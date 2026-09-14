После периода летних отпусков правительство Франции возобновило работу. Наступивший сезон проходит в непростых условиях. Главным лейтмотивом общественно-политической жизни страны являются президентские выборы, голосование по которым состоится в конце апреля 2027 года.

ИА Регнум

Кандидаты должны будут убедить французов в способности решить целый ряд серьезных внешних и внутренних проблем. Тем временем народ смотрит пессимистично на будущее страны и ЕС в целом.

Внимание Европы к грядущим выборам французского президента было очевидно со времен избрания депутатов Европарламента в июне 2024-го. Тогда сильно укрепили позиции партии, скептически и критически настроенные по отношению к Евросоюзу. В случае с Францией речь идет в первую очередь о правом «Национальном объединении».

Брюссельские аналитические центры начали предупреждать о росте поддержки этой партии. По мнению экспертов, победа ее кандидата в 2027 году будет представлять опасность для европейского единства.

Начавшаяся в 2026 году в Пятой республике предвыборная кампания имеет две отличительные черты. Первая — резкий рост числа кандидатов в президенты. Официальные списки ещё не утверждены, но число заявленных претендентов уже превышает 30. Для сравнения: в 2022 году на выборы вышли 12 человек, а в 2017-м — 11.

Вторым специфическим моментом текущей предвыборной гонки является практически полная с точки зрения народа безликость большинства политиков, претендующих на пост главы государства. Всё больше французов считают, что, несмотря на внешнее разнообразие выбора, речь в основном идет о деятелях, говорящих примерно одно и то же.

Вера общества в способности правящего класса ослабевает на фоне непрекращающегося политического кризиса последних лет. А сама Франция, согласно мнению 85% ее жителей, отраженному в последних опросах, находится в упадке.

Согласно данным института изучения общественного мнения ELABE, большинство избирателей считают, что для спасения страны действовать нужно решительно и немедленно — такое мнение высказали 52% французов, что превышает показатели за 2025 год.

Среди вопросов, больше всего волнующих население, лидируют снижение благосостояния людей (44%), проблемы с преступностью (39%), рост госдолга (38%), политическая нестабильность (35%) и неконтролируемая миграция (33%).

Примечательно, что картина, наблюдаемая во Франции, характерна для всего ЕС. Накануне ежегодного сентябрьского обращения к Европарламенту главы Еврокомиссии Европейский совет по международным отношениям и Европейский культурный фонд изучили взгляд населения на единство сообщества.

Был проведен анализ общественно-политической риторики 14 стран, входящих в союз. Также организаторы провели эксклюзивный опрос порядка 6 тысяч человек, уроженцев Великобритании и пяти стран ЕС.

По информации авторов исследования, упадок организации констатируют 39% европейцев. 68% наблюдают «общую деградацию» работы Евросоюза и его институтов. 73% ждут решительных и немедленных действий от политиков, но только 35% из них считают, что это возможно при усилении интеграционных процессов и сплоченности «единой европейской семьи». 13% недвусмысленно говорят, что объединение должно прекратить существование.

Исследователи обращают особое внимание на 31% опрошенных, ответивших, что хотели бы сохранения ЕС, но не верят в способности политиков решить всё большее количество проблем. По мнению аналитиков, этот колеблющийся электорат и должны убедить действующие власти. Во Франции президент Эммануэль Макрон будет стараться доказать, что проводимый им политический курс когда-нибудь даст необходимый результат.

Однако во Франции народная поддержка отдается скорее оппозиции. Безусловным лидером всех соцопросов стабильно является глава парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен. 34% французов хотят видеть ее во главе страны.

На втором месте идет глава ультралевой партии «Франция непокоренная» Жан-Люк Меланшон, набирающий 17%, если верить опросам. Остальные кандидаты идут со значительным отрывом от этих двух фаворитов. Так, номер три в списке, социалист Рафаэль Глюксман, пользуется поддержкой только 9% опрошенных.

Однако оба лидера французских соцопросов не устраивают евросоюзовских чиновников. Партии, которые они представляют, ранее объявляли в качестве программного лозунга намерение выйти из Евросоюза. Сегодня ни та, ни другая больше прямо не склоняет к этой идее своих избирателей. Но в их риторике звучит критика по поводу целого ряда политических решений ЕС. Меланшон говорит о необходимости построения европейской коллективной безопасности с обязательным выходом Франции из НАТО.

А лидер «Национального объединения» Жордан Барделла предлагает уменьшить финансирование войны на Украине, которое осуществляется, по его словам, в ущерб Франции. Это утверждение особенно опасно для сторонников Макрона и Урсулы фон дер Ляйен ввиду изменения восприятия французами украинского конфликта.

Даже явно тенденциозные официальные данные, публикуемые во Франции с крайней осторожностью, показывают значительное снижение одобрения народом бюджетных затрат на поддержку киевского режима.

Тем временем французская официальная пропаганда не меняет прежнего подхода. Информацию о растущих проблемах в стране газеты называют «российской дезинформацией». Правительство объявляет «российское вмешательство» главной угрозой предстоящих выборов.

А вместо участия в переговорном процессе, который мог бы привести к деэскалации, Европа обещает новые поставки вооружения Владимиру Зеленскому.