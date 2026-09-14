За три недели до начала отопительного сезона, который в ФРГ формально начинается 1 октября, уровень наполненности немецких газохранилищ по-прежнему низкий и составляет всего 55%.

ИА Регнум

За 15 лет, в течение которых ведется учет и регистрация уровней наполненности, это самый низкий уровень. Например, в 2025 году в это же время их заполненность составляла более 74%. А ведь скоро зима.

Не меньшая проблема — это стоимость голубого топлива на рынке в высокий сезон. На минувшей неделе на амстердамской бирже TTF цена за мегаватт-час природного газа с поставкой в ноябре поднялась почти до €75. Это самая высокая цена за последние два года.

В то же время на первый квартал следующего года газ в настоящее время можно приобрести по цене чуть более €72 евро. Поэтому тот, кто закупает газ в ноябре и держит его в хранилищах, чтобы продать в холодные зимние дни нового года, терпит убытки.

По данным отраслевого агентства Ines, отслеживающего динамику цен на энергоносители, с чисто технической точки зрения хранилища можно заполнить до 77% до 1 ноября. Об этом свидетельствуют и бронирования места в хранилищах: в настоящее время 83% мощностей зарезервированы газовыми трейдерами.

«Однако одна только техническая возможность еще не гарантирует соответствующего заполнения», — предупреждает Ines. Для этого темпы заполнения должны значительно ускориться. «Если заполнение останется на нынешнем низком уровне, то и тот уровень заполнения, который технически еще достижим, со временем снизится». Чем холоднее зима, тем выше риск, что газа не хватит.

Причиной низких уровней заполнения является прежде всего кризис в Персидском заливе. Обычно летом цены на газ снижаются. В Северном полушарии отопление практически не используется, поэтому топлива в избытке.

Чисто теоретически это наилучший момент для трейдеров, чтобы закупить дешевый газ, заполнить им хранилища, а затем продать его с наценкой, когда температура понизится. Однако с тех пор как иранские ракеты поразили экспортные терминалы сжиженного природного газа в Катаре, на мировом рынке не хватает 20% объемов газа. Цены резко взлетели уже летом и разрушили привычную бизнес-модель.

Даже законодательные требования ничего не меняют. Они предписывают, чтобы к 1 ноября уровень заполненности большинства газохранилищ составлял 80%, а для шести — из-за особых условий — достаточно 45%. Однако санкций за несоблюдение этих требований не предусмотрено.

В крайнем случае государство могло бы вмешаться и заполнить хранилища. Через компанию Trading Hub Europe, отвечающую за бесперебойную работу немецкого газового рынка, федеральное правительство могло бы закупать газ.

В 2022 году, после начала российско-украинского конфликта, тогдашнее федеральное правительство уже однажды предотвратило дефицит таким образом. Однако высокий спрос со стороны Германии привел к резкому росту цен — рынки не оставили без внимания сложившуюся в Федеративной Республике чрезвычайную ситуацию.

По некоторым оценкам, правительство ФРГ в сезон 2022/2023, для того чтобы заполнить газовые хранилища и избежать апокалиптического сценария, выкупило все имевшиеся в тот момент на рынке свободные объемы газа и потратило на это €26 млрд.

Федеральное министерство экономики намерено любой ценой предотвратить повторение ситуации — и уже несколько недель призывает к спокойствию. «Германия хорошо обеспечена газом», — поспешила заверить министр экономики Катерина Райхе буквально на прошлой неделе. Аналогичный посыл имеет и проект документа министерства для внеочередного заседания комитета бундестага по экономике и энергетике.

Однако там подчеркивается, что «необычные погодные условия или инфраструктурные сценарии могут привести к дополнительным нагрузкам».

Дилемма очевидна: если правительство вмешается, цены вырастут, но зато вероятность дефицита зимой станет маловероятной. Если же оно оставит всё на усмотрение рынка, цены будут ниже, но риск возникновения проблем зимой возрастает.

Сара Вагенкнехт, прошедшая в ландтаг Саксонии-Анхальт со своей партией BSW на минувших выборах, планирует внести предложение о снабжении местных хранилищ российским газом через газопровод «Северный поток», одна нитка которого осталась невредимой после теракта.

Однако маловероятно, что нынешнее правительство ФРГ могло бы одобрить подобный шаг. В то время как у федеральных земель недостаточно полномочий, чтобы принимать подобные решения самостоятельно.

Райхе указывает на то, что через трубопровод из Норвегии и недавно построенные терминалы для сжиженного природного газа можно доставить достаточное количество сырья. Но, во-первых, это не относится к очень холодным зимним дням: в таких случаях также потребуются хранилища.

Во-вторых, было бы опрометчиво ставить 84-миллионную страну в зависимость от единственного трубопровода из Норвегии. Или бездумно полагаться на танкеры с СПГ, которые могут в любой момент развернуться в сторону Азии, потому что там предложат более выгодные цены, как это уже бывало в пандемию.

Тем временем страны, чья система энергоснабжения до кризиса 2022 года была по большей части ориентирована на стабильные поставки дешевого трубопроводного газа из России, требуют от ЕС компенсаций в связи с вынужденным сокращением объемов экспорта российских энергоресурсов.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что правительство страны обратится к Европейскому союзу с просьбой включить в новый семилетний бюджет блока компенсацию для стран, отказывающихся от поставок российских энергоресурсов.

Выступая в Братиславе на пресс-конференции по итогам саммита Вышеградской группы, в которую входят Венгрия, Польша, Словакия и Чехия, Мадьяр призвал ЕС выдвинуть конкретные инициативы для поддержки центральноевропейских предприятий в процессе энергетического перехода.

Венгерский премьер отметил, что глобальная ситуация в энергетике по-прежнему остается «крайне сложной», поскольку многие страны сталкиваются с нехваткой бензина и дизельного топлива.

Мадьяр предупредил, что бюджеты стран — членов ЕС вряд ли выдержат дальнейшее финансовое давление. Он также отметил, что сохранение верхнего предела цен на топливо «неизбежно» приведет к дефициту.

Глава венгерского правительства заявил, что европейские лидеры ограничились лишь общими лозунгами о поддержании справедливых условий ведения бизнеса, в то время как предприятия Центральной Европы сталкиваются с риском банкротства из-за невозможности оплатить счета за электроэнергию и газ.

«Нам нужны конкретные предложения для всех граждан Европы», — сказал Мадьяр, подчеркнув при этом необходимость прояснить, как именно будет оказываться поддержка предприятиям.

Партия «Тиса», победившая на парламентских выборах 12 апреля, ранее обещала избавить Венгрию от зависимости от российского топлива к 2035 году. Однако в ее программе не указаны конкретные меры по достижению цели.

Придя к власти, правительство Мадьяра продолжало заявлять о своей приверженности сокращению зависимости от российских энергоресурсов и диверсификации списка поставщиков. Вместе с тем венгерский кабинет министров признал, что полностью отключить поставки российской нефти и газа пока невозможно и он будет продолжать сотрудничество с Москвой в этой сфере.

В настоящее время Венгрия получает нефть в основном по «Дружбе», а газ — по «Турецкому потоку», а также по веткам, проходящим через Болгарию и Сербию.

По сообщению ассоциации операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE), запасы газа в подземных хранилищах Европы на 12 сентября составляли 68,04%. Это на 16,29% ниже, чем средний показатель на эту дату за последние пять лет.

Низкий объем запасов заставляет правительства Европы активнее пополнять хранилища в преддверии отопительного сезона, что неизбежно влечет за собой рост цен на газ.

В 2025 году, при бывшем премьер-министре Викторе Орбане, Венгрия импортировала из России более 8,5 млн тонн нефти и более 7 млрд кубометров газа.

Президент России Владимир Путин на саммите в Нью-Дели отметил, что именно требования европейских покупателей перейти к краткосрочным контрактам загнали энергетику ЕС в пучину кризиса.

Поэтому российский газ, который европейцы некогда покупали по $150–180 за тысячу кубометров, теперь, после перехода на биржевое ценообразование и отказа от трубопроводного газа из РФ, может стоить больше $1000.

Спустя три дня прогноз российского лидера полностью оправдался: 14 сентября цена на природный газ в ЕС значительно выросла из-за опасений по поводу дефицита предложения, вызванного перебоями с поставками из районов добычи в Персидском заливе.

На Амстердамской бирже в начале торгов цена фьючерсного контракта TTF на поставку природного газа через месяц подскочила более чем на 5% и достигла €83,75 за мегаватт-час, или $1004 за тысячу кубометров — максимального уровня с конца 2022 года.