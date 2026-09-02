Объявление России виновной в попытке «диверсии» в аэропорту Лейпцига, а также закрытие генерального консульства РФ в Бонне и Русского дома в Берлине — просто политическая технология против негативного тренда, складывающегося для элит в преддверии выборов в восточные ландтаги.

ИА Регнум

Для жителей Германии, обладающих критическим мышлением, это очевидно.

Ведь «Альтернатива для Германии», активно подвергающаяся стигматизации как «друг России», может взять в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге-Передней Померании подавляющее большинство голосов.

Бездоказательные обвинения со стороны глав МИД и МВД ФРГ Йоханна Вадефуля и Александра Добриндта, выдвинутые против России, которая, по мнению Берлина, якобы стояла за попыткой «теракта» в гражданском аэропорту Лейпцига, оставляют после себя ощущение дешевого фарса, до боли напоминающего незабвенное «весьма вероятно» (highly likely) бывшего премьер-министра Британии Терезы Мэй.

Там, как известно, неизвестный дрон пытался атаковать под завязку набитый оружием украинский военный транспортник — и не взорвался. Спустя несколько недель стало известно, что недалеко от аэропорта был обнаружен еще один беспилотник со следами взрывчатки — тоже неизвестно чей и никакого вреда не причинивший.

Тем не менее вокруг этого развернута настоящая медиаистерика: даже генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс выражает полную солидарность с Германией «после гибридной атаки России», в причастности которой нет сомнений.

К аналогичному маневру Германия прибегала шесть лет назад, когда медики бундесвера якобы обнаружили боевое отравляющее вещество в крови доставленного в Европу на лечение российского оппозиционера Алексея Навального*.

Зато уверенная риторика пропадала в куда более очевидных случаях.

Например, канцлер Олаф Шольц и государственные прокуроры несколько лет мямлили что-то невнятное в попытке отвести удар от истинных виновников подрыва германской собственности — газопровода «Северный Поток — 2», которые были известны федеральному правительству чуть ли не с первого дня.

Нынешний же канцлер Фридрих Мерц совсем не просто так заслужил неформальное прозвище Пиноккио среди благодарных граждан.

Глава Христианско-демократического союза сделал бюджетную дисциплину ключевым пунктом своей предвыборной программы на досрочных выборах в бундестаг, нападая на своего предшественника Шольца, который собирался взять в долг у будущих поколений немцев €60 млрд.

Через неделю после прихода к власти Мерц объявил, что ситуация изменилась и он намерен увеличить госдолг на €500 млрд.

Маловероятно, что нынешний антироссийский демарш повлияет на предвыборные настроения восточных немцев. Зато в ответ на закрытие крупнейшего российского диппредставительства и главного русского культурного центра в Германии обязательно последуют соответствующие меры.

«И Русский дом, и наше генконсульство в Бонне давно не давали правящей верхушке покоя. Теперь придумали повод. Ну что ж, получат достойный ответ», — заверила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков также подчеркнул отсутствие каких-либо доказательств с немецкой стороны и отметил, что та идет по пути эскалации.

«С учетом падения рейтингов и предстоящих выборных кампаний, в том числе в Саксонии, например, конечно, возникает вопрос о политическом будущем правящей верхушки Германии. Я думаю, что это прежде всего связано с этим. Думаю, что это еще одна ошибка, грубая ошибка. И она, на мой взгляд, явно противоречит интересам немецкого народа», — так прокомментировал поступок правительства Германии президент России Владимир Путин.

«Русский дом», работавший в последние годы в условиях тотальной русофобии, еще помнит времена, когда российский лидер выступал в бундестаге, а РФ и ФРГ активно торговали друг с другом и развивали культурный обмен, а не находились в двух противоположных лагерях глобального геополитического противостояния.

Знакомить немцев с важными аспектами и событиями российской культуры и науки, проводить концерты фортепианной музыки, выставки живописи, театральные представления и литературные чтения русских классиков в современной Германии, в рамках «культуры отмены», переименовывающей пломбир Moskauer Art («Московский стиль») в Kiewer Art («Киевский стиль»), а «русский балет» — в «украинский», было в любом случае всё труднее.

Однако тот факт, что Берлин готов рискнуть будущим Института Гёте и немецких культурных центров в России, а также нарисовать на карте Германии мишень, объявляя под предлогом инцидента в Лейпциге о новых поставках оружия киевскому режиму, несомненно свидетельствует о нарастающей панике в рядах местного политикума.

Закрытие единственного генерального консульства иностранной державы — это беспрецедентный шаг, направленный на радикальное понижение уровня дипломатических отношений. Дальше остается только взаимное закрытие посольств и высылка всех дипломатов.

Между тем безответственным немецким политикам стоило бы помнить о том, что у них есть масса неотложных дел в своей собственной стране.

Прогрессирующая рецессия, демонтаж целых отраслей промышленности, миграционный кризис и катастрофическое падение рейтингов действующей власти, спровоцированное невыполненными обещаниями вроде «бюджетной дисциплины» и так и не наступившей «осени реформ».

Может быть, лучше заняться домашними проблемами, вместо того чтобы на ровном месте создавать себе врагов — вопреки воле и коренным интересам народа?

*Физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов.