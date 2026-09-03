Ровно 30 лет назад, с 3 сентября 1996 года, в украинский денежный оборот пошла «незалежная» украинская валюта — гривна.

ИА Регнум

Две недели она ходила наравне с использовавшимися до тех пор купонами-карбованцами, а затем стала на Украине единственным официальным платежным средством.

Для населения это было грандиозным событием.

К тому моменту на руках у людей запросто ходили миллионы. Бутылка водки в 1996 году стоила 220–360 тысяч купонов, также известных как «карбованцы». Блеклые бумажки, легко терявшие краску и рвавшиеся на сгибах, легко подделывались — как только на рынке появились первые качественные копировальные аппараты и принтеры.

Только в 1996 году из оборота изъяли 14 млрд фальшивых карбованцев.

Зарплаты тоже получали мешками, самой крупной купюрой была купюра в 1 млн купокарбованцев — около 6,5 доллара по курсу того времени. Но денежной массы всё равно не хватало, поднимался вопрос выпуска купюр большего номинала.

А деноминация сразу сняла эту проблему.

Хотя впервые созданием национальной валюты руководство УССР (в лице главы Верховной рады Леонида Кравчука) занялось еще в начале 1991 года, а первая партия денег была отпечатана в Канаде и Британии в 1992-м. Держали их до лучших времен, которые никак не желали наступать.

В 1994 году, на пике, разбушевавшаяся инфляция достигла 10 256%. В некоторых квартирах и общежитиях обесценивание денег можно было наглядно наблюдать прямо на стенах комнат, которые обклеивали быстро обесценивавшимися купонами от более мелких номиналов у пола до более крупных (в несколько тысяч) у потолка.

Эти купюры стоили меньше, чем бумага, на которой их напечатали.

Между тем где-то ждали своего часа свеженькие гривны, которым еще до введения в оборот был назначен курс 2:1 по отношению к доллару.

А как их готовили — отдельная история.

Победивший тогда в конкурсе на создание эскизов первых банкнот заслуженный художник Украины Василий Лопата вспоминал:

«Сначала появился вопрос, по какому принципу подбирать персоналии. Решили, что нужно отобрать таких деятелей из нашей истории, которые больше всего причастны к созданию государственности. …С образом Мазепы были проблемы. Леонид Кравчук, который в то время возглавлял ВР, сказал, что пока нужно воздержаться, чтобы «не дразнить гусей».

Он намекал на московское правительство, потому что мы были еще в Советском Союзе. Ведь гривня была создана в апреле 1991 года, а Независимость провозгласили в августе. Никто тогда не знал, как события будут разворачиваться дальше. И о Грушевском тоже сказали — пусть побудет немножко в планах. Образ Шевченко, конечно, возражений не вызывал, как и Франко и Леси Украинки».

В результате 14 ноября 1991 года депутаты Верховной рады остановились на следующих знаковых национальных персоналиях для лицевых сторон банкнот разного номинала: одна гривна — князь Владимир, две — князь Ярослав Мудрый, десятка — Иван Мазепа, 20 гривен — Иван Франко, полтинник — Михаил Грушевский, 100 гривен — Тарас Шевченко, 200 — Леся Украинка.

Уже во время разработки дизайна купюр вспомнили о забытом как-то за дебатами Богдане Хмельницком — и добавили купюру номиналом в 5 гривен с его изображением.

Василий Иванович Лопата На купюре дизайна 1992 года художник вместо князя Владимира изобразил себя

То, что русские князья никакими украинцами не были, никто, понятное дело, во внимание не принимал. Как и то, что у некоторых из них пожизненных изображений (или реконструкций по черепу) не сохранилось. Поэтому Лопата, ничтоже сумняшеся, изобразил на одногривновой купюре самого себя.

Это в итоге стало ему единственным утешением: ни за дизайн, ни за авторский надзор за гравированием гривны в Канаде ему не заплатили.

А вместо гетмана Мазепы при «редизайне» гривен в 2004 году на 10-гривневой банкноте изобразили его писаря Филиппа Орлика, которого на Украине по распиаренному и раздутому недоразумению считают автором первой в мире конституции.

Интересно получилось и с выбором названия будущей украинской валюты. В документе от 14 ноября 1991 года его ещё не было, писали «денежная единица». Определились только к декабрю, после долгих и горячих дебатов.

Одни предлагали назвать новую валюту сразу «украинским долларом». Ну а что такого? Независимость есть независимость.

Представители коммунистов настаивали на названии «карбованец», что фактически является украинским переводом слова «рубль» — так в итоге назвали «купоны». А для новых денег, про которые граждане ничего и не знали, постановили принять название «гривна».

Так именовалась валюта, напечатанная в 1918 году для нужд Украинской Народной республики (УНР) гетмана Скоропадского.

Споры разгорелись и о том, как называть мелочь, — копейками или как-то по-другому. Рассматривались варианты «резана», «сотый» и «шаг» (как тоже было в УНР). Дискуссии велись вплоть до 1996 года — и продолжились уже в наши дни.

Но тогда даже были отчеканены пробные монеты номиналом 1 и 50 «шагов». Хотя в итоге остались копейки, штамповали которые изначально на Луганском патронном заводе.

В общем, с приходом правительства под контролем президента Леонида Кучмы экономика более-менее стабилизировалась, и было решено гривну, наконец, вводить. Сам он об этом вспоминал так: «Сразу после моего избрания президентом я создал комиссию по денежной реформе. И уже в сентябре 1995-го Анатолий Степанович Гальчинский, руководитель рабочей группы, докладывал мне, что всё готово.

Но руководители кабмина и Нацбанка настояли на том, чтобы введение гривны отложить на год — просто, если скромно говорить, перестраховались. Так и получилось, что мы ввели собственную валюту последними среди бывших советских республик. Но это была настоящая валюта: курс гривны к доллару два с половиной года был почти неизменным — два к одному».

25 августа 1996 года Кучма подписал Указ «О денежной реформе на Украине», согласно которому гривна ходила наравне с купонами-карбованцами до 16 сентября, после чего она на территории Украины оставалась единственным законным платежным средством.

Курс обмена устанавливался 100 тысяч карбованцев за 1 гривну, курс доллара изначально был 1,76 грн. Для сравнения, сегодня он составляет около 45 гривен — разница впечатляющая.

ИА Регум Купоно-карбованцы быстро превратились в макулатуру и материал для обоев

Купоны-карбованцы, правда, обменивались потом вплоть до 1998 года включительно, так что ажиотажа с их уходом не возникло.

Денежная реформа в 1996 году была проведена относительно безболезненно, что потом отнес к своим заслугам Виктор Ющенко — будущий президент Украины, а на тот момент глава НБУ. На самом деле все процедуры были отработаны задолго до его руководства, еще в первой половине 90-х, его предшественником и фактически патроном Вадимом Гетманом, которого в политических кругах называли «Батьком гривни».

Однако уже через два года в связи с обвалом российского рубля валюта, которая сильно зависела от экономики соседей, рухнула до более чем 5 грн за доллар и оставалась на таком уровне около 10 лет.

В результате мирового кризиса конца 2008 года она к исходу 2009-го просела почти до 8 грн за доллар и на этом уровне оставалась до событий второго Майдана. А после него началось быстрое путешествие ко дну.

После переворота в 2014 году курс сразу стал 12 грн за доллар, после отказа от жесткого валютного регулирования — до 22 гривен. 26 февраля 2015 года курс достигал своего исторического (на тот момент) минимума — более 30 грн за доллар, а про текущее состояние дел мы уже сказали.

И это еще не предел.

Только благодаря иностранным финансовым вливаниям гривна еще не сорвалась, как в начале 90-х, в стремительный обвал, а украинская экономика — в гиперинфляцию.

Сейчас происходит то, что уже происходило когда-то с купонами-карбованцами.

Нацбанк еще до начала СВО заявил, что отказывается от монет номиналами 1,2,5,25 и 50 копеек. Последний раз копейки чеканили в 2016 году. Хотя уже и железные (и бумажные, которые перестали печатать) 1,2,5,10 гривен почти ничего не стоят. Вполне возможно, что материал монет, выполненных с никелированным покрытием, уже дороже их номинала.

Зато правительство, Верховная рада и профессиональные патриоты чрезвычайно озабочены тем, чтобы переименовать копейки в «шаги», тоже символически отсылая нас к началу круга. Пока на реформу, как это ни смешно, нет денег, да и смысла в ней нет — на металлические монеты уже ничего не купить.

Национальный банк Украины предложил заменить «неправильные московские» копейки на расово верные осенью 2024 года. Парламент принял соответствующий законопроект в первом чтении в декабре 2025 года. Но даже если дело дойдет до второго чтения — это ничего не изменит. Поскольку реальная ситуация в экономике похоронит эту благоглупость так же, как когда-то похоронила купоно-карбованцы, превратив в материал для обклейки стен.

А самой старинной украинской традицией является привычка всё считать в долларах: возможно, инициатива 1991 года была не такой уж забавной.