Война между Израилем и ХАМАС, несмотря на объявленное год назад перемирие, не утихает. Однако приобрела некоторую специфику.

ИА Регнум

Не имея возможности полноценно задействовать собственные вооруженные силы, Израиль всё активнее прибегает к помощи местных оппозиционных милиций — рассчитывая, по всей видимости, таким образом ослабить влияние противника на местах.

При этом израильтяне, судя по всему, учли некоторые ошибки прошлого и уже не пытаются делать ставку на одну конкретную силу.

В бой идут «старики»

После фактической стабилизации линии фронта осенью 2025 года еврейское государство на какое-то время утратило интерес к развитию прокси-системы в секторе Газа. Видимо, посчитав, что США и другие международные посредники смогут заставить ХАМАС разоружиться.

Однако расчет не оправдался — палестинское движение не только отказалось складывать оружие без железных гарантий, но и со временем сплотило ряды, усилив контроль в крупных городах и мобилизовав сторонников.

Дальнейшее промедление израильские стратеги сочли губительным, особенно с учетом того, что войскам по-прежнему было запрещено продвигаться вдоль «желтой линии» разграничения, и уже к середине лета 2026 года экстренно «пересобрали» военный противовес ХАМАС из местных лоялистов. Основу обновленной прокси-системы составили «народные силы», ранее позиционировавшие себя как «альтернативное правительство Газы».

Несмотря на гибель основателя Ясира Абу Шабаба в декабре 2025 года и кратковременный дрейф группировки в сторону связанных с ХАМАС публичных фигур, «народники» через какое-то время вернулись под израильское крыло. Уже с более лояльным руководством.

Новый лидер группировки Гассан ад-Духайни в прошлом имел тесные связи со спецслужбами еврейского государства и помогал выявлять контрабандные маршруты палестинского подполья. В отличие от предшественников, он был практически чист перед законом.

Обновленная группировка контролирует южную часть Газы (в том числе предместья Рафаха и Хан-Юниса) и действует под защитой израильских аванпостов вдоль «желтой линии». На данный момент это самое крупное тактическое объединение под косвенным контролем израильтян (около 200 бойцов).

Однако, как и в прошлом, «народники» состоят преимущественно из вчерашних преступников, дезертиров и прочих людей с темным прошлым.

А потому «народная армия» не отличается дисциплиной и почти не используется Израилем в наступательных операциях. Вместо этого они чаще всего сопровождают важные грузы и проводят разведку в районах, где планируется разместить новый израильский аванпост.

Тем не менее само наличие нескольких сотен хорошо вооруженных головорезов вблизи зоны активности ХАМАС вынуждает оппонентов постоянно держать часть сил в резерве для купирования потенциального прорыва.

Неудивительно, что израильские силовики не жалеют денег и ресурсов на оснащение «народников» и даже помогают им развивать структуру управления. Например, к августу 2026 года в центральной части Газы полноценно оформилось дочернее подразделение «народников» — «Силы свободной родины» под руководством Шауки Абу Нсейра, бывшего заместителя ад-Духайни.

Кровники и карьеристы

Помимо развития системы «карманной армии» в Газе, Израиль довольно эффективно использует мелкие дрязги между ХАМАС и палестинскими кланами, ранее занимавшими нейтральную позицию в конфликте.

Яркий пример — история клана торговцев и контрабандистов Абу Варда. Изначально члены этой семьи демонстрировали лояльность руководству эксклава, а в первые месяцы войны снабжали деньгами и припасами добровольческие бригады палестинского сопротивления.

Но сотрудничество влиятельных групп довольно быстро переросло в соперничество — особенно после того как военное командование ХАМАС стало в одностороннем порядке изымать поступавшие на территорию Абу Варда гуманитарные грузы, а также задерживать «крышуемых» им бизнесменов.

А реальный разлад произошел в конце августа 2026 года, когда лоялисты ХАМАС похитили и расстреляли нескольких представителей семьи.

Это стало последней каплей: в конце августа клан поклялся могилами соплеменников, что отомстят. А уже в первых числах сентября сторонники Абу Варда оказали ЦАХАЛ крупную услугу — помогли вычислить и заманить в ловушку главу внутренней безопасности ХАМАС Муина аль-Арабида, которого израильтяне впоследствии вывезли на свою территорию.

Аль-Арабид стал одной из крупнейших фигур палестинского сопротивления, кого израильтянам удалось взять живьем, что кратно повысило оперативную ценность бойцов клана в глазах Генштаба.

В обмен на помощь израильское руководство косвенно согласилось поддержать претензию лидеров клана на создание собственного «автономного княжества» в западной части Газы. В том числе в районах, которые всё еще находятся под контролем лоялистов ХАМАС. При этом лидеры Абу Варда настаивают, что их союз с Израилем носит скорее тактический характер и действует ровно до момента, пока не будет свершена кровная месть.

Также под знамена израильтян в какой-то момент перешла часть клана Джундия, контролирующего часть восточных районов Газы. Образовавшиеся из отступников «Силы защиты Шуджайи» (Шуджайя — название квартала в эксклаве) сами пришли к израильтянам и предложили свои услуги в обмен на финансовые вливания.

А их фактический лидер Рами Хиллес не скрывает, что его «элитный спецназ» вполне мог воевать и на стороне ХАМАС, если бы те предложили больше.

Правда, контроль «Сил защиты Шуджайи» на востоке скорее номинальный. Большая часть членов клана (а это не менее 400 «штыков») продолжает придерживаться нейтралитета. Более того, старейшины Джундии предали Хиллеса и его людей публичной анафеме — за пособничество общему врагу.

Помимо жажды денег и мести, мотивацией местных сил присоединяться к Израилю стали завидные карьерные перспективы. Например, Хусам аль-Асталь, бывший высокопоставленный силовик Палестинской национальной администрации, сколотил в эксклаве собственные контртеррористические силы численностью до сотни бойцов.

Зоной ответственности аль-Асталя стала юго-восточная Газа. Однако, в отличие от клановых милиций, это подразделение работает напрямую с контрразведкой ШАБАК и используется для проведения сложных точечных операций — например, выявления и разгрома подпольных оружейных заводов ХАМАС.

В обмен на лояльность аль-Асталю обещан пост «силовика № 1» в послевоенной Газе. А в перспективе — главы всей администрации.

Разделяй и властвуй

Выстроенная Израилем прокси-система в секторе Газа, на первый взгляд, не может служить полноценным силовым противовесом ХАМАС.

Большая часть лояльных милиций по численности уступает даже минимальным тактическим единицам сопротивления (например, «Силы защиты Шуджайи» насчитывают всего два десятка бойцов, ополчение клана Абу Варда — не более пятидесяти).

Да и предполагаемый мобилизационный потенциал кратно разнится (более 12 тысяч лоялистов ХАМАС против тысячи — в лучшем случае — произраильских ополченцев). Это исключает использование прокси-сил в качестве единственного инструмента прямой зачистки эксклава.

Вместе с тем их оперативная ценность для израильского командования гораздо выше, чем в начале конфликта. Секрет кроется в географическом расположении: лоялисты равномерно распределены по всем ключевым районам сектора Газа, а границы контроля группировок смыкаются друг с другом.

В результате зона влияния ХАМАС оказывается зажата в полукольцо, которое с внешней стороны усилено израильским постоянным контингентом. Прямого доступа к израильской территории у палестинского сопротивления нет.

Израиль фактически выстроил в палестинском эксклаве систему раннего предупреждения, которая позволяет ему ограниченными силами сдерживать растущий военный потенциал ХАМАС. И при этом почти не расходовать собственные кадры.

Даже если в открытом бою произраильские активисты быстро оставят позиции, выигранного времени будет достаточно, чтобы поднять авиацию и нанести удар по районам скопления противника.

Такая система работает эффективно, только пока в эксклаве сохраняется постоянное присутствие ЦАХАЛ. Ни «народники», ни кланы, ни отставные палестинские силовики в одиночку не будут способны удержать контроль над занятыми территориями.

И с высокой долей вероятности быстро перегрызутся между собой за право наследовать подаренные Израилем территории и сопутствующие рычаги власти.