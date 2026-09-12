12 сентября в Нью-Дели продолжилась работа саммита БРИКС. Президент России Владимир Путин принял участие в ключевых мероприятиях форума и выступил с рядом заявлений, посвященных совместному развитию стран объединения, формированию многополярного мира и необходимости обновления системы глобального управления.

Александр Казаков/РИА Новости

Глава российского государства обратил внимание на то, что страны БРИКС уже сегодня представляют значительную часть планеты: треть территории, половину населения Земли и около 40 процентов мирового ВВП. Однако, по его мнению, важнее смотреть не на текущие показатели, а на перспективы.

Особое преимущество объединения, подчеркнул президент, заключается в сосредоточенном в этих странах мощном интеллектуальном и технологическом потенциале. Именно государства БРИКС сегодня выступают локомотивами научного и технологического развития.

Объединение этого потенциала на принципах равенства, взаимного уважения к ценностям, культуре и традициям способно привести к результатам, которые будут позитивными для всего человечества.

«Сосредоточен в наших странах огромный, мощный интеллектуальный и технологический потенциал. Вот что, на мой взгляд, является существенным нашим преимуществом», — заявил Владимир Путин.

Он также отметил, что формирование многополярного мира идет не без сложностей. Оно встречает сопротивление со стороны тех, кто привык мыслить колониальными категориями, делить мир на «цветущий сад» и «дикие джунгли» и жить за чужой счет. Такие силы не готовы принять меняющуюся действительность и стремятся сдерживать растущих конкурентов с помощью санкций и тарифных войн.

Президент фактически призвал страны объединения и другие независимые государства защищать национальные интересы, участвовать в решении глобальных проблем на правах полноценных субъектов, а не обслуживать узкую группу стран. Если позволить прежним подходам доминировать, под угрозой окажется вся система международных отношений, а конфликты будут возникать в разных точках мира.

Россия, имеющая исторический опыт противостояния попыткам подчинения, демонстрирует, что такому давлению можно успешно сопротивляться.

Одним из ключевых направлений, по словам главы государства, должно стать создание альтернативных механизмов экономического взаимодействия. В условиях, когда меняется сама структура мировой экономики, странам БРИКС и их партнерам необходимы собственные платежные и расчетно-депозитарные системы, новые инвестиционные платформы, а также зерновая биржа. Отдельного регулирования требуют платформенная экономика, финансовые технологии и цифровая торговля.

Президент предложил не ждать, а активно формировать такие институты и правила. Это позволит повысить эффективность глобального управления и обеспечить подлинную многополярность и справедливость в международных делах.

Особое внимание Владимир Путин уделил Организации Объединенных Наций. Россия, по его словам, придает исключительно важное значение сохранению и укреплению центральной роли ООН в мировых делах.

«Ее устав является ключевым источником международного права, вопреки попыткам некоторых стран подменить его каким-то порядком, основанным на неких, непонятно кем составленных правилах», — заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что мир не может жить по произвольно установленным «правилам». Единственной основой должна оставаться согласованная система международного права. Для этого необходимо укреплять ООН и делать ее более представительной — в том числе за счет расширения Совета Безопасности и обеспечения участия стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Если страны БРИКС не возьмут на себя задачу поддержки организации, ее могут окончательно дискредитировать те, кто стремится командовать без оглядки на закон и мнение большинства.