Предвыборная гонка в Израиле постепенно вступает в решающую стадию. Партии, намеренные бороться за кресла в кнессете (парламенте), закончили формирование окончательных списков и их подачу в избирком. И в этих списках немало сомнительных личностей, за которыми либо тянется шлейф неоднозначных решений, либо закрепилась репутация фриков.

ИА Регнум

Ставку на эпатаж делают не только политические статисты, которым не светят мандаты, но и политики-тяжеловесы, что местами превращает одну из самых сложных кампаний для еврейского государства в фарс. Впрочем, режиссировать часть этого спектакля, судя по всему, не против даже премьер — особенно когда это позволяет отвлечь электорат от насущных проблем.

Король, Мессия и пират

Парад политических шоуменов, заявившихся на выборы в кнессет в 2026 году, возглавляет эпатажный бизнесмен Эйтан Швили. В большую политику он идет под прозвищем Король Шаршар и стремится делать всё, чтобы соответствовать карикатурному образу средневекового короля: ходит в роскошной горностаевой мантии и короне из драгметаллов с кристаллами Swarovski, раздает «благодарным подданным» щедрые подарки, а ветеранам ЦАХАЛ дарует «знаки королевской милости» в виде золотых амулетов со своими вензелями.

Партия «короля», впрочем, невелика — всего 12 человек. Причем вторую позицию в нем занимает «королева» Тамар Швили. Остальные персоны мало чем примечательны: подавляющее большинство до этого не участвовали в политических играх (за исключением адвоката Илана Эльмакейса, который ранее баллотировался на пост мэра Йерухама), на выборы они пришли как «королевская свита».

Впрочем, подобные мелочи не мешают Королю Шаршару с оптимизмом смотреть вперед. Едва сдав документы, он уже объявил себя будущим премьер-министром, который поведет Израиль к «эре процветания». При этом «король-премьер» великодушно согласен не выгонять нынешнего главу правительства Биньямина Нетаньяху из большой политики, а пожаловать ему пост министра иностранных дел — за былые заслуги перед страной.

Кадр из видео Эйтан Швили

Еще дальше идет Иешуа Бен-Давид из партии «Райский сад». В официальной агитации он называет себя «духовным потомком» царей из рода Давида, а также заявляет о готовности принять «мессианскую миссию». В том числе стать первосвященником в будущем восстановленном храме Иерусалимском. Последнюю позицию он, к слову, готов совмещать и с постом главы правительства, и с должностью министра финансов.

«Райский сад» пока, впрочем, обладает еще более скромным списком, чем партия Короля Шаршара — Бен-Давид значится в нем один. Однако будущий «премьер-первосвященник» намерен использовать нынешние выборы скорее для рекламы своего объединения и к следующему циклу привлечь как сторонников, так и избирателей.

Параллельно с этим он пытается наладить контакты с другими мелкими консервативными партиями («Вечный союз во искупление Израиля», «Библейский блок»), однако их кандидаты предпочитают сторониться самонареченного «мессии».

Предметом шуток стала и «Пиратская партия Израиля», чья предвыборная программа строится на принципах всеобщих свободы и равенства. Представители «пиратов» обещают избирателям свободу информации, реформу авторского права и расширение цифровых свобод, а лидер партии Охад Шем-Тов грозится в случае прихода к власти изменить структуру правительства, заняв (вместо должности премьер-министра) пост капитана. На будущей судьбе Нетаньяху «пираты» предпочитают не заострять внимания, однако намекают, что ему «вряд ли найдется место» на их корабле.

Реальные возмутители

На эпатажных кандидатов из партий, заполонивших в последние дни новостную повестку Израиля, жители еврейского государства смотрят с легкой усмешкой. Все понимают, что подавляющее большинство из них не смогут преодолеть электоральный барьер (3,25%) и составить реальную конкуренцию серьезным партиям.

Впрочем, на верхушке политического айсберга остается немало политических шоуменов, кто готовится соперничать как с правящим блоком, так и с оппозицией.

Один из них — ультраправый активист Моше Фейглин, идущий вторым номером по списку «Религиозного сионизма» министра финансов Бецалеля Смотрича. Фейглин прославился выпадами в адрес почти всех противников ультраортодоксов — палестинцев, арабских соседей, израильских либералов — а также стал одним из главных медийных защитников прав консервативных верующих иудеев. На нынешние выборы он идет под лозунгом расширения «жизненного пространства» Израиля. В том числе на Западном берегу реки Иордан.

Global Look Press Моше Фейглин

С большим запасом, судя по последним замерам, проходит электоральный барьер и партия министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира («Оцма Йехудит»). Одиозный политик рассматривает нынешние выборы как шанс упрочить позиции в кнессете и благодаря этому наконец-то реализовать свои прожекты.

Например, построить особую тюрьму для палестинцев, окруженную рвом с крокодилами или полностью «освоить» сектор Газа и юг Ливана с помощью лояльных поселенцев, несмотря на «страхи отдельных начальников». Об этих планах он напоминает едва ли не на каждом митинге сторонников.

Однако из-за серьезного скачка антирейтинга вследствие размолвок с Нетаньяху махать кулаками в одиночку Бен-Гвиру стало сложновато. А потому вторым номером он тащит бывшую протеже премьер-министра Талли Готлиб, прослывшую главной скандалисткой и интриганкой кнессета — но при этом сумевшую сохранить доверие части электората и превратиться в их глазах в «защитницу интересов консерваторов».

Global Look Press Талли Готлиб

Она обещала «раскрыть заговор спецслужб», скрывавших от властей правду о ХАМАС. Более того, именно Готлиб подала в ЦИК Израиля требование снять панарабскую партию РААМ с нынешних выборов — из-за поддержки ими «террористического подполья» в Палестине, а одного из ее лидеров Мансура Аббаса обвинила в «работе на кураторов из ШАБАК» (израильской службы безопасности).

При этом правая рука Бен-Гвира Ханамель Дорфман, ранее позиционировавшийся израильскими «ястребами» как более молодая и энергичная альтернатива министру, оказался в списках только на шестой позиции и с течением времени растерял большую часть эпатажного образа. За минувшие месяцы он себя почти не проявлял, оставаясь в тени Бен-Гвира и Готлиб.

Тонкая игра

Столь резкая активизация ультраправого блока вызвала беспокойство у оппозиции. Похожими обещаниями сторонники Бен-Гвира и Смотрича на прошлых выборах выбили себе несколько кресел в кнессете.

С учетом того, что поляризация израильского общества к концу 2026 года заметно усилилась, возникли опасения, что популизм и обещания «расплаты для врагов» окажутся сильнее, чем социально-экономические программы.

А потому в ЦИК посыпались требования снять ультраправые списки с выборов за многократное нарушение законов еврейского государства. Особенно досталось в этом вопросе Бен-Гвиру — в его портфолио оппоненты в сумме насчитали более сотни эпизодов, каждый из которых уже сам по себе мог бы служить основанием для дисквалификации — от публичного оправдания геноцида до подкупа избирателей, шантажа и угроз физической расправой.

Однако, несмотря на это, и одиозный министр, и его соратники всё еще значатся как кандидаты. И готовят встречный иск к оппозиции, в котором зеркально повторяют те же обвинения.

На первый взгляд, кажется, будто бы партия Нетаньяху пока наблюдает за происходящим в большей степени со стороны — не реагируя ни на выпады мелких статистов, ни на двусмысленные заявления партнеров по правительственному лагерю.

Однако при более внимательном взгляде заметно, что премьер-министр использует политические фрик-шоу как платформу для укрепления позиций собственной партии. Главным образом за счет позитивного контраста.

На выборы 2026 года парламентский список «Ликуд» примерно в равных пропорциях сформирован из военных и гражданских деятелей, за каждым из которых закреплено конкретное направление. На фоне политических шоуменов эти кандидаты в глазах массового избирателя выглядят пусть и более скучно, но надежнее.

Благодаря такой тонкой игре израильскому премьеру удалось не только укрепить партию накануне выборов, но и, судя по замерам общественного мнения, прибавить ей пару лишних мандатов.

Помимо этого, лояльные Нетаньяху блогеры и общественные деятели то и дело публично подыгрывают то лагерю Бен-Гвира, то противостоящей ему коллективной либеральной оппозиции, формируя тем самым замкнутый круг. Сражаясь между собой, оппоненты напрочь забывают про Нетаньяху.

Благодаря чему тот может работать над повышением рейтингов без опасений получить неожиданный удар от кого-то из тяжеловесов.