В июле корреспонденты ИА Регнум впервые рассказали историю Коли из Гришино в ДНР.

ИА Регнум

Тогда 12-летний мальчик стал символом стойкости: 176 суток он провел в подвале, спасаясь от обстрелов. Дом семьи атаковали 12 украинских дронов, а от осколков ребенка своим телом закрыл отец.

Больше десяти километров Коля шел пешком до российских позиций. Уже в Донецке, немного оправившись от пережитого, на вопрос о заветном желании он ответил неожиданно: «Хочу поехать в детский лагерь. Мама в детстве ездила, говорит, там весело. Я тоже хочу».

До конца лета оставалось всего несколько недель, и шансов попасть в лагерь было мало: у Колиной мамы принципиальная позиция — пропускать школу нельзя. Однако удача улыбнулась герою.

Подписчица канала главного редактора ИА Регнум Светлана Бондарчук решила подарить мальчику путевку в Анапу, прочитав его историю. Вместе со своей сестрой Ириной Черновой они оплатили его отдых.

Кролики вместо бомбежек: день рождения в раю

За три недели в лагере солнце прогнало с лица Николая подвальную бледность, руки стали шоколадными, а вот на ногах появились пластыри — так много ходил, что натер мозоли. Мальчик взахлеб делился впечатлениями, хотя разговору мешали сирены ракетной опасности — за время отдыха их включали больше десяти раз.

Но Коля их совсем не боялся. Сначала все его мечты стремились к одному — увидеть море, потом — познакомиться с друзьями. Для парня это был первый опыт самостоятельности.

Долгое время семья прятала мальчика от украинского так называемого «Белого ангела», который принудительно забирал детей на территорию Украины, поэтому он постоянно находился рядом с родителями. Школа в его жизни была только дистанционной, большого количества сверстников Коля никогда не видел. Но тут освоился быстро.

Все ребята в его отряде приехали из Москвы и Подмосковья, еще один парнишка был родом из обстреливаемого Белгорода.

Фото предоставлены героями публикации Ирина Чернова и Светлана Бондарчук

— А ты рассказывал что-нибудь друзьям о том, как ты жил в подвале, как у нас во дворе работал танк? — аккуратно уточнила мама.

— А зачем? — пожал плечами Коля. — У нас было много дел и игр.

Распорядок был насыщенный: футбол, дискотека, экскурсии в океанариум и музей живых бабочек. Больше всего Коле запомнилось не море, как ожидали родители, а кролики.

Ему запала в душу поездка к кроликам и альпакам, которых он кормил с рук. Еще запомнились бабочки, которых он угощал апельсинами.

Комната Коле досталась с настоящим балконом, куда можно было выходить вечерами и играть в шахматы. Вместе с ним жили еще четыре мальчика: после маленького подвала на несколько семей такие условия кажутся царскими.

Поездка в лагерь выпала как раз на его день рождения. Впервые за несколько лет Коля задувал свечи и загадывал желания. Новые друзья подарили ему 500 рублей, правда, на что потратить, он пока не придумал. А родители сделали подарок заранее — телефон. Первый телефон за его 12 лет жизни, но в лагерь гаджет решили не давать, чтобы он не отвлекал от радостей детства.

После полугода жизни на консервах и солениях, когда запах одуванчиков ассоциируется с обедом (из них мама варила суп), ребенка поразило разнообразие меню:

— Кормили пять раз в день! Самое любимое — вареники и пельмени. Еще между едой давали вкусности: коктейли, пирожные, и даже можно было заказать бургеры и картошку фри иногда. Мама такое не разрешает! — поделился Коля.

Корреспондент ИА Регнум связался со Светланой Бондарчук и расспросил, почему они с сестрой решили сделать такой дорогой подарок незнакомому мальчику. Как оказалось, она москвичка, в Донецке ни разу не была, но уже давно читает канал главного редактора и такие истории ее трогают.

Фото предоставлены героями публикации Коля в детском лагере

Светлана поделилась, что ей близка инициатива городов-побратимов, когда российские регионы помогают восстанавливать освобожденные территории:

— Я считаю, что так должно быть и между людьми. Мы должны помогать восстанавливаться после испытаний тем, кто прошел через ад. Благополучие — такое переменное понятие, надо делиться им, пока можешь.

Когда я читала историю Коли, мне казалось, будто я лично увидела этот подвал, где сидел больше полугода ребенок, дорогу, по которой он вместе с родителями шел с иконами. Я позвонила сестре и сказала: «Давай вместе это сделаем». У меня самой есть сын, он уже взрослый, но я понимаю, как важно, чтобы у детей сбывались мечты.

Сама Светлана провела детство в советских лагерях, успела побывать и пионером, и октябренком, поэтому ей близка мечта Коли.

Встреча с родными и планы на будущее

От семьи Коля не только «отдохнул», как планировал, но и по-настоящему соскучился: на свой этаж в пункте временного размещения он поднимался почти бегом, несмотря на мозоли.

Старший брат Саша, увидев младшего, сразу спросил: «Ну что, ракушки привез?» — ведь Саша, в отличие от Коли, был в лагере только однажды и вернулся с теми же рюкзаками, только вместо вещей привез камни.

У Коли же на память о лете остались фирменные футболки, кепка и контакты новых друзей — теперь они вместе будут играть компьютерные игры.

Впереди учебный год. До поездки в лагерь Коля опасался встречи с большим количеством сверстников, но теперь он спокоен. К тому же первые две четверти 4-го класса в прошлом году он смог закончить дистанционно, несмотря на работающий во дворе танк ВСУ, так что программа ему должна даться без труда.

На вопрос о том, какая у него теперь мечта, Коля ответил однозначно:

— Поехать в лагерь на следующее лето!