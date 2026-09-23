В Сеуте по-прежнему неспокойно. Ситуация с наводнившими испанский полуэксклав гражданами Марокко с каждым днем лишь сильнее усугубляется, вызывая острое беспокойство не только в Испании, но и по всему Евросоюзу. Вот и опять: на границе между Сеутой и Марокко введен режим повышенной готовности.

ИА Регнум

Причина тому — появившиеся в социальных сетях призывы устроить новый массовый прорыв на испанскую территорию в день выборов в Марокко, то есть 23 сентября. По случаю чего в городе усилены меры безопасности: задействованы дроны, вертолеты и еще без малого три сотни сотрудников полиции и гвардии.

Вдобавок министерство внутренних дел озаботилось тем, чтобы продлить волнорез Эль-Тарнахаль и установить постоянную систему буев-ограждений на замену временного плавающего барьера, который разместили после первой волны миграции и который долго не протянул.

На весь проект потратят 9 миллионов евро. Тем не менее вовсе не факт, что это как-то поможет. Особенно с учетом того, что в Сеуте прямо сейчас всё еще находятся свыше 10 тысяч мигрантов. Сколько именно — никто не знает. Но явно достаточно для того, чтобы перманентно устраивать кромешный хаос.

Кого-то удается загнать в центры временного содержания, но это само по себе дается с трудом. Мигранты предпочитают обитать в импровизированных палаточных лагерях, в том числе на уже ставшем печально знаменитым пляже Эль-Трамполин, или вовсе на улицах. И, вероятно, не от любви к вольной жизни на свежем воздухе.

От тех, кто в эти организованные испанскими властями центры угодил, поступают жалобы на плохое обращение: угрозы сексуального насилия со стороны охранников, унижения, наказания. Как бы то ни было, в последний такой центр, устроенный в порту, несмотря на протесты полицейского профсоюза, поместились всего 1700 человек.

В общем, неудивительно, что тот же пляж Эль-Трамполин не могут зачистить от мигрантов вот уже месяц. Даже при помощи дубинок и прочих средств физического воздействия. Меж тем местные жители тоже разбили палаточный лагерь — прямо напротив представительства испанского правительства. И требуют срочных и жестких мер.

Недовольство их объяснимо: уровень преступности в регионе за последние два месяца вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом фиксируются десятки случаев сексуального насилия. Однако мер никто предпринимать не спешит.

Вернее, какие-то меры предпринимаются, включая довольно жесткие. Но их явно недостаточно. Поэтому местные жители 20 сентября выдвинулись маршем к границе Марокко, скандируя лозунги вроде «Сеута — это Испания». Но ни к каким существенным подвижкам это пока не привело.

Точнее, эффект если и был, то совсем не такой, на какой протестующие рассчитывали. В соцсетях стали распространяться сообщения о том, что правительственная делегация в Сеуте якобы приказала полиции лагерь демонстрантов разогнать. Однако вскоре последовало официальное опровержение.

Тем временем оппозиционные политические силы в Испании упорно стараются обратить кризис в свою пользу. Лидер правой Народной партии (PP) Альберто Нуньес Фейхоо на днях как раз лично посетил Сеуту, причем не один, а в сопровождении главы Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера.

Вместе они внимательно всё осмотрели, ужаснулись и выступили с критикой правительства Испании и его главы Педро Санчеса. Помимо этого Фейхоо озвучил необходимые, по его мнению, шаги для выхода из кризиса. Которые в целом сводятся к тому, чтобы всех выгнать и укрепить границу, чтобы больше ни один мигрант не пролез.

Еще более радикальную позицию занимает ультраправая Vox, рейтинг которой на фоне кризиса вырос до внушительных 16,6%. Председатель партии Сантьяго Абаскаль называет происходящее «вторжением» и «актом войны», пытаясь инициировать судебный процесс над Санчесом.

Также из последнего — выдвинутое Vox предложение о запрете выдачи виз всем марокканцам. Которое должно действовать до тех пор, пока Марокко не сделает «публичное, явное и недвусмысленное» заявление о признании Сеуты, Мелильи, Чафаринских островов, Перехиля и других отделенных от материковой части европейского королевства территорий испанскими.

В свою очередь, представитель правящей Испанской социалистической рабочей партии в конгрессе Патчи Лопес ожидаемо обвиняет PP и Vox в «использовании трагедии» для атаки на кабмин и в продвижении «незаконных и бесчеловечных» идей. Вдобавок правительство переносит часть ответственности на ЕС.

Глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка вместе с министром по вопросам миграции Эльмой Саис передали еврокомиссару по внутренним делам и миграции Магнусу Бруннеру запрос на принятие законодательных мер для «ускорения процедур возвращения и международной защиты в условиях миграционных кризисов».

Еврокомиссар, в свою очередь, постановил: «Граница Сеуты — это наша общая граница ЕС». Добавив, что все, кто не имеет права там оставаться, должны вернуться. И подчеркнул: «Мы должны извлечь уроки, чтобы это не повторилось». Впрочем, никаких конкретных действий за этими словами, кажется, не предполагается.

Вдобавок единого мнения в Европарламенте на этот счет нет. Европейская народная партия присоединяется к критике правительства Санчеса и выступает за ужесточение миграционной политики. Тогда как социал-демократы вступаются за Мадрид и призывают к «солидарности».

Сам же Педро Санчес настаивает на том, что «в Испании иммигранты — это «не скот, а люди», и обещает вернуть их «с достоинством», не разъясняя при этом, что именно он имеет в виду и о каком временном периоде идет речь.

Вместе с тем он впервые с момента нашествия в Сеуту прямо обвинил Марокко в произошедшем. Хотя тут же оговорился: «Мы должны поддерживать позитивные отношения с Марокко».

В любом случае какой-никакой прогресс налицо, поскольку ранее Санчес заявлял, что в случившемся вообще виновата Россия. Якобы «смелая» внешняя политика Испании подтолкнула Москву и заодно Израиль, с которым у Мадрида отношения давно не складываются, к дестабилизации обстановки в стране посредством «мистификаций и дезинформации», касающихся миграции.

На это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила, что в таком случае испанская сторона могла обратиться к России по соответствующим международным каналам. Но не обратилась. «Нам об этом никто ничего не говорил, а сразу побежали к микрофонам делать какие-то заявления», — отметила она.

Как бы то ни было, бесконечное перекладывание политиками друг на друга вины и ответственности выходу из кризиса никак не способствуют. Европа немного помогает деньгами и «морально», но воздерживается от конкретных шагов. Санчес всеми возможными и невозможными способами защищается от шквала критики и также избегает решений.

Сколько еще тысяч нелегальных мигрантов из Марокко нужно пустить в Сеуту для того, чтобы кто-нибудь действительно что-нибудь сделал? Судя по всему, рано или поздно ответ на этот вопрос придет сам. Правда, вместе с собой он, скорее всего, принесет еще больше хаоса, насилия и ущерба имуществу.