30 лет нарисованной истории: путь гривны от одной инфляции до другой
Ровно 30 лет назад, с 3 сентября 1996 года, в украинский денежный оборот пошла «незалежная» украинская валюта — гривна.
Две недели она ходила наравне с использовавшимися до тех пор купонами-карбованцами, а затем стала на Украине единственным официальным платежным средством.
Для населения это было грандиозным событием.
К тому моменту на руках у людей запросто ходили миллионы. Бутылка водки в 1996 году стоила 220–360 тысяч купонов, также известных как «карбованцы». Блеклые бумажки, легко терявшие краску и рвавшиеся на сгибах, легко подделывались — как только на рынке появились первые качественные копировальные аппараты и принтеры.
Только в 1996 году из оборота изъяли 14 млрд фальшивых карбованцев.
Зарплаты тоже получали мешками, самой крупной купюрой была купюра в 1 млн купокарбованцев — около 6,5 доллара по курсу того времени. Но денежной массы всё равно не хватало, поднимался вопрос выпуска купюр большего номинала.
А деноминация сразу сняла эту проблему.
Хотя впервые созданием национальной валюты руководство УССР (в лице главы Верховной рады Леонида Кравчука) занялось еще в начале 1991 года, а первая партия денег была отпечатана в Канаде и Британии в 1992-м. Держали их до лучших времен, которые никак не желали наступать.
В 1994 году, на пике, разбушевавшаяся инфляция достигла 10 256%. В некоторых квартирах и общежитиях обесценивание денег можно было наглядно наблюдать прямо на стенах комнат, которые обклеивали быстро обесценивавшимися купонами от более мелких номиналов у пола до более крупных (в несколько тысяч) у потолка.
Эти купюры стоили меньше, чем бумага, на которой их напечатали.
Между тем где-то ждали своего часа свеженькие гривны, которым еще до введения в оборот был назначен курс 2:1 по отношению к доллару.
А как их готовили — отдельная история.
Победивший тогда в конкурсе на создание эскизов первых банкнот заслуженный художник Украины Василий Лопата вспоминал:
«Сначала появился вопрос, по какому принципу подбирать персоналии. Решили, что нужно отобрать таких деятелей из нашей истории, которые больше всего причастны к созданию государственности. …С образом Мазепы были проблемы. Леонид Кравчук, который в то время возглавлял ВР, сказал, что пока нужно воздержаться, чтобы «не дразнить гусей».
Он намекал на московское правительство, потому что мы были еще в Советском Союзе. Ведь гривня была создана в апреле 1991 года, а Независимость провозгласили в августе. Никто тогда не знал, как события будут разворачиваться дальше. И о Грушевском тоже сказали — пусть побудет немножко в планах. Образ Шевченко, конечно, возражений не вызывал, как и Франко и Леси Украинки».
В результате 14 ноября 1991 года депутаты Верховной рады остановились на следующих знаковых национальных персоналиях для лицевых сторон банкнот разного номинала: одна гривна — князь Владимир, две — князь Ярослав Мудрый, десятка — Иван Мазепа, 20 гривен — Иван Франко, полтинник — Михаил Грушевский, 100 гривен — Тарас Шевченко, 200 — Леся Украинка.
Уже во время разработки дизайна купюр вспомнили о забытом как-то за дебатами Богдане Хмельницком — и добавили купюру номиналом в 5 гривен с его изображением.
То, что русские князья никакими украинцами не были, никто, понятное дело, во внимание не принимал. Как и то, что у некоторых из них пожизненных изображений (или реконструкций по черепу) не сохранилось. Поэтому Лопата, ничтоже сумняшеся, изобразил на одногривновой купюре самого себя.
Это в итоге стало ему единственным утешением: ни за дизайн, ни за авторский надзор за гравированием гривны в Канаде ему не заплатили.
А вместо гетмана Мазепы при «редизайне» гривен в 2004 году на 10-гривневой банкноте изобразили его писаря Филиппа Орлика, которого на Украине по распиаренному и раздутому недоразумению считают автором первой в мире конституции.
Интересно получилось и с выбором названия будущей украинской валюты. В документе от 14 ноября 1991 года его ещё не было, писали «денежная единица». Определились только к декабрю, после долгих и горячих дебатов.
Одни предлагали назвать новую валюту сразу «украинским долларом». Ну а что такого? Независимость есть независимость.
Представители коммунистов настаивали на названии «карбованец», что фактически является украинским переводом слова «рубль» — так в итоге назвали «купоны». А для новых денег, про которые граждане ничего и не знали, постановили принять название «гривна».
Так именовалась валюта, напечатанная в 1918 году для нужд Украинской Народной республики (УНР) гетмана Скоропадского.
Споры разгорелись и о том, как называть мелочь, — копейками или как-то по-другому. Рассматривались варианты «резана», «сотый» и «шаг» (как тоже было в УНР). Дискуссии велись вплоть до 1996 года — и продолжились уже в наши дни.
Но тогда даже были отчеканены пробные монеты номиналом 1 и 50 «шагов». Хотя в итоге остались копейки, штамповали которые изначально на Луганском патронном заводе.
В общем, с приходом правительства под контролем президента Леонида Кучмы экономика более-менее стабилизировалась, и было решено гривну, наконец, вводить. Сам он об этом вспоминал так: «Сразу после моего избрания президентом я создал комиссию по денежной реформе. И уже в сентябре 1995-го Анатолий Степанович Гальчинский, руководитель рабочей группы, докладывал мне, что всё готово.
Но руководители кабмина и Нацбанка настояли на том, чтобы введение гривны отложить на год — просто, если скромно говорить, перестраховались. Так и получилось, что мы ввели собственную валюту последними среди бывших советских республик. Но это была настоящая валюта: курс гривны к доллару два с половиной года был почти неизменным — два к одному».
25 августа 1996 года Кучма подписал Указ «О денежной реформе на Украине», согласно которому гривна ходила наравне с купонами-карбованцами до 16 сентября, после чего она на территории Украины оставалась единственным законным платежным средством.
Курс обмена устанавливался 100 тысяч карбованцев за 1 гривну, курс доллара изначально был 1,76 грн. Для сравнения, сегодня он составляет около 45 гривен — разница впечатляющая.
Купоны-карбованцы, правда, обменивались потом вплоть до 1998 года включительно, так что ажиотажа с их уходом не возникло.
Денежная реформа в 1996 году была проведена относительно безболезненно, что потом отнес к своим заслугам Виктор Ющенко — будущий президент Украины, а на тот момент глава НБУ. На самом деле все процедуры были отработаны задолго до его руководства, еще в первой половине 90-х, его предшественником и фактически патроном Вадимом Гетманом, которого в политических кругах называли «Батьком гривни».
Однако уже через два года в связи с обвалом российского рубля валюта, которая сильно зависела от экономики соседей, рухнула до более чем 5 грн за доллар и оставалась на таком уровне около 10 лет.
В результате мирового кризиса конца 2008 года она к исходу 2009-го просела почти до 8 грн за доллар и на этом уровне оставалась до событий второго Майдана. А после него началось быстрое путешествие ко дну.
После переворота в 2014 году курс сразу стал 12 грн за доллар, после отказа от жесткого валютного регулирования — до 22 гривен. 26 февраля 2015 года курс достигал своего исторического (на тот момент) минимума — более 30 грн за доллар, а про текущее состояние дел мы уже сказали.
И это еще не предел.
Только благодаря иностранным финансовым вливаниям гривна еще не сорвалась, как в начале 90-х, в стремительный обвал, а украинская экономика — в гиперинфляцию.
Сейчас происходит то, что уже происходило когда-то с купонами-карбованцами.
Нацбанк еще до начала СВО заявил, что отказывается от монет номиналами 1,2,5,25 и 50 копеек. Последний раз копейки чеканили в 2016 году. Хотя уже и железные (и бумажные, которые перестали печатать) 1,2,5,10 гривен почти ничего не стоят. Вполне возможно, что материал монет, выполненных с никелированным покрытием, уже дороже их номинала.
Зато правительство, Верховная рада и профессиональные патриоты чрезвычайно озабочены тем, чтобы переименовать копейки в «шаги», тоже символически отсылая нас к началу круга. Пока на реформу, как это ни смешно, нет денег, да и смысла в ней нет — на металлические монеты уже ничего не купить.
Национальный банк Украины предложил заменить «неправильные московские» копейки на расово верные осенью 2024 года. Парламент принял соответствующий законопроект в первом чтении в декабре 2025 года. Но даже если дело дойдет до второго чтения — это ничего не изменит. Поскольку реальная ситуация в экономике похоронит эту благоглупость так же, как когда-то похоронила купоно-карбованцы, превратив в материал для обклейки стен.
А самой старинной украинской традицией является привычка всё считать в долларах: возможно, инициатива 1991 года была не такой уж забавной.