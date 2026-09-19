Миссия ООН по установлению фактов в отношении Ирана представила доклад, в котором говорится о наличии достаточных оснований полагать, что США совершили военные преступления в ходе операции «Эпическая ярость». Речь идет как минимум о двух эпизодах: ударе по начальной школе в Минабе и по спортивному центру в Ламерде 28 февраля 2026 года.

ИА Регнум

Соединенные Штаты, конечно же, поспешили отвергнуть эти выводы, заявив, что представители ООН «несут чушь», однако на убедительность доказательств это никак не повлияло.

28 февраля 2026 года, в первый день войны, в период с 10:30 до 11:30 утра по местному времени начальная школа Shajareh Tayyebeh в Минабе (провинция Хормозган) была поражена ракетами. В школе учились мальчики и девочки от 6 до 13 лет.

Первая ракета ударила по территории рядом со зданием; директор и учителя перевели детей в молельную комнату на верхнем этаже. Вторая попала прямо в верхний этаж, убив большинство учеников. Погибли также учителя и директор.

Власти Ирана сообщили о 180 погибших, из которых не менее 120 — школьники (73 мальчика и 47 девочек).

По результатам анализа обломков и опубликованных видео стало ясно, что удар был нанесен американской крылатой ракетой Tomahawk. США — единственная сторона конфликта, обладающая этим оружием.

Однако в Пентагоне стали отрицать очевидную вину. Министр обороны Пит Хегсет заявил тогда: «В этом конфликте между нами и Ираном есть только одна сторона, которая никогда не нацеливается на гражданских, буквально никогда. Иран — нацеливается». Он также пообещал провести собственное расследование причин трагедии.

Чуть позже, в мае, глава Центрального командования ВС США Брэд Купер подтвердил, что предварительные выводы указывают на возможность американского удара, но назвал расследование сложным, так как школа якобы находится на действующей базе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Теперь миссия ООН установила, что именно здание школы было предполагаемой целью удара, и речь идет не о случайности.

«Миссия пришла к выводу, что здание школы было предполагаемой точкой удара и что ущерб не был результатом случайного удара или сопутствующего ущерба от нападения на расположенный рядом комплекс Корпуса стражей исламской революции», — сказано в докладе.

Здание школы действительно когда-то было частью военной базы: до 2015 года оно входило в комплекс, связанный с ВМС КСИР. Однако уже к октябрю того года его отделили стеной, снесли сторожевые вышки, сделали отдельные входы с улицы.

Рядом со зданием появились игровые площадки, место для проведения линейки, на спутниковых снимках видны дети во дворе и муралы на стенах. «Нет информации, указывающей на то, что в то время школа использовалась в военных целях», — подчеркнули авторы документа.

В тот же день около 17:10, через несколько часов после удара по школе, американская ракета поразила спортивный центр в Ламерде (провинция Фарс). В момент удара в зале находилась женская волейбольная команда.

Shahid Haj Khalil Naimi Cultural and Sports Complex, также известный как Shahid Naimi Sports Hall, имел соответствующую вывеску у входа и использовался для спортивных и детских мероприятий. Он визуально отделен от расположенного рядом комплекса зданий КСИР.

«Судя по спутниковым снимкам, сообщениям СМИ и информации из открытых источников, спортивный центр явно отделен от расположенного рядом комплекса Корпуса стражей исламской революции», — указано в докладе.

По данным расследований, при атаке была применена американская ракета Precision Strike Missile (PrSM) с воздушным подрывом. Радиус ее поражения — от 50 до 170 метров.

В результате удара погибли 22 человека. Среди погибших — две школьницы, два школьника и двухлетняя девочка.

Более 100 человек получили ранения, по некоторым данным — до 170. Были повреждены расположенные рядом жилые дома, начальная школа и центр детского развития.

США вновь тогда опровергли свою причастность. 31 марта в Центральном командовании ВС Соединенных Штатов заявили, что американские силы вообще не наносили ударов в регионе в это время, обвинив во всем сам Иран.

«Американские войска не наносили никаких ударов по городу Ламерд или в радиусе 30 миль в первый день операции «Эпическая ярость»… Более того, видеоматериалы, распространяемые СМИ и говорящие об участии США, не показывают высокоточную ракету PrSM. Длина PrSM составляет 13 футов. Боеприпас, изображенный на видео, по-видимому, вдвое длиннее, что соответствует размерам и силуэту иранской крылатой ракеты Hoveyzeh», — заявили американские военные.

Эксперты сразу назвали это заявление неубедительным. Даже вполне системные западные СМИ вроде BBC и NYT писали, что независимые аналитики подтверждают использование PrSM.

Теперь этот же вывод подтвердила и ООН.«Миссия считает: имеются достаточные основания полагать, что боеприпасы, использованные при авиаударе по спортивному залу в Ламерде и вокруг него, представляли собой ракеты PrSM», — указано в докладе.

Идентификация оружия делает версию о причастности Ирана технически несостоятельной в обоих случаях. Tomahawk есть у США, а также у Австралии, Великобритании, Нидерландов и Японии, но они не участвуют в конфликте. PrSM — только у Соединенных Штатов.

Однако американцы не сдаются. Представитель Белого дома Анна Келли сказала: «Единственная сторона в этом конфликте, совершившая военные преступления, — это иранский режим». Она также добавила, что Совет ООН по правам человека «ничего не добился в своей сфере и десятилетиями несет чепуху».

Госдепартамент, в свою очередь, заявил, что «не доверяет выводам доклада».

Судя по опубликованным данным, США фактически отказались сотрудничать с миссией ООН в рамках расследования. Миссия направила американской стороне запросы на получение информации и просьбы об организации встреч по этой теме, но ответа не получила.

Как уже отмечалось, и школа, и спортцентр когда-то могли быть связаны с КСИР, но к моменту ударов они были явно гражданскими объектами. Между тем, согласно международному праву, даже их связь с корпусом не лишает такие объекты защиты, если он не используется для военных действий.

Причиной трагедии могли стать спорные кадровые решения, принятые в Пентагоне. Еще до начала войны Хегсет сократил персонал Центра передового опыта в области защиты гражданского населения с примерно 200 сотрудников до менее чем 40 человек, а команду Центрального командования по потерям среди гражданских — с 10 до 1.

Подразделения не закрыты, но фактически потеряли дееспособность. Система наведения целей опирается на базу, которая должна обновляться каждые 3–5 лет, но этого не происходит. Более того, непосредственно после ударов по гражданским объектам газета The Washington Post утверждала, что цели были отобраны при помощи ИИ, который допустил ошибку при анализе информации.

«Разведывательное управление Пентагона, думаю, проверяло 100–200 целей Центрального командования в год. Мы все знали, что этого недостаточно, но руководство считало, что все нормально», — заявил Sky News американский военный, пожелавший остаться неизвестным.

«Тот факт, что наш министр обороны, наш глава Центрального командования, не может сказать нам, сбросили ли они бомбу в этом месте, это совершенно неприемлемо», — заявил Politico Уэс Брайант, бывший руководитель отдела оценки ущерба гражданскому населению Пентагона. По его словам, это лишний раз указывает на «безрассудство в планировании и проведении этой кампании», а также на то, что в руководстве Пентагона «понятия не имеют, что происходит».

Вместе с тем опубликованный доклад охватывает лишь два эпизода, но масштаб трагедии гораздо шире. Только за первые 11 дней войны США и Израиль поразили более 5 000 целей на территории Ирана. Известно, что жертвами атак стали более 3 тысяч мирных жителей.

Ответственных за многие из этих военных преступлений только предстоит определить. Однако уже сейчас нет сомнений в том, что Вашингтон будет отрицать любые обвинения даже при наличии целого набора объективных доказательств.

Вопрос в том, удастся ли им делать это вечно на фоне звучащих всё громче призывов установить виновных.