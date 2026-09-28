Британия больше не принадлежит британцам. Во всяком случае белым и исповедующим христианство. Это, конечно, далеко не новость. Скорее, объективная данность, с которой приходится мириться не только рядовым гражданам страны, но и разного рода знаменитостям. А также Израилю.

ИА Регнум

Есть такой известный артист Эд Ширан, певец и музыкант. В начале сентября в рамках турне он выступал на стадионе в Нью-Джерси, США. А поскольку артист он, как было замечено, известный, перед ним выступают другие артисты, калибром поменьше — для разогрева.

На концерте в Нью-Джерси Ширана разогревал рэпер под псевдонимом Macklemore. И этот Macklemore со сцены громко высказался в поддержку Палестины. Что сильно не понравилось Роберту Крафту — миллиардеру, владельцу упомянутого стадиона и щедрому благодетелю израильской армии.

Роберт Крафт, понятно, Эду намекнул, что так делать не надо. Тот намек понял и пропалестинского рэпера из команды своего турне изгнал. Но пожалел об этом почти сразу, поскольку вместе с Macklemore из солидарности команду покинули все остальные артисты разогрева.

Следом посыпались упреки в том, что Ширан не заступился за товарища и за свободу слова, а послушно выполнил указание большого дяди. «Артистов нельзя заставлять молчать, когда они говорят в защиту угнетенных», — заявил Finneas, брат певицы Билли Айлиш, который тоже должен был разогревать коллегу, но также ушел.

Эд пытался как-то оправдаться, на следующем концерте произнес слезную (буквально) извинительную речь неопределенно-жалостливого содержания. Но было поздно. Только за последнюю неделю он потерял полмиллиона подписчиков в запрещенной соцсети, а на родине ему устроили настоящую головомойку.

Причем, что характерно, костерят его как левые, так и консерваторы: первые — за капитуляцию перед властью капитала, вторые — за эту самую извинительную речь, то есть за лицемерие, оппортунизм и отсутствие собственной четкой позиции.

В общем, был Ширан еще каких-то пару недель назад звездой мирового масштаба. А теперь от него в Британии даже собаки отворачиваются. И всё почему? Потому что какой-то рэпер высказался в поддержку Палестины. Хотя, казалось бы, где Эд Ширан, где Британия и где Палестина.

И он далеко не единственный из британских селебрити, кто за последнее время столкнулся с проявлением такого интересного феномена, как культура отмены. Другой известный певец и музыкант Бой Джордж также недавно впал в опалу, причем, кажется, сознательно и по личной инициативе.

В июле он выпустил песню под названием We Will Dance Again, в тексте которой прямо, без экивоков декларируется: «Я на стороне евреев». И тут же понеслось: директор его лейбла уволился, а его самого уволили из постановки «Иисус Христос — суперзвезда», вдобавок из сервиса Bandcamp исчез его профиль.

Попал под раздачу и Джон Клиз — бывший участник легендарной комик-труппы Monty Python, который позволял себе выпады в адрес Израиля. В частности, его уличали в «распространении антисемитских конспирологических теорий», а еще он нелестно отзывался о деятельности Биньямина Нетаньяху.

Теперь же на Клиза ополчились мусульманские активисты, попытавшиеся сорвать его тур по городам Великобритании, организованный по случаю 50-летия фильма «Монти Пайтон и Священный Грааль». Члены активистской группы Deen1fied обратились к муниципалитету Бирмингема с требованием отменить мероприятие.

В качестве аргументов комика назвали «проповедником ненависти», который «распространяет опасную дезинформацию» и «создает враждебность к мусульманам». В заключение представитель активистов посетовал на то, что «свобода слова в этой стране применяется избирательно».

При этом нужно заметить, что Клиз порой действительно произносит нелицеприятные крамольные вещи. Например, говорит, что Лондон — «больше не английский город». Или что «традиционные британские ценности находятся под атакой мусульманских систем верований».

Как бы то ни было, на этот раз заслуженному комедианту удалось отшутиться («Исламские ребята часто очень веселые, с отличным чувством юмора и особенно иронии. С нетерпением жду вечера смеха») и мероприятие состоялось. Тем не менее один неочевидный момент в этой истории на самом деле очень показателен.

А именно: почему Бирмингем? Означенный тур стартовал еще 1 сентября и проходил без происшествий, омрачившись скандалом только под самый конец, когда Клиз должен был доехать до этого города. Дело в том, что здесь-то и следует искать ответ на вопрос, как же так получилось.

В смысле, как же так получилось, что Британия больше не принадлежит британцам. И как же так получилось, что Британия, которая когда-то во многом поспособствовала возникновению Государства Израиль, теперь так отчаянно на международной арене Израилю противоборствует.

Тут нужно вспомнить прошедшие в мае этого года в Великобритании выборы. Когда 572 мусульманских кандидата были избраны в 58 местных советов по всей Англии, а мэром Бирмингема — второго по величине города в стране — впервые стал мусульманин. Плюс еще 13 мусульман попали в городской совет.

Главным драйвером масштабной кампании по продвижению кандидатов-мусульман на выборах были две организации: Muslim Vote и Vote Palestine. Обе — очень молодые: учреждены в 2023 и 2026 годах соответственно. Но уже бодро и деятельно влияют на политический ландшафт.

Как это всё работает? Если коротко, то британские мусульмане, несмотря на свою относительную немногочисленность (около 6,5% населения, по данным на 2021 год), имеют высокий электоральный вес за счет компактного проживания в ключевых округах. Что при британской мажоритарной системе имеет решающее значение.

На данный момент мусульмане составляют значительную долю электората как минимум в 50 из 650 парламентских округов, плюс могут определять исход выборов еще в 20 округах. А в конечном итоге напрямую воздействовать на государственную политику, как внутреннюю, так и внешнюю.

Та же Лейбористская партия, которую возглавлял бывший премьер Кир Стармер, во многом потому и проиграла на последних выборах, что не определилась вовремя со своим отношением к Израилю. Еще в 2019 году 80% мусульман голосовали за лейбористов. В 2024 году эта доля упала до 60%, а к 2026-му — до 33%.

Поэтому курс на поддержку Палестины в Великобритании продиктован банальной электоральной необходимостью. Что находит выражение как в чисто политическом поле (признание государственности Палестины, отказ от поддержки Израиля в конфликте с Ираном), так и в культурном.

Отсюда и отмена посредством массированной атаки через СМИ и социальные сети несогласных с генеральной линией звезд. И тот же скандальный фильм о геноциде палестинцев NAZA, который спонсировало британское издание The Guardian и который в Израиле встретили бурей яростного негодования и осуждения.

Так Великобритания стала, по сути, первой крупной западной страной, где «уличная» демография и организованное голосование вчерашних мигрантов напрямую определяют внешнюю политику и культурную повестку.