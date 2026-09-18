К вечеру улицы Киева постепенно пустеют. Светофоры продолжают исправно переключать свои цвета для почти отсутствующего движения. Зажигаются окна домов. Во дворах спальных районов стоят машины, запаркованные на ночь. Кто-то смотрит на экран телефона и ждет очередного сообщения, кто-то готовит ужин. Вечер вползает в город.

ИА Регнум

А потом воет тревога — и Киев начинает уходить под землю.

Принято считать, что чуть ли не все киевляне сидят в бомбоубежищах и заселяют на время долгих тревог подземелья метрополитена. Это не совсем так.

В целом Киев продолжает жить почти как раньше — с энергетическими и продовольственными ограничениями, утренней шизофренией остановок транспорта, репродукторами и комендантским часом. До него большинство старается исчезнуть с улиц. Исключение составляют блатные, мажоры и их «сыночки-корзиночки», которые могут позволить себе не замечать ни комендантский час, ни воздушную тревогу, расползаясь по любимым кабакам и клубам.

Так и хочется написать «город засыпает, просыпается мафия», только она на самом деле и не засыпала. Но есть и другая категория горожан. Те, кто при первых звуках сирены хватает детей, документы, воду и идет вниз.

В киевское метро.

И вот здесь начинается совершенно другая жизнь.

Киевский метрополитен начали строить в 1949 году, первые станции открылись в 1960-х. Это не просто транспортная система, а крупное гражданское инженерное сооружение, изначально рассчитанное на глубокое заложение ряда станций как раз на случай войны — ядерной. Сегодня 46 подземных станций используются как укрытия и работают круглосуточно.

Летом 2026 года затяжные ночные атаки продолжительностью по три-четыре часа привели к тому, что в отдельные ночи в метро одновременно находилось от 38 до 56 тысяч человек.

Пятьдесят шесть тысяч человек ночью.

Это уже не случайные пассажиры, пережидающие сирену. Это население небольшого города, где люди на несколько часов оказываются очень близко друг к другу.

Среди них пожилые, жители спальных районов, у которых нет надежных подвалов, родители с детьми. В пиковые ночи — до 4500 детей. Есть и собаки, кошки в переносках и прочая домашняя живность. Самая глубокая и одновременно одна из самых перегруженных станций — «Арсенальная», 105,5 метра вниз.

Система метро при этом сама продолжает жить по военным правилам. При наиболее высоком уровне угрозы отдельные линии дробятся на подземные участки. Наземные мосты закрываются для движения поездов. Пассажиров высаживают, люди идут пешком через Днепр на левый (или правый) берег, пересаживаются на автобусы, которых не хватает. Город наверху почти замирает, а город внизу продолжает работать.

Но метро ночью — это уже не совсем метро.

Сто метров под землей, когда ты уже не пассажир, а житель подземного города, создают совсем другое настроение. Чтобы понять, что это такое, нужно спуститься самому.

Для начала — фильтр. На входах крупных станций стоят полицейские и «охотники за черным деревом» из ТЦК. Поэтому те граждане, которых командование еще не утилизировало на фронте и которые по новым правилам жизни имеют сомнительную бронь (или не имеют ее вовсе), предпочитают там не показываться.

Пройдутся на своих двоих по некогда самому зеленому городу Европы до станции поменьше. А дальше они могут или сесть в поезд, или попасть, наконец, в царство безопасности, палаток и аромата плохо вымытых в отсутствие горячей воды тел.

Кстати, учитывая скученность, на входах периодически возникают конфликты, поскольку люди пытаются зайти «на ночлег» профилактически, до объявления тревоги, когда комендантский час близко. Как поясняет служба безопасности Киевского метрополитена, если дежурные медлят, это вызывает «сильную нервозность» у дверей.

Эскалаторы нельзя заставлять сумками и вещами: они должны оставаться свободными для экстренной эвакуации. Казенных раскладных стульев на всех не хватает. Так что нервозность царит и внизу, где идет отчаянная битва за свой кусок пространства.

Социальные сети

Начиналось все с пледов. Потом появились карематы, коврики всех оттенков и первые спальники. Затем пришла очередь надувных матрасов. Палатки тоже недолго задержались в багажниках и гаражах — на платформах постепенно начало выстраиваться поселение первых аборигенов. Внутри лежат вещи, телефоны, вода и зарядные устройства.

Стоит человеку оказаться в нечеловеческих условиях, как он немедленно пытается построить границу. Даже если вокруг тысячи других людей. Человек ставит стенку из ткани и сообщает миру: это мое. А если остальным эта стена мешает — это их проблема.

Живут в палатках с виду вполне обеспеченные граждане, которые зимой ездят кататься на лыжах в Карпаты — даже во время «ужасных обстрелов». У них есть деньги на такую жизнь и экипировка, которая сама по себе стоит прилично.

Рядом с цветной палаткой может сидеть на коврике вполне маргинальная личность. Женщина средних лет упирается ногами в спальник со спящим человеком, а тот, в свою очередь, создает барьер, за которым лежат жена и двое детей.

Для семьи с ребенком палатка — почти спасение. Можно уложить малыша, закрыть молнию и хотя бы на некоторое время создать иллюзию комнаты. Только комната эта стоит посреди общего помещения, в котором не протолкнуться.

Пожилой человек сидит на сером гранитном полу. Не потому, что ему нравится холодный камень — просто свободного места уже нет и лишних ковриков тоже.

— А куда мне садиться? — спрашивает дед.

Ответить трудно. Место, конечно, находится, но далеко не сразу. Многие тут сами за себя. «Моя хата с краю».

Тридцать-пятьдесят тысяч человек — это не шутки. В голове сама собой на бесконечном повторе крутится фраза из давнишей телепередачи: «температура в метро поддерживается за счет тепла человеческих тел».

Социальные сети

Из случайно подслушанного:

— О, смотри, эти опять свою трехкомнатную квартиру разложили посреди платформы. Скоро забор поставят.

Или:

— Девушка, подвиньте, пожалуйста, вашу собаку. Она спит на моем каремате лучше, чем я дома.

Многие сразу ложатся спать. Другие едят, пьют чай, смотрят что-то в телефоне — интересуются, как там наверху, куда прилетело. Спиртного не видно, откровенно пьяных тоже. Полиция присутствует. Поначалу работы у нее было достаточно, теперь негласные правила в основном устоялись, и люди стараются их соблюдать.

Координаторов не видно, хотя, возможно, они существуют. В любом даже самом стихийном коллективе обязательно появляется сангвиник-экстраверт с гиперактивной жизненной позицией, который начинает организовывать всех остальных — хотят они этого или нет.

Но здесь как-то подозрительно обходится без активистов, хотя они присутствуют онлайн: уже подали в Киевсовет петицию с требованием запретить палатки и надувные матрасы в метро, установив штраф в 5000 гривен с конфискацией.

Пока официального запрета не установлено, администрация просто просит не использовать крупногабаритные вещи.

И в какой-то момент, наблюдая за этим, начинаешь думать о справедливости. Это вообще довольно теоретическая вещь, особенно в тесном помещении. А виновные во всех бедах давно и официально назначены, и несогласие с этим наказуемо.

Но мысли пока не наказуемы.

И тогда думаешь о других подвалах. О других детях.

О тех, кто прятался от другого типа обстрелов и прячется по сей день. По ним били 120-миллиметровыми минами, натовскими калибрами гаубиц, ракетами и дронами в Донбассе. Это происходило годами. И очень много «неправильных» людей уже погибло — и продолжает гибнуть.

А знаменитое высказывание Порошенко* о школе и «их детях», сидящих в подвалах?

Когда подвал был где-то там, в Донбассе, в Киеве его воспринимали как часть чужой войны. Теперь подвал оказался здесь — под собственным городом. И внезапно выяснилось, что бетон одинаково твердый, сирена одинаково неприятная, ребенок одинаково боится.

Гранит в Киеве не становится мягче от того, что на нем сидит киевлянин.

А дети в любом подвале остаются детьми.

Взрослые же наверху по-прежнему разделены на своих и чужих, правильных и неправильных, патриотов и всех остальных. Внизу остаются только несколько десятков тысяч человек, которым одинаково нужно переждать ночь.

Под утро палатки начинают складывать. Матрасы сдувать. Спальники исчезают в рюкзаках. Кто-то идет за кофе. Кто-то проверяет телефон. Кто-то звонит домой:

— Все нормально. Скоро буду.

И начинается обратное движение.

Эскалатор медленно вытаскивает людей из подземного города. Сто метров вверх. Возвращаются светофоры, машины, магазины, комендантский час, ТЦК, политика, свои и чужие.

Город снова разделяется.

А внизу остается серый гранит.

Тот самый, который всю ночь держал на себе детей, стариков, палатки, собак, карематы и несколько десятков тысяч тех, чьи истинные мысли и настроения не интересуют власть.

Пожалуй, именно там, под землей, лучше всего понимаешь одну простую вещь: подвал не делит людей на своих и чужих. И началось это в Донбассе.

*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов