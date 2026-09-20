Война в Йемене стремительно набирает обороты. Подразделения хуситов (движение «Ансар Аллах») на данный момент контролируют обширные территории на севере и западе Йемена, в том числе и побережье Красного моря.

ИА Регнум

За центральным же правительством Йемена со столицей в Адене остаются значительная часть юга и востока страны, а также важные районы Мариба и Таиза, за которые идут активные бои.

Накал страстей и ставки столь высоки, что стороны постепенно начинают искать так называемые «гейм-ченджеры» — инструменты и тактики, которые позволят сломить волю соперника. И в ход идет всё: от ранее не заявленных ракет до дипфейков. Правда, далеко не всегда такие шаги приводят к удачным исходам.

Противники «Ансар Аллах» — в первую очередь Саудовская Аравия — годами рисовали хуситов как малообразованных ополченцев, воюющих устаревшим оружием. Однако кампания 2026 года показала, что они вполне способны идти в ногу с трендами.

Так, компания Anthropic, занимающаяся разработкой ИИ-решений, обнаружила, что хуситы массово использовали приложение Claude для корректировки артиллерийского огня и повышения точности пусков баллистических ракет и БПЛА.

Чтобы не вызвать подозрений, йеменские прокси перекупали аккаунты жителей других арабских стран (в том числе и из Саудовской Аравии), а также Восточной Европы. Позднее на схожую проблему пожаловалась и британская платформа Sheba Intelligence: по ее данным, активисты «Ансар Аллах» создали сеть подложных организаций-однодневок, которая покупала у частников спутниковые снимки и использовала их для планирования операций в зоне Баб-эль-Мандебского пролива, а также против объектов на территории Саудовской Аравии.

Одним лишь расчетом траектории полета снарядов дело не ограничилось: в «Ансар Аллах» использовали возможности искусственного интеллекта по максимуму. В том числе активно генерировали провокационные дипфейки с участием высших офицеров и политических деятелей просаудовского правительства.

Наиболее эффективно показал себя ИИ-аватар генерал-лейтенанта Тарика Салеха, одного из вожаков антихуситского лагеря и ветерана гражданской войны. Поддельная запись, на которой Салех якобы отдает приказ об организованном отступлении с Западного побережья, мгновенно стала вирусной и распространилась среди десятков местных журналистов и интернет-активистов. В результате как минимум четыре крупных соединения добровольно оставили занятые позиции, облегчив хуситам захват стратегических высот.

К моменту, когда в Адене узнали об ИИ-атаке и попытались принять меры, было уже поздно: хуситы смогли не только нарастить натиск вдоль побережья, но и создать угрозу для гарнизона на островах в горловине Баб-эль-Мандебского пролива, что вынудило последний сложить оружие. В результате выстраиваемая годами оборона просаудовских сил в приморских районах рассыпалась.

В дальнейшем новшества были замечены не только в наступательной части. Изменился подход хуситов и к выстраиванию обороны. Бойцы «Ансар Аллах» за две недели прокопали сеть траншей в горном районе Джабал Кабуб, что неподалеку от побережья Баб-эль-Мандебского пролива.

По предварительным оценкам, общая длина фортификационных сооружений составляет около 30 км и созданы они по последнему слову инженерной науки. Для хуситов, привыкших в войне с правительством в Адене делать ставку на мобильность и дерзкие полупартизанские рейды, такое поведение выглядит крайне нетипичным и будто бы подсказанным извне. Однако вполне соответствует логике удержания долгосрочного контроля над стратегически значимыми территориями.

Впрочем, пересмотреть традиционную для этих мест модель боевых действий, судя по всему, стремятся не только хуситы. Альтернативные пути ищет и их главный противник — Саудовская Аравия. После фактического разгрома просаудовских сил на западном побережье Эр-Рияд оказался в уязвимом положении. Вкупе со снижением эффективности авиаударов по наступающим порядкам королевству требовался ход с мощным медийным эффектом.

Таковым стало первое применение китайской баллистической ракеты малой дальности Dongfeng-15A (DF-15A), о наличии которой у саудитов ранее ходили лишь слухи. Разгонный модуль от DF-15A был, в частности, обнаружен в провинции Мариб, где уже несколько недель продолжаются ожесточенные бои, а передовые отряды «Ансар Аллах» пытаются загнать войска центрального правительства в котел.

С учетом заявленной дальности изделия (600–900 км), удар вполне мог наноситься из приграничных районов королевства, что можно считать первым случаем участия саудовских стратегических ракетных сил в войне в Йемене.

И судя по тому, что результативность работы ПВО «Ансар Аллах» стремительно растет — в середине сентября зенитчики хуситов даже смогли сбить модифицированный истребитель Boeing F-15SA Eagle II королевских ВВС, что стало первой за десятилетие потерей в саудовском военном авиапарке — значение диверсификации ударных средств в ближайшем будущем только возрастет.

Однако Эр-Рияд, судя по всему, в последний момент сам испугался возможных последствий от резкого изменения статус-кво. И речь не столько про возможные ответные удары хуситов, чей ракетный потенциал не уступает саудовскому, сколько про претензии от стратегического союзника в лице США.

Которые Эр-Рияд десятилетиями клятвенно заверял, что с 2000-х годов не покупает у Пекина ракеты и ориентирован только на американский ВПК. А потому саудовское минобороны никак не стало комментировать ракетный удар по Марибу.

При этом и хуситы, и противостоящий им лагерь убеждены, что противник измотан боями и уже находится на пределе собственных возможностей. А потому сломается от одного эффективного точечного воздействия.

А значит, в ближайшее время все будут перебирать всё новые и новые тактики и инструменты для поиска того самого «гейм-ченджера», который окончательно переломит ситуацию в их пользу.