Минувшие выходные продемонстрировали, насколько глубоко миграционный кризис раскалывает британское общество — и насколько неуклюже государство пытается с этим справиться.

ИА Регнум

За два дня в стране прошли сразу два крупных протеста против нелегальной иммиграции — в Дувре и Портсмуте. Оба сопровождались стычками с полицией и получили широкий резонанс в средствах массовой информации.

Блокада Дувра

Утром 5 сентября сотни людей в черной одежде и балаклавах перекрыли подъездные дороги к порту Дувр — крупнейшему паромному узлу Великобритании, связывающему южную Англию с Францией.

Протестующие взялись за руки, блокируя автотрассу A20 и скандируя: «Остановите лодки», «Чьи улицы? Наши улицы!» По данным дорожной службы National Highways, из-за перекрытия образовалась пробка длиной 6,4 километра, а задержки достигали 45 минут.

Представители порта сообщили, что движение «остановлено по причине продолжающегося нарушения общественного порядка», а кентская полиция назвала акцию «стихийной».

Ответственность за организацию блокады взяла на себя сетевая группа Patriot Platform, сформировавшаяся еще в июле и объединившая активистов разных антимигрантских движений.

Несмотря на масштаб акции, обошлось без арестов: полиция сопроводила толпу к железнодорожной станции, и к полудню движение восстановилось. Паромные операторы пообещали пересадить опоздавших пассажиров на следующий рейс.

Протест прошел без единого плаката или транспаранта — лидер консерваторов в совете округа Дувр Крис Винсон констатировал, что об антимигрантском характере акции можно судить лишь по «лозунгам и косвенным признакам».

Разбитые стекла

На следующий день конфликт переместился в Портсмут. У берега перехватили резиновую лодку примерно с 140 мигрантами, попавшую в британские воды после операции с участием двух катеров Королевского национального общества спасания на водах.

По плану министерства внутренних дел, прибывших должны были отправить автобусами в центр приема в Манстоне — стандартный пункт оформления для тех, кто пересекает пролив на малых судах.

Однако колонну автобусов заблокировали сотни протестующих, съехавшихся в город после призывов активиста Дэниела Томаса, соратника антиисламского активиста Томми Робинсона.

В прямом эфире Томас заявил: «Все дороги перекрыты, они никогда не смогут отсюда выехать». Ситуация обострилась настолько, что в дело вступила полиция. В результате у двух машин правоохранителей выбили лобовые стекла, а в какой-то момент протестующим удалось прорвать полицейский кордон.

Демонстранты заявляли о готовности оставаться на месте всю ночь, но около трех часов ночи в понедельник полиция ввела ограничение по статье 14, что позволило разогнать толпу. Статья 14 — это раздел британского закона об общественном порядке 1986 года, который дает полиции право устанавливать условия для публичных собраний, включая ограничение места проведения, продолжительности и числа участников.

Полиция может ввести такие требования, если старший офицер решит, что собрание может привести к серьезному общественному беспорядку или повреждению имущества. Еще один повод возникает, когда участники акции пытаются кого-то запугать или нарушить чьи-то права.

Так что правоохранители потребовали от протестующих разойтись и очистить территорию у полицейского кордона и автобусов с мигрантами.

Связующим звеном между акциями в Дувре и Портсмуте выступил Томас, ранее в рамках кампании «Остановите лодки» выезжавший во Францию и портивший оставленные мигрантами плавсредства.

Представитель пресс-службы полиции Хэмпшира и острова Уайт сообщил, что во время ночного противостояния 6–7 сентября несколько офицеров пострадали и потребовали медпомощи, повреждения получили машины полиции и береговой охраны.

Помимо этого, полиция использовала перцовый спрей и водяные пушки. Начато расследование для установления личностей нападавших на офицеров и виновных в повреждении техники.

География расширяется

События в Дувре и Портсмуте — далеко не случайный всплеск.

Похожий, но куда более разрушительный сценарий разворачивался еще летом 2025 года у отеля Bell в Эппинге, где после ареста мигранта по обвинению в сексуальном насилии над подростком начались еженедельные протесты, переросшие в затяжное противостояние с полицией.

За несколько месяцев там пострадали десятки полицейских и охранников отеля, было произведено более 30 арестов, а расходы на охрану порядка достигли 1,7 миллиона фунтов.

Несколько участников тех событий позже получили реальные тюремные сроки за нападения на полицию и повреждение автомобилей — вплоть до выбитых окон и спущенных шин патрульных машин.

Летом 2026 года похожая волна прокатилась через Тетфорд и поселок Барнэм в Норфолке, где протесты против размещения мигрантов на территории военной базы RAF Barnham переросли в настоящие погромы: активисты забрасывали здания камнями и бутылками, разбивали окна жилых домов. Полицейские получили травмы от разлетавшихся осколков стекла.

Более 20 человек были арестованы по обвинениям, включая расово мотивированные правонарушения и подготовку к ограблению с отягчающими обстоятельствами.

Так что конфликт между протестующими и силовиками в Британии — это системная тенденция последних полутора лет.

Кому выгодно

Показательна не только сама волна недовольства миграционной политикой, но и то, как на нее реагируют власти и крупные медиа. Вместо разговора о причинах напряженности общественное раздражение методично направляют на самих участников протестов.

Любые неудобства пассажиров, водителей и бизнеса подаются прежде всего как следствие действий активистов, а не как результат многолетней неспособности властей решить проблему, которая и вывела людей на улицы.

При этом официальная статистика показывает снижение за год числа пересечений Ла-Манша почти на 43%. Что отчего-то не мешает напряженности расти. Поэтому эти данные вызывают большие сомнения.

Британская политическая система фактически стравливает разные группы общества между собой: местных жителей — с мигрантами, недовольных протестами — с протестующими.

В выигрыше остается правящий аппарат, которому не приходится отвечать за собственные решения. Мощный медиаресурс используется для создания удобной картинки — с осуждением «нарушителей порядка» и одновременными заявлениями о «праве на мирный протест». Это дежурная формула, снимающая ответственность с самой власти.

Цепочка конфликтов, начавшаяся с Эппинга в 2025 году, захватила уже несколько регионов Британии и продолжилась в Дувре и Портсмуте.

Каждый новый эпизод демонстрирует одну и ту же схему: мобилизация недовольных граждан, силовое противостояние с полицией, десятки поврежденных машин и разбитых окон — и неизменная официальная риторика об осуждении беспорядков без содержательного ответа на вопрос, почему проблема так и не решена за годы обещаний.

Пока правительство предпочитает управлять раздражением общества, а не ликвидировать его причину, градус взаимной ненависти в стране будет только увеличиваться.