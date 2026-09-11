Израиль наращивает масштабы поселенческой политики. От полулегальных «пастушьих» общин на Западном берегу реки Иордан он постепенно переходит к строительству полноценного квартала, который рассечет там палестинские территории напополам.

ИА Регнум

Такой подход не нравится Европе, которая в отместку пытается наказать ближневосточного партнера рублем за подрыв основ палестино-израильского мирного сосуществования.

В Израиле смеются над европейцами и верят, что заступничество США поможет воплотить амбициозный поселенческий проект в жизнь. Впрочем, у Вашингтона на этот счет постепенно формируется иное мнение.

Тактика «просачивания»

Проблема незаконных поселений на Западном берегу тянется примерно с середины 1990-х годов, когда израильские власти стали негласно поощрять постепенное «просачивание» отдельных мотивированных землепроходцев в Иудею и Самарию (как израильтяне именуют эту территорию) и их дальнейшее закрепление на «исторической земле».

К тому моменту Израиль уже подписал соглашение в Осло и согласился работать над размежеванием с палестинцами, но это ничуть не помешало теневой экспансии. Большинство форпостов и поселений находились в так называемой серой зоне и не позиционировались в качестве самостоятельной административной единицы.

Израильские политики с высоких трибун критиковали поселенцев, но тайком подсказывали им, где стоит разбить следующую стоянку, чтобы не сталкиваться с чересчур сильными гонениями. Те очень эффективно использовали лакуны в соглашениях и создавали кочевые станы из нескольких трейлеров, припаркованных на возвышенности.

Такие стоянки юридически не считались полноценным населенным пунктом. К моменту же, когда закладывались первые дома и начинали действовать ограничения, поселенцы успевали неплохо обжиться и создать общину, а потому могли противостоять местным жителям даже без помощи властей.

Все изменилось в 2023 году, после нападения сил ХАМАС на Израиль. Правительство Биньямина Нетаньяху использовало кризис в Газе как повод для легитимизации поселенческой политики и превращения ее в инструмент давления на все палестинские фракции сразу, включая те, что были относительно лояльны по отношению к еврейскому государству.

За три года конфликта (с октября 2023-го по сентябрь 2026-го) израильтяне основали в общей сложности более 200 поселений — почти 60% процентов от общего числа нелегальных стоянок на Западном берегу за все время.

Среди израильтян новая стратегия получила неформальное название «пастуший натиск», поскольку на Западный берег массово устремились фермеры и животноводы, которые создавали на спорных территориях основу угодий.

Такие поселения не требовали больших вложений, но при этом помогали землепроходцам быстрее обжиться и закрепиться. А заодно и подвязывали их через систему учета домашнего скота к законодательной системе Израиля, облегчая дальнейшую легитимизацию поселения.

Помимо этого, часть поселенцев вошла на Западный берег вместе с армией — и пока силовики занимались отловом лоялистов ХАМАС в Дженине и других городах, основала в этих местах несколько передовых форпостов. Границы некоторых из них прошли по территории ранее существовавших палестинских деревень, часть которых еще не была покинута местными жителями.

Дошло до того, что власти еврейского государства в какой-то момент и вовсе перестали отрицать претензии на территории палестинцев. В июле 2025 года кнессет (парламент) придал этому курсу идеологическую подоплеку, приняв резолюцию с призывом к правительству распространить суверенитет страны на всю Иудею и Самарию и таким образом окончательно «освоить» Западный берег.

И хотя правительство в публичном поле мягко обошло вопрос стороной, сам факт принятия документа придал поселенцам уверенности, что теперь власти с ними заодно.

Стройка раздора

За годы поселенческая тема постепенно превратилась в рутинную часть израильской политики, и западные элиты со временем перестали обращать на нее внимание. Формулировки в защиту прав палестинцев приобрели дежурный характер.

Даже после кризиса 2023 года и усиления антиизраильских настроений в ЕС тему «пастушьего натиска» на Западный берег старались не поднимать.

Однако к началу осени 2026 года ситуация резко обострилась. Поводом стало решение израильских чиновников объявить тендер на строительство в районе между Восточным Иерусалимом и Маале-Адумим, населенном бедуинскими общинами (так называемый район «E1»). Амбициозный проект, впервые представленный еще в 1990-е годы, предполагает возведение крупной «сети домов, офисов и дорог» на площади примерно 13 кв. км.

На первом этапе планируется ввести в эксплуатацию порядка 1200 жилых единиц. Полностью же проект предусматривает строительство 3,5 тысячи домов, что (с учетом отведенной площади) создает практически непрерывную линию из израильских построек и интегрирует уже созданные форпосты в градостроительную систему еврейского государства.

Анонсированная застройка бьет по основам концепции «Два народа — два государства»: освоение «Е1» израильтянами фактически разделяет северную и южную части Западного берега. Что, в свою очередь, существенно усложняет создание территориально единого палестинского государства.

Интересно, что тендерные процедуры предполагается завершить до 19 октября 2026 года — чтобы подрядчики могли приступить к подготовительным работам еще до проведения выборов в кнессет.

Таким образом израильские правые дополнительно перестраховались: даже в случае их поражения преемникам придется потратить немало сил, чтобы отменить «стройку века». С учетом запутанности национальной юридической системы следующее правительство может вовсе не решиться на тяжбу с победителями тендера.

Довольно быстро информация о планах Израиля «освоить» часть палестинских территорий дошла до Европы, где произвела эффект разорвавшейся бомбы. В отличие от «пастушьего натиска» и «просачивания» поселенцев, темпы которых также выросли в последние месяцы, нынешний проект напрямую связан с властями еврейского государства.

Среди его апологетов — министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич, а также другие высокопоставленные политики. В том числе вовлеченные в стройку через своих бизнес-конфидентов. Например, братьев Либи, наладивших поставку быстромонтируемых домов поселенцам на Западный берег.

Европа отреагировала показательно жестко: сразу 11 стран, включая Британию, Францию и Испанию, объявили о мерах в отношении Израиля — о персональных санкциях в отношении поселенцев, об ограничении сотрудничества с компаниями — участниками спорных тендеров и о пересмотре «закупочной корзины».

Позднее о масштабном бойкоте израильских компаний из солидарности с ЕС и Британией заявила Канада. Помимо этого, Брюссель вернул в повестку обсуждение инициативы по пересмотру Соглашения об ассоциации ЕС — Израиль и пригрозил «еще более решительными шагами», если израильтяне не прекратят экспансию.

Даже Германия, в последние годы выступавшая адвокатом еврейского государства внутри ЕС, в итоге присоединилась к группе обличителей. Берлин счел строительство закрытого для палестинцев квартала «Е1» посреди Палестины «этически неоправданным».

США не возражают?

На европейские санкции Израиль отреагировал подчеркнуто язвительно — некоторые политики в отместку даже попытались отзеркалить европейский подход и ответить ударом на удар.

Например, Бен-Гвир публично обратился к Нетаньяху с призывом официально признать Фолклендские острова аргентинской территорией, оккупированной Британией, и ввести рестрикции против Лондона. А среди компаний, связанных с лидерами поселенческого движения, начался стихийный флешмоб по развороту от Европы.

Впрочем, это скорее игра на публику. В вопросах освоения Западного берега Израиль всё еще опирается на поддержку США — тем более ранее Дональд Трамп разрешил ближневосточному союзнику расширять «жизненное пространство».

После европейско-канадского демарша госсекретарь Марко Рубио собрал специальную пресс-конференцию, на которой заверил, что американская администрация считает санкции потенциально дестабилизирующими и не намерена запрещать импорт продукции из израильских поселений.

Вместе с тем реакция Вашингтона со временем становится более нервной. В частности, эмиссары США в начале сентября надавили на Нетаньяху и вынудили его немного сбавить обороты на Западном берегу и снести около сотни стихийных форпостов, установка которых не была согласована с властями. Чтобы таким образом продемонстрировать сомневающемуся электорату, что у еврейского государства сохраняется политическая гибкость.

В Штатах также опасаются, что стремительная радикализация поселенцев и их превращение в таран на Западном берегу ни к чему хорошему не приведут. Ведь негативные прецеденты множатся от месяца к месяцу: лоялисты нападают не только на местных бедуинов, но и на израильскую полицию и оперативников контрразведки, пытаются под видом палестинских маргиналов совершать налеты на армейские склады.

К тому же сердобольные благотворители из числа ультраправых со временем поставляют поселенцам всё более серьезные средства самообороны. Среди прочего в арсенале землепроходцев на Западном берегу постепенно появляются тепловизоры и гексакоптеры (к последним при желании можно легко приладить системы сброса боеприпасов).

При сохранении нынешнего импульса из общин могут выйти полноценные милиции, которые будут действовать по собственному усмотрению.

А это, в свою очередь, чревато масштабированием кризиса в Газе на всю историческую Палестину. И, как следствие, обнулением миротворческих усилий команды Трампа.

К тому же «инициативное поселенчество» постепенно стало бить по репутации США на местах. Например, в конце августа группа еврейских погромщиков, связанных с поселенцами, совершила налет на деревню Турмус-Айя, большая часть жителей которой имеют американское гражданство, убив и ранив несколько человек.

Предполагается, что акция была частью стратегии по выдавливанию местного населения для строительства нового израильского форпоста. Вашингтон воспринял инцидент как посягательство на интересы американских граждан и потребовал от Нетаньяху «решить проблему». Намекнув устами посла Майка Хакаби, что в случае неповиновения Штаты могут изменить риторику по Западному берегу.

Впрочем, израильское руководство пока воспринимает сигналы Вашингтона скорее как позу и не спешит пересматривать политику в отношении поселенцев. Как и отменять тендер на строительство квартала «Е1».