23 сентября 781 мигрант пересек Ла-Манш на 10 малых лодках и прибыл в Британию, установив тем самым рекордный дневной показатель для 2026 года. Это всего на 22 человека меньше, чем прошлогодний максимум — 803 прибывших 20 декабря 2025 года, и, что характерно, достигнут новый рекорд на фоне громких заявлений правительства о борьбе с нелегальной миграцией.

ИА Регнум

Министерство внутренних дел настаивает, что прогресс в этой сфере неоспорим и с начала года число прибывающих снизилось. Однако эти заявления делают лишь очевиднее тот факт, что британская борьба с мигрантами давно превратилась в политический спектакль, ведь в этом году в страну прибыли уже более 18 тысяч нелегалов.

Всего за день до инцидента министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд распорядилась провести экстренную проверку, после того как в течение двух дней две лодки с нелегалами достигли побережья Кента, избежав перехвата. Откровенно говоря, тот факт, что ужесточить борьбу призывает чиновник, происходящий из семьи пакистанских мигрантов, лишь усиливает ощущение сюрреалистичности происходящего.

Особенно с учетом того, что заявления о строгости пограничного контроля саботируют ее же коллеги по правительству. Министр образования Люси Пауэлл, к примеру, прямо заявила The Independent, что «останавливать всё и всегда» невозможно.

Судя по всему, своим неуклюжим высказыванием она пыталась помочь главе МВД — мол, нечего ее критиковать за новые инциденты с прибытием мигрантов, за всеми ведь не уследишь. Но даже если она и хотела как лучше, слова Пауэлл были восприняты оппозицией как неготовность кабмина бороться с проблемой всерьез.

«Обещание Кира Стармера «разгромить банды» всегда было фарсом, а сторонник открытых границ [Энди] Бёрнем абсолютно ничему не научился у своего предшественника. Единственный способ остановить переходы — депортировать всех нелегальных иммигрантов по прибытии, и только у консерваторов есть план, как это сделать», — отметил член Консервативной партии Крис Филп, теневой министр внутренних дел.

Впрочем, любые заявления руководителей министерств меркнут перед реальностью. В ту же неделю, когда был установлен рекорд по числу прибывших нелегалов, аналитический центр Policy Exchange опубликовал доклад, вызвавший широкий резонанс.

В нем утверждается, что действующая в стране с 2007 года и насчитывающая около двух тысяч членов Национальная ассоциация мусульман-полицейских (NAMP) обвиняется в подрыве одного из основополагающих принципов британской полиции — политической беспристрастности. Изначально утверждалось, что целью создания организации было устранение барьеров во взаимопонимании и преодоление негативных стереотипов, которые могут привести к боязни мусульман и ислама.

Однако результат — с учетом вскрывшихся теперь фактов — оказался на данный момент скорее обратным.

В качестве одного из доказательств приводится программный документ, написанный вице-президентом ассоциации, описывающий сионизм как «одно из проявлений антимусульманской ненависти», а Армию обороны Израиля — как «сионистскую террористическую группировку». В документе также ставятся под сомнение сообщения о гибели израильтян во время атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.

После жалобы Еврейского руководящего совета министру внутренних дел документ был удален с сайта NAMP. Ассоциация заявила, что он «не отражает позицию организации», а его автор покинул ряды полиции. Но ущерб уже нанесен: документ, размещенный на сайте полицейской ассоциации, по справедливому мнению публики, изначально получил определенное институциональное одобрение и именно поэтому был обнародован.

В докладе также отмечено, что NAMP последовательно добивается запрета термина «исламист». Члены ассоциации считают, что он усиливает исламофобию и создает ассоциацию между исламом и терроризмом.

В то же время любому образованному человеку прекрасно известно, что ислам и исламизм — далеко не одно и то же. Поэтому суть этих усилий очевидна: устранить точный термин, описывающий конкретную радикальную идеологию и тем самым размыть границу между религией и экстремизмом.

Любопытно, что даже представители других подобных полицейских ассоциаций поспешили раскритиковать коллег. «Когда сети сотрудников полиции публично вмешиваются в вопросы политики, которые по праву являются прерогативой избранных правительств и министров, эти сети и их лидеры переходят все границы», — заявил в разговоре с The Telegraph Крис Дональдсон, инспектор лондонской полиции в отставке и один из основателей Национальной ассоциации темнокожих полицейских.

Баронесса Кишвер Фалькнер, бывший председатель британской Комиссии по равенству и правам человека, предупреждает: «Если публика перестанет верить, что полиция всегда действует в соответствии с самым фундаментальным принципом, беспристрастностью, мы столкнемся с рисками для верховенства закона».

Рекомендация Policy Exchange по итогам проделанной работы — либо упразднить все подобные полицейские ассоциации, либо принять закон о беспристрастности полиции, строго ограничив их деятельность.

Подобные инциденты лишь усиливают и без того значительную тревогу по поводу приезжих. Свежий опрос YouGov показал: 43% британцев считают, что иммиграция за последние десять лет «в основном плохо» сказалась на стране. В 2016 году таких было 33%. А в том, что страна приняла слишком много мигрантов, и вовсе уверены больше половины опрошенных — 66% респондентов.

Эти настроения подхватывают британские политики, которые обвиняют прошлые и действующие власти в преступном бездействии, а также призывают к радикальным мерам. Лидер Reform UK Найджел Фараж, к примеру, предложил «развернуть Королевский военно-морской флот и остановить лодки».

Следуя подобным советам, радикально настроенные граждане страны сами выходят в море, чтобы не допустить проникновения нелегалов в свою страну. 23 сентября 37-летний ультраправый активист Дэниел Томас в прямом эфире транслировал в соцсети, как прорезает ножом надувную лодку мигрантов в Ла-Манше.

На кадрах британец кричит находившемуся на борту французскому спасателю в оранжевой униформе, сопровождающему лодку: «Это английская территория, это больше не Франция».

Томасу было предъявлено обвинение в повреждении имущества, он заключен под стражу.

Все это, конечно, выглядит фарсом на фоне того, что сами власти постоянно заявляют о необходимости бороться с нелегальной миграцией и не пропускать лодки к британским берегам. Однако это еще цветочки, ведь своими действиями европейские правительства обрекли на смерть гораздо больше людей.

Опубликованные 17 сентября данные Международной организации по миграции (МОМ) показывают: число прибывших по морю в Европу в 2026 году нелегальных мигрантов сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и к настоящему моменту составило «всего» 60 тысяч человек, при этом число погибших или пропавших без вести по пути в то же время выросло с 1999 до 2292 человек.

Генеральный директор МОМ Эми Поуп говорит прямо: «За каждой цифрой стоит человек, семья, община». «Меньше людей прибывает в Европу, но по-прежнему множество людей погибают и пропадают без вести, пытаясь добраться до безопасного места. Почти каждая смерть и исчезновение на море предотвратимы», — заявила она.

Дело в том, что ужесточение контроля и участившиеся перехваты лодок привели не столько к сокращению потока мигрантов, сколько к усложнению их маршрутов. В результате, пытаясь обойти зоны усиленного патрулирования, нелегалы проводят в море больше времени, что увеличивает их шансы погибнуть.

Реальное число погибших, вероятно, гораздо выше обнародованного, так как многие кораблекрушения и исчезновения остаются незамеченными в странах Европы, поэтому никак не подтверждаются и не регистрируются.

Европейский центризм в этом кризисе предстает таким, каков он есть. С одной стороны, он заигрывает с левыми и самими мигрантами, разглагольствуя об их необходимости, об «инклюзивности» и наказывая тех, кто выступает против. С другой, сам же ограничивает доступ тем, на кого подействовали сладкие речи о жизни в Европе, чтобы продемонстрировать свою жесткость правому электорату.

Тот факт, что ценой такого подхода становятся жизни людей, никого всерьез не волнует, ведь речь идет не про европейцев. И это лишний раз доказывает, что со времен колониализма Европа изменилась куда меньше, чем кажется.