Польско-украинские отношения достигли точки, которую уже называют самой низкой с 2022 года. Регулярные нападения на украинцев в Польше не прекращаются уже несколько месяцев подряд.

ИА Регнум

Примеры «дружбы народов» становятся всё более и более ошеломляющими. Как сообщают местные СМИ, в Радоме пьяный 34-летний мужчина, возвращаясь со свадьбы, заметил на автобусной остановке троих молодых людей. Заговорив с ними, он вдруг понял, что перед ним гости с Украины.

Тогда заботливый поляк решил прочесть иностранцам лекцию о Волынской резне, однако образовательный процесс довольно быстро перерос в потасовку. Почувствовав, что силы неравны, гражданин Польши решил позвать подмогу.

Сделать это оказалось проще простого: увидев, что по другой стороне улицы идут еще четверо поляков, ему было достаточно крикнуть: «Это парни с Украины!» Прохожим аргументация показалась достаточной, и они присоединились к побоищу.

В результате пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Прокурор позднее сообщил, что зачинщика поймали. Сам он утверждает, что украинцы оскорбили его первыми.

Еще одна история произошла в Германии. По счастливой для всех остальных пассажиров случайности в одном вагоне метро в Гамбурге встретились полька со своим другом и две гражданки Украины.

Не сдержав эмоций, полька обрушилась на соседку с обвинениями, перемежавшимися русским и польским матом. «Прикинь, мы в Германии, как тебе?» — только и смогла сначала выдавить из себя беженка, обращаясь к не попавшей в кадр собеседнице. Та в ответ призналась, что ей страшно.

«Ничего страшного, ничего мы вам не сделаем, просто собирайте чемоданы и валите домой на Украину», — посоветовала приезжая из Польши. Получив «европейские гарантии безопасности», представительницы второй стороны втянулись в конфликт.

В ответ на обещания стереть всех украинцев в порошок одна из них поинтересовалась, нравятся ли ее оппонентке русские и почему. «Конечно, потому что это нормальный народ», — мгновенно отреагировала та.

Тогда в ход пошли уже самые «железобетонные» аргументы — «Сталин убивал поляков», поэтому русских им любить не положено. Однако в ответ полька просто послала собеседницу в известном направлении, заявив, что ей противно с ней говорить.

Позже выяснилось, что разговор об Украине женщина затеяла еще до появления беженок. На другой записи слышно, как она говорит с соседом по-польски. В какой-то момент произносятся слова «их нужно сжечь».

Неприязнь поляков к украинцам настолько велика, что даже за границей они не стесняются вступать с ними в конфликт — даже на людях. Ненависть буквально застилает глаза, заставляя их рисковать свободой и правом на пребывание на территории другого государства.

Одним из наиболее показательных за последнее время стал инцидент в Познани, где группа мужчин жестоко избила человека, выкрикивая оскорбления в адрес УПА* и Бандеры, а также требуя убираться из страны.

Лишь после того как видео разошлось по Сети, полиция выяснила, что пострадавший — вовсе не украинец. В официальном комментарии для Wirtualna Polska представитель правоохранительных органов подтвердил: «Потерпевший оказался поляком».

Что любопытно, сам он категорически отказался заявлять о происшествии, сказав, что он не пострадал в результате драки. Однако с учетом широкого резонанса правоохранители всё же начали разбирательство по собственной инициативе.

Этот случай не просто ошибка. Он демонстрирует, что ненависть уже не разбирает национальностей: жертвой может стать любой.

Периодически под удар начали попадать и белорусы, как правило, беглые оппозиционеры, так называемые «змагары». «Польский президент, я думаю, напрямую ответственен за то, что происходит», — заявил один из них в видео, опубликованном в соцсетях.

Неприязнь не ограничивается перепалками и драками, проявляясь и на бытовом уровне. К примеру, девушка поделилась фотографией бокового зеркала своего авто с украинскими номерами, на котором она ездит по Польше.

Социальные сети

Неизвестные наклеили на него стикер с антиукраинской надписью и перечеркнутым портретом Бандеры. Этот случай стал еще одним подтверждением того, что сейчас для многих поляков автомобиль с регистрационными знаками Украины — мишень, а не просто средство передвижения.

Напряженная атмосфера проявляется даже в таких ситуациях, как простой поход в книжный магазин. Украинка, проживающая в Польше, поделилась в социальных сетях фотографией, сделанной в одном из торговых точек сети Empik.

Она пришла туда в поисках журнала о косметике, но вместо этого наткнулась на свежий номер Zakazana Historia, приложения к Warszawaska Gazeta с обложкой, на которой крупными буквами было выведено: «Бандеризм наступает. История культа преступников». «Косметику не нашла, но зато нашла вот такое», — прокомментировала она свой снимок.

По словам беженки, проживающей в Варшаве последние три года, с каждым годом агрессия местного населения по отношению к приезжим из соседней страны ощущается всё сильнее. «Если вы живете в районе, где много местных, как я, они могут выражать недовольство даже тем, что мы говорим по-украински в лифте», — рассказала она новостному интернет-порталу Onet.

Польские политики тем временем продолжают разыгрывать украинскую карту. Депутат и лидер партии «Новая надежда» Славомир Ментцен заявил, что жители соседней страны сами посеяли неприязнь к себе.

«Всё, чего мы ожидали взамен на сотни миллионов злотых, — это благодарности и извинений за то, что было сделано в 1940 году. Польское общество так относилось к украинцам, что вся эта помощь требовала двух вещей: благодарности и извинений, а они не смогли себе этого позволить», — заявил он.

По словам парламентария, еще четыре года назад поляки принимали беженцев в своих домах, а теперь они «начинают их всё больше раздражать».

Социальные сети

Депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник в соцсетях призвала прекратить «быть лохами Украины». «Мы раздаем им ценную технику и выплачиваем за них кредиты, а они плюют нам в лицо своим бандеровским пантеоном героев — что это вообще такое?!» — написала она, посоветовав изменить политику в отношении соседней страны.

Эти настроения находят отклик в народе. Опрос Pollster показал, что более половины поляков (53%) выступают против продолжения военной помощи Украине, хотя в декабре 2022 года доля сторонников поддержки Киева составляла 77,5%.

Согласно другому опросу, проведенному Центром изучения общественного мнения по заказу Dziennik Gazeta Prawna, опрошенные назвали главными причинами ухудшения своего отношения к украинцам ситуацию вокруг Волынской резни (45,5%) и социальные льготы, предоставляемые беженцам в Польше (36,4%).

«Это публичная реакция на провокационные жесты президента Украины», — считает политолог Бартош Рыдлиньский из Университета имени кардинала Стефана Вышинского.

Обратная реакция не менее показательна. Согласно свежему опросу Rating Group, только 50% украинцев считают Польшу дружественной страной — по сравнению с 94% в 2023 году. Президента Кароля Навроцкого негативно оценивают 62% респондентов-беженцев.

Нельзя забывать и о том, что украинцы сами создают немало поводов для недовольства. Согласно статистике полиции, за период с января по июль 2026 года более 5600 украинских граждан стали подозреваемыми в совершении тех или иных преступлений. Это самый высокий показатель среди иностранцев, больше преступлений на территории страны совершают только сами поляки.

Каждое громкое происшествие с участием украинцев широко тиражируется в медиа. Ярким примером стал недавний инцидент в Варшаве, когда гражданин Украины в одном из продуктовых магазинов схватил нож с мясного прилавка, начал угрожать им и отказывался покинуть помещение.

На место прибыли более десяти полицейских экипажей, после долгих переговоров нарушитель порядка сдался. Впоследствии его депортировали с десятилетним запретом на въезд.

Подобные происшествия, получая широкий резонанс, формируют общий тревожный фон.

Варшавский психолог Виоллетта — мать троих детей, живущая в Польше с 2022 года, — призналась Die Zeit, что в связи с участившимися нападениями теперь боится говорить по-украински в общественных местах и не отвечает на звонки с родины в автобусе, так как однажды ее уже назвали за это «дерьмовой украинкой». «Я боюсь. У меня трое детей. Что с нами будет?» — вопрошает она.

Карина Кицай, получившая польское гражданство после 10 лет жизни в стране и владеющая небольшим бизнесом, тоже встревожена: «Теперь мне страшно. У меня тоже есть акцент».

Психолог Беата Райба рассказала Gazeta Wyborcza о любопытном парадоксе в Опольском воеводстве, где многие местные являются эмигрантами, работающими за рубежом, но при этом всё равно нападают на украинских иммигрантов у себя дома.

Если тенденцию не переломят, а для этого ничего не делается, она рискует закрепить устойчивую враждебность, которая будет воспроизводить себя сама.

*Запрещенная в России экстремистская организация.