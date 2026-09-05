5 сентября 2026 года Москва отмечает свой главный городской праздник — День города. Столица встречает 879-ю годовщину основания широкой праздничной программой, которая развернулась на десятках площадок по всему городу.

Сергей Бобылев/РИА Новости

В парках и на центральных пространствах проходят концерты, спортивные фестивали, исторические реконструкции, музейные экскурсии и семейные мероприятия. В Лужниках организован День московского спорта с открытыми тренировками и мастер-классами. На ВДНХ, в «Зарядье» и на окружных площадках выступают известные артисты, работают интерактивные зоны, детские программы и кинопоказы.

Празднование охватывает все районы столицы: от центра до окраин, жители и гости города выходят на улицы, чтобы отметить развитие и достижения мегаполиса.

В рамках торжеств президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором подвел итоги развития столицы и обозначил ее значение для всей страны.

Президент отдельно остановился на недавнем событии — обретении мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского. День города в этом году предшествует общемосковскому крестному ходу, который состоится 6 сентября и где впервые пронесут вновь обретенные мощи. Путин, уже успевший поклониться святыне, с имени князя начал свою речь.

«Вы все слышали о мощах Дмитрий Донского. Я, честно, когда пришел в храм, посмотрел — даже от себя не ожидал, что это производит такое впечатление. Прямо мощи святого, человека, который сыграл такую колоссальную роль в спасении и становлении России. И это тоже Москва. Всё это отсюда, и всё здесь, здесь наши корни», — отметил глава государства.

650 лет назад московский князь сумел сплотить и защитить свой народ. Президент считает это событие знаковым для всей страны.

Финальные слова выступления главы государства были обращены ко всем гражданам. Президент подчеркнул, что любые трудности и вызовы носят временный характер. Россия всегда будет существовать, и в ней всегда останется мощная, прекрасная и комфортная столица.

«Вместе с вами, вместе со всеми гражданами страны мы преодолеем любые трудности и вызовы. Все они временные, преходящие, а Москва, Россия — вечны. Желаю вам, чтобы и в дальнейшем своим трудом и талантом вы созидали настоящее и будущее нашей огромной страны. Уверен, что все поставленные задачи будут решены», — заявил Владимир Путин.

Президент высоко оценил работу команды мэра Москвы Сергея Собянина, которому в свое время было доверено руководить столицей. Вместе с тем Владимир Путин подчеркнул вклад всех жителей города, чья деятельность вносит значительный вклад в экономику всей страны.

В качестве примера успехов молодого поколения он упомянул школьницу Екатерину Малкову, получившую на ЕГЭ максимальные 500 баллов.

«Благодаря воле мэра Москвы, его команды и, самое главное, энергии жителей столица стала одним из крупнейших промышленных, научных и культурных центров мира, лучшим, динамичным городом планеты. Пользуясь возможностью, хотел бы сказать москвичам огромное спасибо», — сказал президент.

Стоит отметить, что именно внимание и решения федерального центра позволили столице России стать лучшим городом мира. Такая столица в полной мере подчеркивает статус великой страны.

В День города Владимир Путин связал историческую память о Дмитрии Донском, труд современных москвичей и уверенность в том, что любые трудности преходящи, а Москва и Россия остаются вечными.