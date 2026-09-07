Несмотря на наступление осени, Европа продолжает изнывать от жары — в начале сентября воздух в Испании и Франции местами прогревался до 35 градусов и выше, что крайне необычно для этого времени года. Между тем продолжается оценка последствий ущерба, нанесенного засухой, лесными пожарами и рекордными температурами.

ИА Регнум

Согласно исследованию итальянского Евро-средиземноморского центра по вопросам изменения климата, за последние десятилетия резко возросла частота и интенсивность не только отдельных экстремальных погодных явлений, но и их одновременных комбинаций — жара, засуха, проливные дожди и лесные пожары накладываются друг на друга, создавая комплексные риски, к которым инфраструктура и экономика не готовы.

В 1991–2020 годах волны жары фиксировали в три раза чаще, чем в предшествующие три десятилетия. А температура выше 35°C в этом году впервые была зафиксирована в регионах, где проживают около 80% населения ЕС.

Масштабы бедствия расширяются: от экстремальных температур страдают не только традиционно жаркие страны вроде Испании или Италии, но и Великобритания, Бельгия, Польша — территории, где раньше подобное было редкостью.

При этом опубликованный в сентябре доклад ООН констатирует, что мир неизбежно превысит порог глобального потепления в 1,5 градуса уже в ближайшие годы и достигнет в лучшем случае показателя в 1,8°C, а по другим прогнозам — и вовсе превысит 2°C.

«Если мы останемся выше отметки в 1,5°C, хороших результатов не будет. Во всем мире экстремальные волны жары уже доказывают, что последствия изменения климата будут наступать быстрее, наносить более сильный удар и длиться дольше, унося больше жизней и вызывая более серьезные разрушения», — заявила датский эколог Ингер Андерсен, исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Как подчеркивается в докладе, каждая дополнительная десятая доля градуса выше указанного порога повышает риск запуска необратимых процессов.

«Ожидаемые последствия включают усиление экстремальных погодных явлений, утрату экосистем и затопление малых островных развивающихся государств и прибрежных городов, расположенных на низменностях. Ожидается серьезный ущерб здоровью человека, продовольственной безопасности, водоснабжению, природе, городам, инфраструктуре и экономике», — сообщает ЮНЕП.

Уже сейчас рост температур напрямую сказывается на экономике ЕС, делая работу менее безопасной и продуктивной, особенно в отраслях, где труд невозможен без пребывания на открытом воздухе. По данным исследования Европейской платформы по адаптации к изменениям климата, температуры снижают производительность работников, приводят к увеличению перерывов и сокращению рабочего дня, а также повышают риски для здоровья.

По самым предварительным оценкам, ущерб от экстремальных погодных условий этим летом составит 1% совокупного ВВП ЕС. При этом ожидаемый экономический рост в 2026 году составлял всего около 1,1% — то есть жара практически полностью сводит его на нет.

Сельское хозяйство оказалось на передовой климатического удара. Аномально высокие температуры и засуха привели к значительному снижению урожаев по всей Европе: от картофеля в Нидерландах до оливок в Средиземноморье.

По данным европейской ассоциации зерновых трейдеров COCERAL, производство зерновых в ЕС и Великобритании упадет на 23,4 млн тонн по сравнению с 2025 годом. Особенно сильно пострадает производство кукурузы: по прогнозам, оно сократится на 13%, до 52 млн тонн — это самый низкий уровень в ЕС с 2007 года.

«У меня урожай ячменя упал на 50%, а качество было настолько плохим, что солодовники не взяли его для пива. Это удар ниже пояса», — поделился с The Spectator фермер Майкл Ландейл.

В Бельгии фермеры потеряли до 60% урожая картофеля, несмотря на регулярный полив. Представители различных сельскохозяйственных ассоциаций сообщают о катастрофических потерях в странах Южной, Центральной и Западной Европы: потери кукурузы в Словении достигают 50–70%, в Италии — 20–25% (на неорошаемых полях — до 70%).

Рекордная засуха уничтожила пастбища и ключевые кормовые культуры, что привело к резкому дефициту и росту цен на корма для скота. Фермеры вынуждены использовать зимние запасы уже в конце лета, чтобы прокормить свои стада.

«Жара была настолько интенсивной, что земля выжжена», — заявил Bloomberg фермер из Ирландии Денис Дреннан.

Ежедневные затраты на корм для одной коровы, по его словам, выросли вдвое — до 5,80 евро. В некоторых хозяйствах Франции производство молока уже упало на 30%.

По оценкам Европейской федерации производителей кормов (FEFAC), ЕС потребуется дополнительно импортировать 7 миллионов тонн кукурузы, чтобы закрыть дефицит. С учетом того, что на дешевую кукурузу в условиях ограничения украинского экспорта рассчитывать не приходится, остаются в основном лишь более дорогие заокеанские варианты.

«Люди уже забивают коров на зиму, зная, что не смогут их прокормить», — прокомментировала ситуацию британский фермер Софи Грегори.

Всё это создает вполне ощутимую угрозу продовольственной безопасности Европы.

«Люди представляют себе изменение климата как повышение уровня моря и повышение температуры воздуха. Но одним из первых и долгосрочных последствий является голод», — пишет в своей статье для Euractiv Крис Кремидас-Кортни, внештатный научный сотрудник Женевского центра по вопросам политики безопасности.

На фоне катастрофических потерь в сельском хозяйстве правительство Франции уже объявило о пакете помощи фермерам в размере более 1 миллиарда евро. Однако эта помощь недостаточна: главный сельскохозяйственный союз страны FNSEA оценил потери производства не менее чем в 10 миллиардов евро.

Между тем Франция и так испытывает острейший дефицит бюджета: государственный долг страны превысил 3,5 триллиона евро, а стоимость его обслуживания достигла самого высокого уровня с 2008 года. Это делает ее одной из самых уязвимых экономик Евросоюза, и в подобных условиях создаваемая последствиями погодных аномалий дополнительная нагрузка может стать непосильной.

Изменение климата ставит под угрозу и европейский «ядерный ренессанс». В последние годы произошел масштабный разворот EC в сторону атомной энергетики после десятилетий сворачивания этой отрасли.

Однако теперь обмеление рек лишает атомные электростанции воды для охлаждения. Ранее сообщалось о том, что из-за этого как минимум шесть реакторов по всей Европе были закрыты, а еще 17 работали с ограничениями.

Всё это требует пересмотра проектов и огромных затрат на адаптацию: только французская EDF планирует потратить 4,3 миллиарда евро к 2040 году, чтобы приспособить свои АЭС к новым реалиям. «Изменение климата делает атомную энергетику всё более непредсказуемой», — отметил в комментарии для Politico Пер Хегселиус, профессор истории техники в Королевском технологическом институте Швеции.

Здравоохранение также испытывает на себе влияние происходящего. Зафиксирован резкий рост избыточной смертности. По неполным данным, четыре последовательные волны жары унесли не менее 36 000 жизней.

И это — лишь предварительные оценки: данные за август еще не полностью обработаны. Экстремально высокие температуры становятся устойчивым медицинским вызовом для Европы, особенно на фоне старения населения.

Рейтинговое агентство S&P предупредило, что это окажет влияние на страховщиков. Жара усугубляет сердечно-сосудистые и другие хронические заболевания, увеличивает число госпитализаций — и в долгосрочной перспективе это приведет к росту страховых премий.

Власти ЕС хотели бы сместить фокус с реагирования на предотвращение, по крайней мере так они говорят. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к новой эре одновременных катастроф: «Мы должны быть готовы к миру, где экстремальные события происходят чаще, в большем количестве мест и одновременно».

Но даже если этот призыв и был искренним, главная проблема — финансирование. В условиях дефицита бюджетов стран-членов и жестких переговоров о новом долгосрочном бюджете ЕС на 2027–2034 годы денег на адаптацию катастрофически не хватает.

Поэтому на практике после этого лета в европейском политическом дискурсе акцент смещается с борьбы с выбросами, которая велась годами и не привела к искомому результату, на адаптацию к последствиям погодных аномалий.

«Произошел довольно резкий сдвиг: внимание перешло с мер по смягчению последствий на меры по адаптации», — заявил в разговоре с Financial Review Рори Салливан, генеральный директор консалтинговой компании, специализирующейся на вопросах климата.

Этот сдвиг в некотором смысле равносилен признанию поражения: несмотря на долгие годы «зеленой» политики, жара все-таки берет верх, и теперь Европе приходится платить, чтобы хотя бы как-то компенсировать ее воздействие. Вопрос в том, хватит ли у нее средств, чтобы покрывать растущие убытки в дальнейшем.