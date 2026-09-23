Видимо, текущие польско-украинские отношения еще не достигли необходимого градуса накала, поэтому лидер польских ультраправых Ярослав Качиньский решил добавить ярких красок.

ИА Регнум

Избрав в качестве полотна для доработки довольно мутную картину первых недель 2022 года.

Получилось так хорошо, что теперь некоторые старые заявления Зеленского приходится перечитывать заново. По словам главы польской партии «Право и справедливость», в Киеве тогда возникла довольно экзотическая идея объединить Украину и Польшу, как в старые недобрые времена.

«Украинцы иногда ожидали от нас того, на что мы по разным причинам, о которых я не могу говорить, не могли согласиться, — рассказывает Качиньский. — Изначально у них была немного странная концепция, что они втянут нас в эту войну даже путем создания единого государства».

Причём он прямо связал эту историю с НАТО и с выступлением Зеленского перед польским Сеймом. Правда, относительно натовской части сделал оговорку: «Они, видимо, полагали, что подобных целей можно достичь, но в этом я не уверен».

Чтобы понять, насколько эти откровения спустя столько времени после начала боевых действий важны, нужно вспомнить, как за день до начала СВО президент Польши Анджей Дуда находился в Киеве. А с 24 февраля контакты Киева с Варшавой и, это важно, Лондоном приобрели почти непрерывный характер.

Зеленский и Дуда созванивались в том числе по ночам, а с Борисом Джонсоном украинский президент разговаривал ежедневно 24 — 28 февраля, затем несколько раз в первой декаде марта.

И вот 11 марта Зеленский выступает перед польским Сеймом. Тогда его слова выглядели просто эмоциональной риторикой военного времени. Сейчас детали от Качиньского помогают прочесть их иначе:

«Между нами, между нашими народами нет границ. Каких-либо физических. Каких-либо исторических. Каких-либо личных».

Через несколько минут в речи появляется ещё более занятная формула: «Помните, нас вместе 90 миллионов! Мы можем вместе всё». Затем он сообщает полякам, что Украина и Польша «уже сформировали очень сильный союз. Пусть неформальный», и заключает, что «мы уже объединились».

То есть когда мы шутим про карму УНР начала прошлого века, это далеко не всегда является шуткой.

По имеющейся у ИА Регнум информации из собственных источников, речь в 2022 году шла вовсе не о внезапной импровизации перепуганного Киева. Проработка польско-украинской конструкции началась ещё накануне, в первой половине февраля, а одним из главных идеологов этой истории была как раз Британия.

Известны фамилии людей, которые занимались проектом с трёх сторон.

От Киева это был Александр Литвиненко, с июля 2021 года — глава Службы внешней разведки Украины. Фигура для британского направления особенно подходящая. Литвиненко учился в Королевском колледже оборонных наук в Великобритании, работал заместителем секретаря СНБО, затем возглавлял Национальный институт стратегических исследований.

Польскую сторону представлял Пётр Кравчик, руководивший Агентством разведки Польши до августа 2022 года. Ключевым куратором проекта был Ричард Мур, глава британской разведки Ми-6.

То есть собирали конструкцию совсем не парламентские романтики, мечтавшие стереть границу между Львовом и Жешувом. Работа шла на уровне руководителей внешних разведок трех государств, а политическое сопровождение обеспечивали лидеры стран и их команды.

Так что плотное общение Зеленского с Дудой и Джонсоном — даже чаще, чем с американцами — не случайно. И Качиньский лукавит, когда говорит, что инициаторы идеи находились в Киеве, а он скептически ее воспринимал.

15 марта он приехал в Киев вместе с премьер-министром Матеушем Моравецким и премьерами Чехии и Словении. Именно тогда Качиньский предложил создать на территории Украины международную вооруженную миссию, а еще закрыть силами ПВО стран НАТО украинское небо.

Так что он был не скептиком, а одним из участников осуществления проекта.

В его рамках предполагалось формирование юридической конструкции объединенного польско-украинского образования, в формате конфедерации, ради которой Верховная рада должна была за один день провести две внеочередные сессии (требование Конституции Украины по части внесения изменений в нее).

Аналогичные голосования планировались в Сейме Польши.

Следом на территорию Украины отправились бы польские военные при натовской поддержке. Причем речь шла не только о Львове и западных областях. Польские контингенты должны были оперативно занять портовую зону Большой Одессы, упреждая прибытие российской армии и сохраняя для новой конфедерации выход к морю.

И здесь особенно занятно звучат нынешние формулировки главы бывшей правящей партии.

Он признает не только существование идеи «одного государства», но и объясняет, почему Варшава не смогла принять некоторые украинские предложения: польская армия весной 2022 года попросту не обладала необходимыми возможностями.

Тем не менее мгновенное исчезновение этой темы из повестки произошло, когда в Стамбуле состоялись судьбоносные, как тогда казалось, российско-украинские переговоры.

Именно там заканчивается польская интрига и начинается история уже непосредственно о Зеленском. 29 марта в Стамбуле Киев передает письменные предложения о нейтральном и безъядерном статусе Украины, отказе от НАТО и иностранных военных баз в обмен на международные гарантии безопасности.

Москва объявляет о кардинальном сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях. Российские войска уходят из-под Киева, а стороны продолжают работу над текстом соглашения.

А 9 апреля на Украину приезжает Борис Джонсон с предельно понятным посланием: «Мы вообще не будем с ними ничего подписывать, и давайте будем просто воевать».

Воспользовавшись удобным предлогом, Польша слилась из неприятных раскладов, предоставив британцам право самим решать, как быть дальше, и извлекая из этой войны все возможные выгоды — от решения проблем с демографией и рабочими руками до заработка на военной логистике.

Одновременно тренируя армейских «отпускников» в реальных боевых условиях, не рискуя попасть в прямое военное столкновение с Россией.

При этом польская история не отправлена на полку. В июле 2022 Верховная рада проголосовала за удививший всех закон об особом правовом статусе поляков на территории Украины.

В соответствии с новыми правилами граждане Польши, находясь на территории Украины и не являясь ее гражданами, могут быть избранными и назначенными в органы государственной власти и местного самоуправления, занимать должности на государственных предприятиях стратегического назначения с допуском к секретным данным, назначаться на должность судей во всех судах, включая Конституционный суд.

А польская полиция получила право следить за правопорядком на территории Украины.

В какой-то мере всё это объясняет и высокомерно-хозяйское отношение варшавских властей по отношению к соседям, включая прямую диктовку условий в сфере исторической политики. Вплоть до ультиматумов, один из которых озвучил в августе спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый: никакого вступления Украины в ЕС до признания Волынской резни геноцидом.

По факту проект польско-украинской конфедерации не похоронен, а лишь ждет своего часа. Например, когда Зеленский и Ко, спасая свою шкуру от неминуемой расплаты в силу неизбежного военного поражения, решат достать его из-под сукна и снова положить на стол.

Так же, как в своё время сделал Симон Петлюра, отдавший полякам Западную Украину в обмен на военную помощь и, что самое главное, персональное содержание и личные гарантии безопасности.