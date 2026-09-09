В последние дни сразу в нескольких провинциях Йемена начались масштабные бои с применением бронетехники и артиллерии.

ИА Регнум

Противники движения «Ансар Аллах» (оно также известно как хуситы), наплевав на прежние джентльменские соглашения, рвутся к морю, а в продвижении им помогают саудиты, чья авиация господствует в небе соседа.

Эр-Рияд видит в нынешней эскалации йеменской гражданской войны хороший шанс решить застарелые проблемы — однако и рискует получить новые неприятности.

Конец «вечного перемирия»

Нынешний виток эскалации, начавшийся в первых числах сентября, положил конец соглашению о «вечном перемирии», достигнутому ключевыми йеменскими фракциями в 2022 году при посредничестве Омана и институтов ООН.

Несмотря на то, что договоренность была де-юре действительна только до октября 2022 года и впоследствии не продлевалась, стороны еще несколько лет ее соблюдали.

Например, в 2025 году Саудовская Аравия отказалась от участия в израильско-американских воздушных налетах на морские коммуникации «Ансар Аллах» и даже вынудила ВВС ЦАХАЛ сделать крюк через воздушное пространство ОАЭ.

Хуситы же не воспользовались плодами южного мятежа, устроенного в Йемене креатурой ОАЭ в конце того же года, дав саудитам возможность установить единоличный контроль над территориями бывшего союзника.

Однако со временем трения усиливались, а после возобновления хуситами ограниченной блокады Красного моря весной 2026 года дальнейшее мирное сосуществование Эр-Рияда и Саны оказалось под вопросом.

Саудиты какое-то время пытались сдерживать натиск «Ансар Аллах» за счет активизации лоялистов (оставаясь при этом над схваткой), однако в итоге сделали только хуже. К лету йеменские повстанцы лишь расширили географию ударов, сделав их более ощутимыми.

Например, 14 августа силы хуситов впервые перешли черту и атаковали ракетами стратегически важный порт Моха на Красном море, из-за чего функционирование объекта было полностью остановлено.

Неделей позже повстанческие ракеты повредили НПЗ и склады ГСМ лоялистов, а также уничтожили казармы с силовиками. При этом режим перемирия продолжал действовать и стороны не переходили к масштабным боестолкновениям.

Последняя резонансная акция имела место в самом начале осени, когда на воздух взлетел крупный конвой с бронеавтомобилями и колесными тягачами, предназначавшийся для подразделений центрального правительства.

По некоторым данным, вместе с техниками погиб и саудовский военный советник, отвечавший за сопровождение поставки. После этого терпение Эр-Рияда лопнуло окончательно и Дом Саудов отдал приказ решать проблему с хуситами на земле.

Новая модель войны

Сентябрьская кампания, начатая просаудовскими фракциями, по характеру сильно отличается от предыдущих военных акций.

Лояльные центральному правительству силы решили не ограничиваться каким-то одним направлением, как это бывало при прежних обострениях, и развернули масштабное наступление в провинциях Аль-Джауф, Аль-Байда, Мариб, Таиз и Ходейда. Фактически создав равномерное давление на большей части линии боевого соприкосновения.

И, судя по темпам продвижения лоялистов в первые дни кампании, в некоторых провинциях хуситы оказались не готовы к удару. Например, в Аль-Джауфе проиранские силы вынуждены были оставить военный комплекс «Аль-Лабанат» на марибском направлении и отступить глубже в горы.

В Аль-Байде хуситы также утратили контроль над господствующими высотами в районе Аз-Захир, в Таизе потеряли ряд опорных пунктов, а в Ходейде — пару рокадных дорог.

Натиск активно поддерживает саудовская военная авиация. Как заявляет спикер вооруженных сил «Ансар Аллах» Яхья Сари, в течение последних трех суток (в среднем с интервалом в 1,5–2 часа) саудиты нанесли более сотни ударов по их позициям и объектам.

Среди прочего под удар попала тюрьма в городе Хазм, где под стражей содержались арестованные лоялисты центрального правительства. Бомбы повредили ворота и часть построек, из-за чего часть выживших заключенных разбежалась по окрестностям.

При этом официальный Эр-Рияд настаивает, что его армия не вовлечена в войну напрямую, а лишь «оказывает поддержку» союзным формированиям в рамках защиты собственных границ.

Неудивительно, что на фоне тактических успехов просаудовские силы постепенно впадают в эйфорию и придают наступлению почти сакральное значение. Так, например, полковник Маджид аль-Нузайли, представитель связанных с правительством Йемена сил, заявил, что цель нынешней кампании — «освободить страну из плена хуситов» и восстановить контроль центральных властей над столицей Саной.

С учетом того, что главный город Йемена находится под управлением «Ансар Аллах» уже почти 12 лет, подобные обещания воспринимаются как намек, что нового сепаратного мира ожидать не приходится.

Впрочем, объявленный центральным правительством Йемена амбициозный бросок на столицу с обещанием «изгнать мятежников» стоит считать скорее побочным политическим шагом.

Куда важнее для противников хуситов рассечь подконтрольные им прибрежные провинции и лишить нормального выхода к Красному морю. И тем самым снизить опасность для гражданского судоходства.

Тем более что попытки США и их союзников расчистить Ормузский пролив или создать в регионе альтернативные «зеленые маршруты» не привели к устойчивому результату, а Баб-эль-Мандебский пролив пока остается единственной более-менее надежной энергетической артерией Ближнего Востока.

В этом и кроется стратегический расчет Саудовской Аравии, которая, судя по всему, хочет руками местных сил расчистить судоходный маршрут, напрямую не вовлекая в войну собственную армию, за исключением ВВС, противопоставить которым хуситам нечего. А заодно и навязать руководству «Ансар Аллах» обязательство выйти из регионального конфликта в обмен на личные гарантии безопасности.

Опасные заблуждения

С другой стороны, несмотря на общую амбициозность плана контрнаступления, саудовские стратеги явно рассчитывали на другой результат.

Например, спровоцировать воздушными ударами обвал фронта и бегство подразделений «Ансар Аллах» и превратить продвижение лоялистов в марш триумфа. Однако этого не произошло даже на сложных участках.

Например, в Аль-Джауфе и Таизе ситуация, несмотря на потерю хуситами ряда районов, остается контролируемой, а на отдельных участках проиранские силы даже смогли перейти в контрнаступление.

Помимо этого, хуситы заметно усилили натиск на портовый город Моха, расположенный севернее Баб-эль-Мандебского пролива. По данным йеменских источников, линия фронта впервые за несколько лет приблизилась вплотную к городским кварталам, а на штурм порта «Ансар Аллах» бросили свои лучшие силы.

В случае, если хуситам удастся выбить лоялистов из Мохи, они получат возможность эффективнее контролировать местное судоходство и наносить более точные удары по проходящим мимо саудовским танкерам.

Помимо этого, война в Йемене довольно быстро вышла за его географические границы. В ночь на 8 сентября силы «Ансар Аллах» ударили по территории Саудовской Аравии баллистическими ракетами и БЛПА-камикадзе.

Больше других пострадали провинция Асир, где под удар попали нефтегазовые хранилища, и провинция Джизан, где временно прекратили работу местные НПЗ и аэропорт.

Интересно, что саудо-американская система воздушной обороны мало что смогла противопоставить йеменской баллистике — помимо обширных разрушений и возгораний на земле, ущерб получили местные жители.

По данным саудовского минздрава, после ночных атак за помощью обратились минимум 73 человека.

«Если вы наступаете на нас в Йемене, мы заставим Саудовскую Аравию заплатить за это непосредственно на своей территории», — лаконично прокомментировал ситуацию Сари. Намекнув попутно, что у хуситов есть возможность и дальше наращивать масштабы ударов и расширять их географию.

В результате Эр-Рияд оказался в двойственном положении: королевские стратеги явно не готовы сворачивать наступление лоялистов, опасаясь, что хуситы не примут новое «джентльменское перемирие» и продолжат давить на деморализованных оппонентов.

Вместе с тем в аравийском королевстве растет понимание, что ресурса йеменского центрального правительства явно недостаточно, чтобы уверенно оперировать в зоне контроля. И тем более — чтобы утверждать свою власть в местах, которые десятилетие были в серой зоне.

А значит, в случае затягивания конфликта саудитам придется поддерживать свою креатуру дополнительным сухопутным контингентом. Что чревато повторением Эр-Риядом тех же ошибок, что и десятилетие назад.