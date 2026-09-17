Польско-украинские отношения переживают сложный период, и на бытовом уровне это все чаще выливается в инциденты, которые уже не выглядят случайными. Иногда вместо украинцев достается самим полякам, которых за них принимают.

ИА Регнум

Недавно это произошло с Кубой Хайсигом из Хожува, который отправился на велосипеде в поездку протяженностью около восьмисот километров вдоль исторических границ Верхней Силезии. Этот велопробег он приурочил к акции по сбору денег на лечение своей подруги, матери троих детей, борющейся с онкологическим заболеванием.

В центре Остравы, в Чехии, на него напала группа соотечественников. Поводом стала желто-синяя кепка с надписью «GÓRNY ŚLONSK», что в переводе означает как раз Верхняя Силезия. Дело в том, что флаг этого региона, как и украинский, состоит из двух полос голубого и желтого цветов, вот только расположены они в другом порядке.

Социальные сети Избитый поляками польский волонтер

Однако нападавшие решили, что это символика Украины, и принялись кричать, что перед ними «украинец и бандеровец». Мужчину ударили по голове, а когда он упал — избили ногами. Хайсиг попал в больницу, дело передано чешской полиции.

На этом фоне любопытно выглядят попытки украинцев обернуть растущую волну ненависти в свою пользу. Во Вроцлаве пьяный мужчина с восточным акцентом устроил скандал в кафе на Рыночной площади.

Сотрудница отказывалась его обслуживать, объясняя это тем, что гость был пьян, а на столике стояла початая бутылка виски, которую он принес с собой. Мужчина всё отрицал и требовал кофе.

Когда терпение у работницы закончилось, она вызвала полицию. И тут посетитель сообщил прибывшим сотрудникам, что ему отказали не из-за алкоголя, а из-за его национальности.

«Пани могла сказать: «Если вы пьяны, я не продам вам кофе». Но она говорит: «Если вы украинцы, я вам не продам кофе», — заявил он полицейским. Запись, сделанная сотрудницами, полностью опровергает эту версию: женщина несколько раз называет причиной отказа именно опьянение и ни разу не упоминает национальность.

Впрочем, речь идет не только о неудачных провокациях. Притеснения и скандалы, связанные с начинающимся в польском обществе психозом, вполне реальны.

Украинский гандбольный клуб «Ровно» во время предсезонного сбора в Польше столкнулся с отказом в обслуживании. Часть гандболисток зашла на заправку в Калише, чтобы купить кофе. «Там работала женщина, которая не захотела нас обслуживать даже за деньги, когда услышала, что мы украинцы. Она нам ничего не продала», — рассказал СМИ президент клуба Юрий Липский.

Разумеется, у украинской стороны такая реакция вызвала возмущение. При этом складывается впечатление, что там предпочитают не вспоминать о том, как в последние годы они сами с упорством, достойным лучшего применения, втягивали спорт в политику — через демонстративные жесты и откровенно политизированные решения.

Требовать от польской заправки аполитичности, когда сама логика этих лет строилась на обратном, по меньшей мере непоследовательно, хотя украинцам такие мелочи, как известно, не мешают.

Между тем абсурдность ситуации с растущей ненавистью по отношению к Украине подчас приобретает и довольно забавные формы. В Рашине на дороге возле школы появились обозначенные желто-синим места, на которых можно остановиться, чтобы высадить ребенка из машины. Часть жителей и интернет-пользователей немедленно увидели в этом жест в сторону украинцев, а кто-то — и вовсе места специально для них.

Социальные сети Места для остановки у школы в Рашине

«Сначала я была в шоке, когда это увидела. Подумала, что уже начинает что-то происходить», — призналась одна из жительниц в разговоре с Wprost. Тему подхватили и политики: «Это еще Польша?» — вопрошал Конрад Беркович из коалиции польских правых и ультраправых партий «Конфедерации за свободу и независимость».

Местной власти даже пришлось выпустить официальное разъяснение, в котором сказано, что места эти предназначены для всех, а используемая при их разметке цветовая гамма — это европейский стандарт.

Однако, несмотря на подобные промахи, польские политики продолжают активно эксплуатировать тему ненависти. Евродепутат Гжегож Браун опубликовал видео, на котором тяжелым инструментом разрушает памятник воинам УПА (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в Люблинском воеводстве. «Этот обелиск, оскорбляющий память жертв украинского геноцида поляков, должен быть удален профессиональными инструментами!» — заявил он.

Всё это только сильнее провоцирует простых поляков. Если депутат Европейского парламента публично позволяет себе сражаться с бандеровщиной с молотком в руках, то что должно остановить рядового гражданина, который и без того уже наслушался разговоров неблагодарных соседей?

Тем временем отток украинцев из Польши усилился. По данным Eurostat, в июле их число в стране сократилось на 8,11 тысячи человек. В июне этот показатель был меньше — 6,3 тысячи, хотя уже тогда страна серьезно опережала всех соседей по темпам сокращения числа беженцев с Украины.

Мнение поляков о «союзниках» тоже не улучшается. Новый опрос IBRiS для Radio ZET показал, что более 64% выступают против передачи Украине ракет для комплексов Patriot.

Расклад получился показательным: «определенно да» — 7,2%, «скорее да» — 14,4%, «скорее нет» — 17,6%, «определенно нет» — 46,8%, еще 14% затруднились ответить. Итого против — 64,4%, за — 21,6%.

Из-за обострения отношений между странами полякам на Украине тоже приходится несладко. Марцин Фияс, бывший боевик «Иностранного легиона ВСУ», помогающий своим соотечественникам за восточной границей, заявляет, что часть поляков принудительно мобилизуют в ВСУ, а Польша не обеспечивает им защиты.

«Их забирают с улицы, из домов, из костелов», — рассказал он в интервью WB24. По его данным, на фронте находятся сотни людей польского происхождения.

«Это трагедия детей, матерей, жен. Этим людям нужно помочь. К сожалению, надо сказать честно: польское государство ничего не сделало для этих людей», — заявляет он. Сам Фияс получил трехлетний запрет на въезд на после задержания СБУ, когда его заподозрили в шпионаже.

Между тем в самой Польше уже формируют «гражданские патрули» против украинцев. Журналист Gazeta Wyborcza за десять злотых вступил в организацию и приехал на слет в Болеславец, где услышал немало интересных конспирологических теорий.

«Знакомый таксист говорил мне, что каждую неделю возит в лес украинцев на тайные совещания, направленные против Польши», — рассказал ему один из членов организации.

Другой участник слета заявил: «Хуже всего — украинцы. Они не понимают, как себя вести. Они неблагодарны». В целом же участники мероприятия обсуждали создание групп быстрого реагирования, которые будут приглядывать за украинцами и задерживать их в случае каких-либо нарушений.

Круг замкнулся: политики раздувают тему, отдельные радикалы чувствуют себя вправе действовать, а насилие подкрепляет взаимное раздражение, провоцируя новые конфликты.