до 7,52 литра на душу населения. Это самый низкий уровень с 1996 года.

ИА Регнум

О том, что потребление алкоголя в России снизилось почти на 10% в текущем году, на этой неделе сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на всероссийском конгрессе «Здоровое питание — путь к здоровью нации».

Однако ситуация в регионах неодинакова. По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, меньше всего пьют в республиках Северного Кавказа (до 2 литров в год). Самыми пьющими остаются Ненецкий автономный округ, Чукотка и Еврейская автономная область (до 29–35 литров на взрослого).

Москва и Санкт-Петербург находятся в нижней части алкогольного рейтинга (ближе к трезвым регионам) — они занимают 76-е и 77-е места из 85. При этом в структуре потребления жителей столиц преобладает не крепкий алкоголь, а вино и пиво.

Почему россияне стали меньше пить разбиралось ИА Регнум.

Зумеры вне рюмки

Согласно недавним опросам, 54% зумеров заявляют, что никогда не употребляют спиртное.

— В моей компании никто не пьёт крепкий алкоголь вообще, — говорит студент МГУ Александр. — Это не приветствуется. Зато подсели на энергетики, кофе. Без них и не представляем день! Это норма.

Психолог Виктор Корзун называет изменение структуры населения одной из причин, по которой россияне стали меньше пить. Доля граждан, чьи привычки сформировались в советскую эпоху, когда водке не было альтернативы, постепенно снижается. А для современной молодежи рюмка на столе перестала быть обязательным атрибутом взросления или праздника.

«Если молодые и выпивают, то выбирают более легкие напитки (слабоалкогольные миксы, сидр, пиво) или вино вместо крепкого алкоголя. Плюс сказывается мода на ЗОЖ. За последние двадцать лет количество трезвенников выросло почти вдвое. Ну и, конечно, цены сдерживают людей. Регулярное повышение акцизов бьет по карману россиянина»

Для зумеров здоровье перестало быть абстрактным понятием и стало ресурсом для учебы, карьеры и путешествий. Потребление алкоголя, наоборот, всё чаще воспринимается как «признак неудачливости» или неадекватности. Молодые люди чаще обращаются к психологам и медитации для снятия стресса, вместо того чтобы «запивать» проблемы.

Но есть важный нюанс: отказ от алкоголя не означает полный отказ от зависимостей — тяга к изменению сознания просто трансформировалась.

Энергетики — главная альтернатива. Молодёжь пьёт их литрами, что тоже вызывает опасения у медиков из-за нагрузки на сердце и нервную систему. Поэтому в регионах начали борьбу с этим «зельем».

«За компанию» уже не обязательно

Почти все собеседники-трезвенники ИА Регнум сходятся в одном: алкоголь не дает ничего, что нельзя получить без него. Спорт, путешествия, семья, животные, простые удовольствия — замена находится каждому. И даже те, кто не пьёт категорически, не осуждают других: «Кому хочется, пусть пьёт. Дело каждого».

В 25–29 лет алкоголь в 2024 году употребляли 60,3% мужчин и 44,5% женщин. В группе 30–34 лет — 63,8% и 50,7% соответственно.

То есть конкретно у людей этого возраста работает не только поколенческий эффект. Меняется сама жизнь человека: появляется постоянная работа, семья, спорт, ответственность, а времени на застолья становится меньше.

И, несмотря на то, что конкретно эта возрастная группа, вероятно, застала те времена, когда любая встреча или праздник — это обязательно застолье, они осознанно принимают решение не пить.

29-летний капитан, участник СВО Владимир Медюлянов вспоминает, что впервые попробовал алкоголь еще в старших классах — просто потому, что «все пьют». Позже армия, спорт и другие увлечения вытеснили спиртное из его жизни.

Он особенно хорошо запомнил один случай: друзья вернулись из отпуска и рассказывали одно и то же — «пили, спали, танцевали, пили-спали». Сам Владимир за те же 10–15 дней успел сходить в горы, пещеры и к водопадам, пройти шестьдесят километров пешком и увидеть море с высоты четырех тысяч метров. И когда они делились впечатлениями, друзья подшучивали, что Владимир, вероятно, был в отпуске месяца два, судя по количеству впечатлений.

«Тогда я понял: если ездить в отпуск и пить, время сворачивается, и в выборе «пить — не пить» лучше не пить. Лучше по возможности заменить это чем-то активным. Если каждый день одинаковый — ничего не успел сделать, увидеть, узнать», — рассказывает Владимир.

«Мужчины и женщины, кому за 30, уже смотрят на ситуации, связанные с алкогольными напитками, иначе», — рассказал ИА Регнум психолог Михаил Ковалев.

По его словам, люди этого возраста по-прежнему могут пить ради общения, отдыха и снятия стресса, но одновременно у них появляются профессиональные и семейные задачи, требующие времени и трезвой головы.

Именно поэтому в этом возрасте отказ от алкоголя часто выглядит не как демонстративное решение «завязать», а как постепенное исчезновение интереса.

Так, по словам 37-летней эксперта-криминалиста Ларисы, для того чтобы веселиться, ей совершенно не нужен алкоголь. В 18 лет она решила попробовать, но не ощутила ничего интересного и больше не стала. Ее друзья знают, что она не пьет, и даже не предлагают

Лариса утверждает, в ее окружении все меньше и меньше любителей выпивки как среди молодежи, так и среди людей среднего возраста. А вот ее коллега бросил пить вынужденно:

«Он сильно любил по праздникам покуражиться, отрывался, можно сказать. Мог бутылку водки одолеть спокойно и «в адеквате». Длилось это лет пять, пока не наделал ошибок по работе, чуть не уволили. С тех пор он совсем завязал. Сейчас говорит, что уже даже не тянет».

Это поколение оказалось между двумя моделями. С одной стороны, алкоголь еще остается привычным способом общения и отдыха. С другой — с возрастом меняется повседневная нагрузка: работа, семья, спорт, необходимость сохранять работоспособность.

Сегодня людьми среднего возраста решение отказаться от алкоголя принимается не столько из-за сознательной борьбы с алкоголем, сколько из-за изменения самого образа жизни: спиртное и его последствия просто перестают вписываться в новый сценарий жизни.

«Подумал — хватит!»

Согласно исследованиям, больше всего потребителей алкоголя в возрастной группе 45–49 лет — почти две трети. В 50–54 года алкоголь в 2024 году употребляли 69,7% мужчин и 57,3% женщин. Снижается потребление алкоголя ближе к преклонному возрасту, после 80 лет употребляют всего 14% респондентов.

Заслуженный артист России, певец Юлиан, делится своими наблюдениями: «Я не могу говорить за всю страну, пьют сейчас меньше или больше. Но, к сожалению, пьют и очень многие. И это отвратительно. Я в этом смысле абсолютно аномальный человек. Мне не доставляет никакого удовольствия алкоголь, и я не пью никаких напитков — ни крепких, ни слабых».

Собеседник ИА Регнум Илья, которому недавно исполнилось 56 лет, от алкоголя отказался, когда понял, что еще немного и он лишится карьеры.

Мужчина — председатель ветеранской организации, у него очень большая ответственность — постоянная организация встреч, собраний, помощи. Как водится, все это сопровождается торжественными застольями, деловыми встречами в ресторанах «под рюмочку коньячка».

«Во время работы, подготовки собраний, я, конечно, трезв был как стеклышко. Ну а потом… Уходил в гулянья, можно сказать, в запой, недели на три, а то и месяц. Выходил из этого состояния просто — ложился в клинику, где мне чистили за денежку кровь. И все сначала. И так длилось годами».

Как-то во время очередной встречи в ресторане он был в сильном опьянении, во время дискуссии с одним из гостей произошел конфликт, а затем и драка. Илья выбил оппоненту вставную челюсть. Это повлекло серьезные проблемы на работе, его едва не лишили должности.

«Тогда я и подумал — хватит! Ничего, держусь, кроме двух рюмок больше себе не позволяю», — вспоминает он.

У 62-летнего Игоря причина была еще тяжелее: после многолетнего злоупотребления алкоголем он связал отказ от спиртного с трагическими событиями в семье.

«Не скрою, пил как сапожник лет пятнадцать, пока не закончилось все это страшно для моей семьи. Ведь в пьяном угаре я часто поднимал на жену руку, она терпела, не заявляла на меня в полицию. Пил, бил, пока она не заболела на нервной почве раком и умерла. Остался один с сыном. И как отрезало. Даже на поминках не мог рюмку поднять».

Восемь лет Игорь живет в полной трезвости, в сторону алкоголя даже не смотрит. Говорит, его жизнь стала гораздо лучше, у него появились цели, но жену уже не вернешь.

Именно в этой возрастной категории особенно заметна разница между поколениями: люди, чьи привычки формировались в 1990-е и 2000-е, уже демонстрируют более низкое потребление, чем поколения, выросшие в советской культуре застолья, однако алкоголь по-прежнему остается частью социальной жизни значительной доли людей.

Здесь уже чаще встречается другая причина отказа: человек видит последствия собственной привычки и понимает, что продолжать ее становится слишком дорого — для здоровья, семьи или работы.

Меняются питейные традиции?

Для снижения потребления алкоголя региональные власти и Минздрав действуют совместно. Региональные власти имеют право самостоятельно ужесточать правила продажи алкоголя, в том числе полностью запрещать его розничную продажу в определенные часы или дни.

Во многих регионах России введены жесткие ограничения: в Якутии, например, купить спиртное можно только с 14:00 до 20:00, в Чечне — только в двухчасовое окно с 08:00 до 10:00, а в Вологодской области ограничили будничные продажи интервалом с 12:00 до 14:00.

Есть дни «сухого закона» (как правило, праздничные). Минэкономразвития совместно с полицией ограничивает работу псевдокафе в жилых домах, которые торгуют алкоголем по ночам в обход правил. В Ульяновске врачи-наркологи регулярно проводят интерактивные беседы со студентами техникумов, училищ и университетов. Ведётся активная пропаганда ЗОЖ. По муниципалитетам курсирует агитпоезд «За здоровый образ жизни».

Все это суммарно дает свои плоды: в 2016 году Россия занимала 16-е место в «Рейтинге стран мира по уровню потребления алкоголя», однако благодаря снижению объемов розничных продаж и популяризации здорового образа жизни к 2026 году она опустилась на 29-е место, пропустив вперед такие крупные европейские государства, как Великобритания, Франция и Германия, где объемы потребления на душу населения остаются более высокими.