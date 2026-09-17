Преступные группировки в Германии становятся всё более жестокими. Об этом свидетельствует свежий обзор, подготовленный Федеральным управлением криминальной полиции (BKA).

ИА Регнум

В 2025 году возросло число следственных дел в отношении организованных преступных группировок. Всего было возбуждено 683 дела, что является максимальным показателем с 2021 года.

Банды в Германии всё чаще прибегают к массированному насилию, чтобы запугать жертв и укрепить свою власть. Часто их акции направлены против враждебных группировок.

За прошлый год было зарегистрировано 20 убийств и 100 случаев нанесения телесных повреждений, связанных с организованной преступностью. Годом ранее их было 13 и 77 соответственно.

«Для отстаивания своих интересов и претензий на власть, а также в конфликтных ситуациях организованные группировки демонстрируют повышенную готовность к применению насилия», — говорится в обзоре.

В качестве примера жестокости приводится длительная серия взрывов и перестрелок в агломерации Кёльна, связанная с кражей партии наркотиков. Согласно отчету, в последнее время также участились случаи заказов насильственных преступлений и совершения их завербованными несовершеннолетними.

Поскольку вербовка преступников через социальные сети «идет очень динамично», необходим постоянный обмен информацией с провайдерами услуг, отмечает BKA. Среди нанятых преступников иногда встречаются даже 13-летние подростки.

Вербовка подростков для совершения тяжких уголовных преступлений, обычно связанных с войнами банд за территорию, — это шведская модель, опробованная на практике этническими преступными группировками в северном королевстве и теперь активно внедряемая в Германии.

Немецкое МВД с ужасом осознает, что иммигрантские преступные кланы, держащие в страхе германские мегаполисы, становятся всё более организованными и сведущими в методах конспирации и оперативной работы.

«Заказчик и тот, кто совершает преступление, зачастую вообще не встречаются. Такие криминальные услуги функционируют по принципу «один планирует, другой платит, третий наносит удар», — говорит федеральный министр внутренних дел Александр Добриндт.

«В Германии мы наблюдаем бум кокаина, рекордное количество смертей, связанных с наркотиками, эксплуатацию детей в качестве преступников и растущий черный рынок каннабиса», — сетует он.

По словам министра, значительную долю составляют правонарушения, связанные с наркотиками. Число таких преступлений растет: в 2025 году — почти на 5%.

При этом преступления в сфере нелегального оборота наркотиков не учитывают каннабис, поскольку его включение в статистику привело бы к искажению данных после легализации. В стране в 2025-м зарегистрировано рекордное количество смертей от наркотических веществ — 2150.

В отчетном году преступления, имеющие отношение к наркотикам, вновь составили подавляющую часть следственных дел по организованной преступности, за ними следовали преступления, связанные с экономической деятельностью, налоговые и таможенные правонарушения, а также те, что связаны с незаконным ввозом мигрантов, преступления против собственности и отмывание денег.

В 31 следственном деле речь шла в первую очередь о насильственных преступлениях, тогда как в предыдущем году таких было 11.

Отмечается рост числа смертей, связанных с так называемыми новыми психоактивными веществами. Оно увеличилось почти на 15% — до 177 случаев. Очень высока доля продаж через интернет, но, по данным ВКА, этот канал сбыта приобретает всё большее значение и для других наркотиков.

Впрочем, у МВД ФРГ имелись и «хорошие» новости: в связи с переизбытком кокаина на рынке цена на него, по словам президента BKA Хольгера Мюнха, упала примерно на 20%.

Уполномоченный по вопросам наркотиков при федеральном правительстве Хендрик Штрек отмечает, что употребление кокаина в некоторых слоях общества считается нормой, несмотря на риски для здоровья и стоящие за этим преступные сети. С помощью QR-кода в ФРГ теперь даже можно заказать так называемое «кокс-такси».

В 2025 году доля подозреваемых, обнаруженных с оружием, выросла в третий раз подряд. В прошлом году она составила 5,8%.

В 30,3% дел об организованной преступности, о которых сообщили ведомства федерального и земельного уровней, полиция сталкивалась с вооруженными подозреваемыми. В предыдущем году это наблюдалось в 28,4% следственных дел. Три четверти из общего числа 556 единиц оружия, обнаруженных в рамках дел об организованной преступности, были незаконными.

«В то время как закрытость долгое время была отличительной чертой организованной преступности, в последнее время молодые преступники — так называемая мафия поколения Z — всё чаще демонстрируют свою власть, статус и насилие в социальных сетях», — сообщает BKA.

По имеющимся данным, повышенная доступность огнестрельного оружия в Германии также связана с подделками. Их в основном ввозят контрабандой из Турции.

Эти копии, часто выглядящие как настоящие, по внешнему виду иногда трудно отличить от оригинала. Подделки пригодны к использованию, однако, как правило, имеют технические недостатки и потому особенно опасны.

Число подозреваемых в принадлежности к организованным преступным группировкам за прошедший год выросло более чем на 13% — это самый высокий показатель за последние пять лет. Среди 7988 подозреваемых, в отношении которых в прошлом году велись расследования, были 2722 гражданина Германии, 664 человека с турецким паспортом, 402 сирийца, 281 албанец и 258 поляков. Активно расширяется и география деятельности преступных сообществ: более 69% заведенных следственных дел имели транснациональный характер.

Лишь 34% членов преступных группировок в Германии — обладатели немецких паспортов. ВКА не приводит статистику, которая бы продемонстрировала, сколько немецких граждан, вставших на стезю профессионального криминала в составе организованной группы лиц, не имеют миграционного бэкграунда.

Если копнуть глубже, может оказаться, что людей с традиционными немецкими именами среди членов банд почти нет. Если же озвучить столь неудобную информацию, это несомненно будет использовано в предвыборной борьбе политическими силами, ставящими тему преступности среди мигрантов во главу угла своих политических программ. В первую очередь — так сильно напугавшей немецкий истеблишмент «Альтернативой для Германии».

Впрочем, было бы не совсем справедливо утверждать, что преступность в Германии является исключительно уделом иностранцев. Коренные немцы также становятся участниками резонансных судебных процессов.

Например, 55-летний ветеран спецподразделения GSG 9, бывавший в командировках в горячих точках, в том числе в Афганистане, и после отставки совершивший так называемый «трансгендерный* переход из мужчины в женщину».

Спустя некоторое время он был обвинен в изнасиловании 14-летней девочки в туалете ресторана. После того как он был взят под стражу и помещен в мужскую тюрьму Мюнхена, он проявил недюжинные лидерские качества, подбив сокамерников на съемку группового порно с участием собаки.

Так что, возможно, чисто немецкий этнический криминал как явление и вправду еще рано списывать со счетов.

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