Ночь на 14 сентября для бывшего генерального прокурора Украины Руслана Кравченко оказалась долгой: он сам и его жена выехали за границу. Формально — в служебную командировку: главе офиса генерального прокурора Украины (ОГПУ) срочно понадобилось поговорить на мероприятии ПАСЕ в Париже об украинских детях.

ИА Регнум

Причем приказ на эту командировку Кравченко, судя по опубликованному документу, подписал себе сам. Пять суток, с 13 сентября, автомобиль, Париж — всё как положено.

Причина такой поспешности довольно простая. Накануне беглец выложил в интернет порцию материалов, изобличающих врага — директора НАБУ Семена Кривоноса. Причем не просто изобличающих, а практически с фанфарами: Кравченко объявил, что подписал подозрение руководителю Национального антикоррупционного бюро, а затем начал публиковать «эпизоды» из старого уголовного дела.

В первом выпуске речь пошла о событиях апреля 2008 года.

Согласно опубликованному тексту, тогда Кривонос якобы вступил в преступный сговор для проведения незаконной предвыборной агитации путем подкупа студентов Киевского национального лингвистического университета и Киевского национального университета имени Т. Г. Шевченко. Для реализации этого замысла ему и сообщнику якобы выдали 90 тысяч гривен, которые должны были пойти на взятки.

Дальше сюжет пересекается с темой срочной командировки.

Кривонос якобы использовал фиктивное усыновление ребенка, чтобы воспользоваться предусмотренной законом возможностью избежать наказания. В опубликованном прокуратурой видео эта история была представлена как второй элемент большого разоблачения: директор НАБУ организовал себе удобную семейную биографию для ухода от ответственности.

Уже отсутствующий в стране «правоохранитель» в своем обращении отметил, что готов обнародовать все материалы производств:

«На сегодняшний день офис генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство десятками уголовных дел, в рамках которых расследуются тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные сотрудниками НАБУ и САП».

В общем, с точки зрения политического шоу всё подобрано неплохо и вполне может быть зачтено как «ответный удар» Банковой за продолжающийся накат на близкое окружение Зеленского, последним эпизодом которого стали проблемы как раз у ОГПУ. В СИЗО, как рассказывалоИА Регнум, попал киберпрокурор Кропива, крышевавший кол-центры, и связанные с ним люди, отмывавшие «черный нал».

Следующим, очевидно, должен был стать сам Кравченко, фигурирующий на записях НАБУ как «Шеф».

Вот только никакого эффекта этот компромат не даст. Нардеп Ярослав Железняк разобрал сами подозрения, и по ним видно, что делались они на коленке.

Во-первых, ОГПУ выписала их самостоятельно, без участия других органов. Во-вторых, у них нет номера, то есть подозрения не были зарегистрированы в канцелярии. В-третьих, «подозрение» нельзя просто опубликовать в интернете, его надо вручить подозреваемому, чего сделано не было, а сам Кравченко этого сделать не может.

На время «командировки» он должен был назначить и. о., но этого сделано не было, а завтра сам Кравченко перестанет быть генеральным прокурором. Так что обе «пидозры» выглядят так, будто он писал их сам за день до отставки, а юридической силы они не имеют, их легко отозвать.

Потому что они юридически безграмотны и не могут иметь юридических последствий. Даже если это «хитрый план», то нужно назначать и. о. генпрокурора и все эпизоды переоформлять заново. Украинские СМИ уже сообщают, что генеральный прокурор действовал самостоятельно, свои действия ни с кем не согласовывал и это точно не продуманный план. Примерно в той же логике ведет себя и Зеленский, публично умывший руки.

Он обратился к парламенту, чтобы тот безотлагательно поддержал отставку Кравченко:

«У этого генерального прокурора есть только один путь: увольнение с должности. Именно это я ему и сказал. Украина видела все причины».

По словам Зеленского, если тот считает происходящее политическим давлением, пусть так и называет, «прошу парламентариев поддержать это увольнение безотлагательно». Но вся соль момента как раз состоит в том, что уехать в Париж «срыватель покровов» без согласования со своим руководителем мог вряд ли. А вариантов у него всё равно нет: в отставку он уже и так подал, а после превращения в «гражданское лицо» никакого иммунитета от ареста у «Шефа» уже не останется.

Стратегия же Зеленского заключается в том, чтобы показать обществу, что НАБУ и САП — сами коррупционеры. Кейс дискредитации, которым он создает повод, чтобы снова попытаться их уничтожить. Вернуть себе авторитет в элите, так как имидж офиса президента (ОП) в последнее время очень сильно «поплыл».

Многие в политической тусовке Киева уже не понижают голос, когда говорят, что «Зе» сливают и он скоро станет «петрушкой», что он потерял «политический вес» и т.д. «То, что сегодня можно наблюдать между НАБУ и ОГП, — просто еще одно представление на неделю. Придумать такую комбинацию мог не кто иной, как Татаров (Олег Татаров, заместитель главы ОП по взаимодействию с правоохранительными органами. — Прим. ред.), который, продавая её Зеленскому, умудрился торгануть сразу по всем направлениям.

НАБУ и САП он «продал» никому не нужный эпизод 18-летней давности вместо обвинений по показаниям Христенко. Кравченко за право на выезд предложили простую сделку: подпишешь подозрение — и езжай. Что тот и выполнил. А если что-то пойдёт не так и европейцы начнут возмущаться — Зеленский, конечно, ни при чём. Самодеятельность на местах», — комментирует из СИЗО «борец с режимом», оппозиционный нардеп Александр Дубинский.

Вполне возможно, что у старого дела действительно есть содержательная сторона и ее следует проверять. Но как оружие против НАБУ история выглядит слабой.

В нормальной обстановке ситуация выглядела бы примерно так: прокуратура предъявляет серьезные доказательства, суд их рассматривает, следствие идет своим ходом, а политическое руководство демонстрирует полную независимость процесса.

Однако здесь получается явный пшик. Усилить который можно только одним способом — устроить «маски-шоу» с участием СБУ, задержав каких-нибудь «проворовавшихся детективов» антикоррупционных ведомств. Причем, еще раз подчеркнем, безо всякого участия Зеленского, который демонстративно показывает ладошки европейским партнерам: я тут ни при чём.

Хотя буквально всем очевидно, что это его игра ва-банк, и ставит он всё, что имеется. Если наш прогноз окажется верным и против НАБУ/САП в ближайшее время будет предпринята физическая акция с избиением оппонентов, значит, на Банковой дела совсем плохи.

Единственным разумным решением сейчас было бы «слить» тему, поскольку с первых минут понятно, что она не сработает. А парижский командированный тем временем скрылся бы в кустах «райского сада», переключив всё внимание на себя. Раз бежит — значит, виноват. А сбежавший генпрокурор — это гораздо круче, чем сбежавший «кошелек» Миндич.

Но проблема Зеленского как раз и состоит в том, что это лишь временное решение, оттягивающее неизбежный конец: когда на очередных пленках зазвучит его собственный фирменный голос и уголовные дела будут возбуждены по эпизодам, касающимся непосредственно его персоны.

Пан или пропал: наступают последние дни Зеленского как хозяина Украины.