О том, что мобилизациb женщин в ВСУ не предвидится, представители украинской власти заявляют буквально наперебой, но реально она уже стартовала.

ИА Регнум

Просто на данном этапе вместо украинок в армию активно набирают иностранок. Которым, по всей видимости, и предстоит опробовать первую партию из 2 тысяч специальных женских бронежилетов, заказанных министерством обороны Украины.

В большинстве источников указано, что в ВСУ служат более 70 тысяч женщин, но аналитики Center for European Policy Analysis (CEPA) утверждают, что их наберется более 100 тысяч, из которых свыше 5,5 тысяч находятся на передовой.

А самые интересные из них, о которых и пойдет речь дальше, это иностранные наемницы, о которых неоднократно говорили и захваченные в плен русскими бойцами военнослужащие ВСУ.

«В 117-й бригаде были колумбийцы, среди них даже встречались женщины. И все шли на передовую», — утверждает военнопленный, солдат 5-го погранотряда ВСУ, оператор противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Владислав Заболотный. Другой военнопленный, Николай Журба, рассказывал, что в Сумской области действуют наемницы-кубинки, которые получают по 5 тысяч долларов США в месяц.

Речь, вероятно, тут идет о кубинцах, проживающих не на Кубе, а в эмиграции — только в США их около 2 млн.

Ряд испаноязычных новостных ресурсов, в том числе Tribuna Multipolar, El Economista и прочие, утверждают, что за ВСУ воюет до нескольких тысяч женщин из других стран, преимущественно из Колумбии и Бразилии. И это прямое следствие работы рекрутинговых центров ВСУ, заманивающих на службу женщин-наемниц.

Страны Латинской Америки — настоящий клондайк для вербовщиков.

Громадное количество людей там живет за чертой бедности, процветает наркоторговля. Лидеры наркокартелей даже отправляют на Украину женщин специально, чтобы те получили практическую боевую подготовку, прежде всего научились управлять различными дронами. Позже этот опыт пригодится в борьбе с конкурентами или силовиками.

«Поймите, если патрон прикажет: «Езжай туда и учись» — женщина должна выполнить указание, иначе могут убить не только ее, но и всех ее близких. Она не может отказаться, так не работает», — утверждает на своей странице в соцсети колумбиец Карлос, который воевал в составе ВСУ в 2024 году.

В Вооруженных силах Колумбии служат более 5 тысяч женщин, в Бразилии — до 40 тысяч, в Мексике — 36 тысяч, в Чили — 15 тысяч. После ухода со службы перед большинством из них встает дилемма, куда устроиться на работу и при этом получать достойную зарплату, чтобы прокормить свою семью.

По подсчетам организации UNAIDS (подразделение ООН), в Колумбии более 240 тысяч женщин занято в секс-индустрии, а в Бразилии — более полумиллиона. Большинство женщин, которые уволились с воинской службы, не готовы идти в проституцию, к тому же рядовые путаны зарабатывают гроши.

Вариантов немного — частная охрана, наркобизнес и наемничество.

«Мне 21 год. Я из Колумбии. Решение приехать воевать на Украине не было спонтанным. Я думала над ним много месяцев. <…> До приезда в Украину я проходила годовую воинскую службу в Колумбии, а после работала в сфере обслуживания в Боготе. <…> Теперь я штурман экипажа FPV-дрона, работаю с картами, координатами, помогаю пилоту выходить на цели противника. Я учу украинскую мову, привыкаю к новой культуре. Мечтаю подарить своей маме дом и продолжить развиваться как личность», — утверждает пилот БПЛА 425-го штурмового полка «Скала» под псевдонимом Каталея в интервью одному из YouTube-каналов.

Остается только предполагать, в какой «сфере обслуживания» работала колумбийка. Поскольку все ее соотечественницы, появившиеся в эфире, не нашли, как себя реализовать дома.

К примеру, Нанис Майерли Родригес Кастаньеда с позывным Нана из 117-й бригады теробороны ВСУ проникновенно рассказывала, что училась на соцработника, хотела менять мир. Но в итоге оставила 5-летнего сына, чтобы стать «обычной пехотинкой» и лузгать семечки с побратимами — это у неё была любимая закуска.

Кадр из видео Наемница из Колумбии

Была — потому что Нану «задвухсотили» в сентябре прошлого года у Ямполя в ДНР.

Еще одна колумбийка по имени Дженифер служит в 253-м отдельном штурмовом полку «Арей». Говорит, что приехала после гибели двоюродного брата, он пропал без вести в октябре 2024 года.

Ей, как и прочим, пропагандисты вложили в голову тезисы о благородном порыве «поддержать эту нацию в борьбе за свободу». Но в интервью барышня проговорилась, что вообще-то они с братом собирались ехать вместе — просто она задержалась дома, поскольку служила в полиции.

Учитывая, что базовый оклад рядового полицейского в Колумбии — около 65 долларов США, предложение заработать от 2 тысяч долларов в месяц (обещают 3–5 тыс.) при полном обеспечении выглядит вполне заманчиво.

Желающие должны отправить резюме и ждать ответа. По данным ресурса Infobae, женщин вербуют даже через социальные сети, TikTok. Получивших зеленый свет ожидает перелет в Испанию или Португалию, затем промежуточная остановка в Польше, а далее — Западная Украина (очень часто фигурирует Тернополь).

Наемницы служат в ВСУ преимущественно снайперами, медиками, операторами беспилотников. Воевать отправляются и супружеские пары.

Еще один такой персонаж— Камила Жофре, которая длительное время служила в армии Чили, имела боевой опыт и решила продолжить службу на Украине. Она попала в тот же батальон «Скала», что и Каталея, где стала боевым медиком.

«Здесь я делаю то, чего мне никогда бы не разрешали делать в Чили. Я отвечаю за медицинский персонал целого батальона и делаю всё: наложение швов, анестезию, диагностику, лечение. По сути, я как хирург. Но по образованию я всего лишь медсестра», — утверждает Жофре. По словам женщины, дома ее ждут трое детей.

Найти оправдание себе, чтобы поехать на другой конец света поучаствовать в чужой войне, очень даже можно.

Хотя есть и другие, куда более экзотические мотивы. Дело в том, что латиноамериканки очень любят увеличивать грудь и ягодицы, проводить различные пластические операции.

Например, Колумбия входит в топ-5 мировых лидеров по количеству проводимых эстетических процедур — ежегодно проводят более 400 тысяч различных операций, а Бразилия и вовсе занимает второе место после США.

Такая пластика — довольно дорогое удовольствие.

Например, в Колумбии увеличение ягодиц потянет на $5–8 тысяч, груди — $3–6 тысяч, и это еще на 40–70% дешевле, чем в Соединенных Штатах. Поэтому колумбийские женщины стремятся заработать на новую внешность.

Яркий пример — 39-летняя Дива Кинтеро Герра, бывший офицер колумбийской армии, которая прослужила более 10 лет. Женщина увеличила ягодицы в одной из клиник Калифорнии, но врачи использовали некачественные имплантаты. В результате она сделала несколько операций по их удалению, и потребовались новые стоимостью до 30 млн колумбийских песо (до 10 тысяч долларов) каждый.

В 2024 году по совету друга женщина собиралась подписать контракт с ВСУ, но вскоре нашелся спонсор, который согласился оплатить операцию. Это, возможно, спасло ей жизнь.

Ведь, попав на Украину, наемницы сталкиваются совсем с другой ситуацией, чем та, о которой рассказывали им рекрутеры.

«Это самое худшее из того всего, что мне привелось видеть. Российская армия — вторая по могуществу армия мира. Русские активно используют авиацию, беспилотники, системы залпового огня и прочее. Ты живешь в постоянном страхе быть убитым. Пятерых моих соотечественников уже нет в живых», — утверждает бывший наемник ВСУ Карлос.

Кто-то попадает в плен, как Даниэла Сапата Агуира из Медельина — российские солдаты пленили ее на запорожском направлении, у Орехова, в августе 2026 года. Сослуживцы попросту бросили на поле боя раненую женщину, хотя могли и добить.

Такие люди числятся пропавшими без вести, а потому их родственники не могут рассчитывать на материальную компенсацию. По подсчетам журналистов издания EL PAÍS, сотни колумбийцев числятся пропавшими без вести. Журналисты ресурса Infobae дают более высокие цифры — погибло от 300 до 550 граждан Колумбии и от 500 до 670 числятся пропавшими без вести.

Их семьи тратят тысячи долларов, залезают в долги, чтобы приехать на Украину и заняться поисками родственников, которые зачастую оказываются напрасными.

Остаются у разбитого корыта наемники, получившие тяжелые ранения и ставшие инвалидами — лечиться им придется за свой счет, поскольку с точки зрения государства они никто и кроме зарплаты им ничего не должны.

«Украинская война — это бойня для иностранцев. Через 10 лет никто не вспомнит моего отца. Те, кто уезжает, становятся просто цифрами в статистике», — говорит Алехандро Вальдес, чей отец погиб где-то в украинской степи.

Тем не менее, заманивая на контрактную службу женщин из Латинской Америки, украинское руководство пытается решить две задачи.

Первая очевидная — хоть временно подлатать огромные дыры на фронте, которые образовались в связи с катастрофической нехваткой живой силы. Второй, как можно заметить из всех приведенных выше интервью колумбиек, пропагандистский.

Украинкам буквально тычут в лицо тем, что даже иностранки воюют за их страну, пока они «отсиживаются дома». Даже не жалеют малых детей, оставленных без материнского присмотра.

Не зря под видео с той же Каталеей — сотни лайков и положительных комментариев, многие благодарят женщину и критикуют своих соотечественниц, которые сбежали за границу. Хотя наемники всех мастей для киевского режима — ровно такой же биоресурс, как и население Украины, всего лишь дрова для поддержания огня в костре.