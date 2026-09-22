Английская деревня Пиддингтон решила стать 51-м штатом США. Звучит как сюжет политической сатиры, однако за этим курьезом стоит вполне реальный конфликт между британским правительством и местными жителями.

ИА Регнум

После прошедшего на днях символического референдума о выходе из состава Соединенного Королевства местный совет объявил о плане направить письмо президенту США Дональду Трампу и передал американскому посольству досье с аргументами в пользу присоединения. Прямых переговоров с Белым домом, разумеется, нет, а сам плебисцит не имеет юридической силы.

Но именно эта вздорность и сделала протест заметным далеко за пределами Оксфордшира. На голосование пришли 312 человек — почти 92% избирателей. За отделение высказались 285 жителей, против — 26, один бюллетень признали испорченным.

Поводом стали планы МВД разместить до 1256 соискателей убежища на территории бывшей базы минобороны рядом с деревней, где живут примерно 350–400 человек. В результате население площадки окажется более чем втрое многочисленнее населенного пункта.

В британском праве нет механизма, который позволил бы деревне самостоятельно выйти из страны. «Независимость», а затем идея 51-го штата — способ заставить центральную власть услышать людей, которые считают, что решение принято за них и без них. И в этом смысле референдум уже сработал: о небольшой деревне написали британские и мировые СМИ, тогда как обычное обращение местного совета едва ли вышло бы за пределы ведомственной переписки.

Такое же пристальное внимание привлекла к себе и деревня Барнэм в графстве Саффолк, которая, по сообщению Independent, оказалась в такой же ситуации и намеревается провести аналогичное демонстративное голосование.

В Пиддингтоне предусмотрено не только переоборудование существующего здания на бывшем объекте министерства обороны, но и снос части сооружений, установка жилых модулей, создание медико-социальных помещений, дорог, ограждений, парковки и собственной системы очистки сточных вод.

Всё это предполагается сделать для временного размещения до 1256 человек. Иными словами, речь идет о фактическом строительстве нового поселка возле старой деревни.

Местные власти тоже заявляют, что их поставили перед фактом. Представители муниципалитета сообщили: они узнали о проекте лишь за несколько часов до публичного объявления МВД. Решение при этом проводится через процедуру срочной государственной застройки. Она позволяет рассматривать объект национального значения в обход обычного местного порядка согласования.

Правительство объясняет выбор бывших военных баз необходимостью отказаться от дорогих гостиниц для иммигрантов. Пиддингтон — одна из трех объявленных площадок общей вместимостью около 3700 человек.

Похожий проект обсуждается в Линтон-он-Уз в Северном Йоркшире. На бывшей авиабазе хотят разместить до 1200 человек как минимум на три года, хотя окончательное решение пока не принято. Местный совет выступил против, утверждая, что не располагает нужными транспортными, медицинскими и социальными ресурсами.

Для Лондона схема выглядит удобным ответом на критику идеи с гостиницами: крупные объекты проще охранять, обслуживать и показывать избирателям как свидетельство экономии. В августе правительство отчиталось о закрытии еще 13 гостиниц и ожидаемой экономии £51 млн.

Но для деревень это большая беда, так как государство сокращает одну статью политических издержек и одновременно создает другую.

Пока британская глубинка протестует против новых центров, Лондон пытается показать, что контролирует сам маршрут через Ла-Манш. Главным дипломатическим инструментом стала созданная действовавшим тогда британским премьером Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном схема «один въехал — один выехал».

Британия получает право возвращать в Пятую республику людей, прибывших на маломерных судах, но взамен принимает такое же число соискателей убежища по легальному каналу — после проверки и при соблюдении критериев отбора.

В политической рекламе это звучало как перелом: нелегальный путь якобы станет бессмысленным. На практике всё изначально было рассчитано на ограниченные объемы — около 50 возвратов в неделю, тогда как через пролив за год проходят десятки тысяч человек.

К 30 июня 2026 года во Францию вернули 1087 человек, а в Британию по встречному каналу прибыли 1117. К сентябрю число возвратов выросло примерно до 1400, однако глава МВД королевства Шабана Махмуд признала, что масштаб остается сравнительно небольшим.

Особенно выразительно выглядит цена вопроса. По словам министра, один возврат обходится в среднем в £56 тыс. Суммарные расходы при 1400 случаях составляют примерно £78 млн. Махмуд защищала эту сумму утверждением, что год проживания одного человека в гостинице стоит сопоставимых денег.

Получается абсурдная карусель: налогоплательщик оплачивает задержание, юристов, охрану и перевозку одного человека во Францию, после чего страна принимает другого участника программы уже законным путем.

Отдельно Британия обещала выделить Франции до £662 млн на три года для усиления патрулей, наблюдения и пресечения запусков лодок с ее берега. Так международное сотрудничество создает дорогостоящую инфраструктуру управления потоком, однако не устраняет причины, заставляющие людей двигаться к британской границе, и не решает вопрос их размещения.

В 2026 году число прибытий на маломерных судах всё же снизилось: к середине сентября МВД фиксировало 17 425 человек, на 44% меньше, чем за тот же период 2025 года. Официальный отчет пограничного командования также отмечал снижение на 41% по итогам первого полугодия.

Однако даже уменьшившийся поток несопоставим с числом возвратов, а прямая причинная связь между спадом и схемой «один за одного» не доказана: на переправы влияют погода, действия полиции, тактика контрабандистов и перенос маршрутов.

Чтобы усилить демонстративный эффект к борьбе с миграцией подключили и Германию, которая давно стала одним из логистических центров контрабандного бизнеса. Весной немецкие, французские и британские следователи провели совместную операцию в Северном Рейне — Вестфалии.

На засекреченном складе оказалось более 9000 спасательных жилетов, десятки девятиметровых надувных лодок и моторов, а также 360 насосов. По оценке британского Национального агентства по борьбе с преступностью, конфискованного оборудования хватило бы для перевозки свыше 2000 человек.

Парадокс в том, что Германия годами оставалась удобным перевалочным пунктом в том числе из-за юридического пробела, возникшего после Brexit.

Основные немецкие нормы, направленные против содействия нелегальной миграции, распространялись на переправку людей в страны зоны свободного передвижения ЕС, к которой Британия больше не относится.

Рейды проводились и раньше, но обычно на основании французских или бельгийских ордеров. Теперь содействие незаконной переправе в Соединенное Королевство криминализировано отдельно, и весенняя операция стала первым случаем применения новых полномочий немецкими властями.

Склады в западной Германии встроены в международную цепочку поставок: лодки и жилеты производят преимущественно в Китае, перевозят через Турцию и Болгарию, хранят на немецкой территории, а затем доставляют к побережью Франции. Британские следователи считают, что значительную роль в этом бизнесе играют курдские преступные сети.

Лондон уже использует немецкую операцию как подтверждение эффективности международного сотрудничества, поэтому конфискованный склад дает властям эффектную картинку для отчета, но еще не доказывает перелома.

Ведь пока сохраняются спрос, прибыль и разветвленная международная логистика, ликвидация одной партии оборудования скорее заставит контрабандистов адаптироваться, чем отказаться от перевозок.

Именно поэтому договор выглядит гораздо внушительнее в правительственном пресс-релизе, чем в глазах жителей. Он создает процедуры и позволяет отчитываться о возвращенных людях, но не снимает внутренней проблемы: тысячи заявителей всё равно нужно где-то размещать.

Последствия уже не ограничиваются символическими референдумами. В Тетфорде, рядом с планируемым центром на бывшей базе военно-воздушных сил, в августе протесты переросли в беспорядки.

За три ночи толпы пытались ворваться в дома, где, как предполагалось, находились соискатели убежища. Были разбиты окна и ограждения, пострадали полицейские, последовали задержания. Насилие демонстрирует, насколько быстро утрата контроля превращает административный спор в угрозу общественной безопасности.

Напряжение заметно и на французской стороне. В сентябре съемочная группа GB News сообщила о нападении в лагере под Кале: журналистов преследовали, автомобили забрасывали разными предметами, несколько сотрудников получили травмы.

Независимого подробного отчета французской полиции в публикациях не приводилось, поэтому обстоятельства эпизода следует описывать именно как версию телеканала, хотя сама агрессивная среда вокруг стихийных лагерей и нелегальных маршрутов остается еще одним свидетельством того, что дипломатические формулы не сделали Ла-Манш зоной порядка.

Для ответа на политический кризис внутри Великобритании соглашений с французами явно недостаточно. Их масштаб не охватывает действительного потока, а стоимость чрезвычайно высока.

В результате договоры больше выполняют неофициальную функцию: они должны убедить общество, что правительство действует.

Кабмин демонстрирует патрули, возвраты и новые международные механизмы, но на местном уровне люди видят другое: решения без полноценного согласования, центры, которые крупнее их населенных пунктов, и счета на десятки и сотни миллионов фунтов.

Пиддингтон, конечно, не станет американским эксклавом, а письмо Трампу не запустит процедуру принятия 51-го штата. Однако демарш маленькой деревни оказался действеннее обычной петиции, потому что точно выразил настроение огромной части британцев.

Они больше не верят, что привычные способы обращения к власти работают. Когда люди считают просьбу о присоединении к США более адекватным инструментом, чем диалог с собственным правительством, проблема выходит далеко за рамки миграционной статистики.

Лондон может заключать новые пакты с Парижем, увеличивать финансирование патрулей и перемещать людей из гостиниц на военные базы. Но договоры, предназначенные прежде всего для демонстрации контроля, не успокоят население, если граждане по-прежнему недовольны происходящим рядом с их домами.

И чем дольше британская власть будет подменять взаимодействие с местными сообществами дорогими международными жестами, тем чаще протест будет принимать всё более опасные формы.