В 1991 году в первый класс еще советской школы в Украине пошло около 600 тысяч детей.

ИА Регнум

Сегодня, 35 лет спустя, в украинские школы идет всего около 250 тысяч первоклассников. Минус 350 тысяч. Почти 60%. Более чем двукратное падение за одно поколение.

«Дальше будет только хуже. Причем намного хуже. Потому что нынешние первоклассники — это дети, родившиеся еще до войны, когда демографическая яма уже существовала, но еще не превратилась в демографическую пропасть.

То, что происходит сегодня, — лишь начало последствий демографической (и не только) катастрофы, которая формировалась десятилетиями», — констатирует оппозиционный украинский политолог, экс-народный депутат Евгений Филиндаш.

Рождаемость в стране стремительно падает, а потому неуклонно уменьшается количество первоклашек.

Если еще 10 лет тому каждый месяц на Украине рождалось примерно 30-32 тысяч младенцев, то сейчас едва 12 тысяч. Так что падение заметно даже в сравнении с недалеким 2023 годом: тогда за парты уселось 340 тысяч детей.

Соответственно становится меньше и учебных заведений.

Если в 2006-2007 учебном году в стране открывали свои двери 20,5 тысячи школ, в которых училось 5,12 млн детей, то в 2025-2026 учебном году, соответственно, их стало 12 тысяч и 3,5 млн.

Тем временем родители, у которых есть такая возможность, стараются, чтобы их чада получили среднее образование где-нибудь в других странах. По официальным данным министерства образования Украины, за рубежом находятся 320–400 тыс. украинских школьников, из которых примерно 180-200 тыс. — в Польше.

Даже несмотря на то, что там стремительно растет украинофобия и число нападений на украинцев.

Причина банальна — за границей ребенку не грозят обстрелы, нет воздушных тревог, учебный процесс не прерывают из-за отсутствия отопления или графиков отключения света, а самое главное, ученик получит гораздо больше нужных ему знаний.

И после окончания школы его не мобилизуют в ВСУ.

«У меня там старший сын 10 лет живет. Отправила к нему младшего. Он разговаривает на чистом польском языке, без акцента, поскольку с семи лет изучал его. Я сказала ему, чтобы говорил всем, что бабушка полячка. Поступать будет тоже в Польше.

А что его здесь ждет? Учителя — поголовные взяточники и дебилы. А после школы еще в армию принудительно отправят, поскольку неизвестно, когда эта война закончится. Мой знакомый в Чехию всю семью вывез, трое маленьких детей. Все посещают там школу, и никакой дискриминации. Здесь у детей будущего нет», — рассуждает в разговоре с ИА Регнум жительница Львова Мария.

Так что динамика соответствует реалиям: по официальным данным, в 2026 году на Украине планируют закрыть более 530 школ, преимущественно тех, в которых учится менее 60 учеников. Содержать их далее за бюджетные деньги попросту нерентабельно.

В прошлом году закрылись или снизили уровень до начальных более чем 400 учебных заведений, больше всего во Львовской, Черкасской и Сумской областях — преимущественно сельских. Власти предлагают местным общинам разные варианты — содержать малокомплектные школы за свой счет, оставить только начальную школу или же посещать школы в соседних населенных пунктах.

Так что многих селах Волынской, Львовской, Закарпатской областей дети должны преодолевать каждый день километры горной или болотистой местности.

«До лицея, который находиться в деревне Великий Кунинец, пять километров. Мы договариваемся с теми, кто утром едет туда, чтобы подбросили наших детей. Естественно, даем на бензин. Зимой, когда дороги занесены снегом, дети попросту в школу не ходят. Я лично своего не отпускаю», — рассказывают ИА Регнум сельские жители из Кременецкого района Тернопольской области.

А в селе Перенызь Закарпатской области ученики каждый день проходят через лес более восьми километров, а когда льют дожди, то остаются дома, поскольку дорога становится непроходимой. С 2027 года ситуация еще больше ухудшится, особенно для старшеклассников, поскольку количество 10-11 классов в районе планируется сократить, и детям придется каждый день преодолевать 20 и более километров.

А школьных автобусов в стране, где всегда есть деньги на ракеты и дроны, не хватает более 2 тыс. единиц. Глава комитета Верховной рады по вопросам образования, науки и инвестиций Сергей Бабак утверждает, что много транспорта отдали на нужды военных.

Но даже если идущий осилит дорогу, что ждет его за партой?

Основной упор в образовании сейчас делается на украинский и иностранный (преимущественно английский) языки, историю Украины и военную подготовку. Летом 2026 года разразился скандал из-за того, что чиновники предложили убрать из обязательных предметов национального мультимедийного теста (НМТ) математику.

Зато чиновники предлагают увеличить количество уроков физической культуры, чтобы школьники «были здоровыми и закаленными».

В мае 1940 года рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер в документе «Обращение с инородцами на Востоке» указывал:

«Для нетрансформированного населения Востока не должно быть высших школ. Для них достаточно четырехклассной народной школы. Целью этой народной школы должно быть исключительно: простой счет максимум до 500, умение расписаться, внушение закона, что божественная заповедь заключается в том, чтобы повиноваться немцам, быть честными, прилежными и послушными. Умение читать я считаю ненужным».

В принципе, к такой же системе сводится и современное украинское образование.

Результаты национального тестирования 2025 года показали, что до 12% школьников (более 34 000) не набрали даже проходного балла по математике. Только три человека на всю Украину получили по 200 баллов по химии и физике. Практически не было выпускников из сельской местности, которые набрали бы более 180 баллов хотя бы по одному из таких предметов.

«Учительница часто сидит в телефоне или за компьютером, скажет ученикам работать с учебниками, потом проведет короткий опрос, и всё. А потом опять же — работайте дома с учебниками, просматривайте специальные видеоуроки. А зачем тогда ты?» — возмущается мама семиклассника одной из львовских школ Ирина.

Без надбавок и доплат молодой учитель может рассчитывать на зарплату от 7 до 10 тыс. гривен (14-20 тыс. рублей), и только опытные педагоги с громадным стажем при большой загруженности получают 16-25 тыс. гривен (32-51 тыс. рублей).

Многие учителя, чтобы хоть как-то прожить за такие гроши, занимаются репетиторством, но большинство всё же решают навсегда попрощаться со сферой образования. По заявлению бывшего министра образования Украины Оксена Лисового, в стране не хватает 1700 педагогов.

«За последние 10 лет количество учителей младше 30 лет уменьшилось в два раза. Они не уходят в профессию. Мы каждый год заказываем и выпускаем 10 тысяч студентов с педагогическим образованием. В профессию в среднем доходят немного меньше, чем 20%. Восемь тысяч будущих педагогов идут на другую работу. Для нас это критично», — утверждает глава профильного комитета Верховной рады Сергей Бабак.

Зажиточные украинцы предпочитают отдавать своих детей в частные школы. Их количество, в отличие от государственных, только растет — с 282 в 2019-м до более 700 в нынешнем. И там есть хоть какой-то шанс получить знания.

Поскольку, как мы уже отметили выше, детей уже со школьной парты готовят к окопам на уроках «защиты Украины» и «патриотического воспитания».

Кроме медицинской подготовки и обращения с оружием молодежи прививают русофобию, нацизм, почитание УПА*, дивизии СС «Галиция» и современных неонацистских формирований.

Такие уроки проводят исключительно «ветераны ВСУ».

По словам и. о. начальника отдела политики национального сопротивления министерства обороны Игоря Хорта, в школах будет внедрен курс «Основы национального сопротивления» и детей будут готовить к боевым действиям и мобилизации с 14-летнего возраста.

«Ребенок со школьной парты должен уметь защищать свою страну и знать, что русские — это воплощение зла, а зло надо истреблять», — утверждает директор департамента образования и культуры Львовского горсовета Андрей Закалюк.

А если добавить сюда и формат встреч в подвалах — какой устроили школьникам Киевской области ради визита Зеленского в целях его безопасности, — то получается совсем уж мрачная картина. Когда из детей сознательно растят расходный материал, непригодный к созидательному труду. Поскольку созидать в текущем идеологическом формате в этой стране нечего.

И в ближайшей перспективе 1 сентября «первый раз в первый класс» будет идти уже некому.

*запрещенная в России экстремистская организация